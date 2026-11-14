Ντεσπόντοφ: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιστροφή και την ανανέωση του συμβολαίου μου»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο Βούλγαρος διεθνής εξτρέμ του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος μετά το φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν στην Τούμπα. Στις δηλώσεις του, εξέφρασε την ικανοποίησή του τόσο για την επιστροφή του στην ενεργό δράση μετά από πολύμηνη απουσία, όσο και για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Ο ποδοσφαιριστής ευχαρίστησε θερμά την ομάδα και τους φιλάθλους για την αδιάκοπη στήριξη που του παρείχαν.

Η συγκινητική επιστροφή στην Τούμπα

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν έκρυψε τη χαρά του για την επανεμφάνισή του στο χορτάρι της Τούμπας, έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας. Η επιστροφή του στην ενεργό δράση, όπως δήλωσε, τον γέμισε με ιδιαίτερα συναισθήματα, ειδικά με την υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο γήπεδο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιστροφή μου μετά από τόσο μεγάλο διάστημα και κυρίως που αυτό γίνεται στην Τούμπα, με αυτή την υποδοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βούλγαρος εξτρέμ. Τόνισε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς τον σύλλογο και τους οπαδούς, δηλώνοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα και τους οπαδούς για όλη τη στήριξη».

Η επέκταση του συμβολαίου και η αίσθηση ασφάλειας

Πέρα από την επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους, ο Ντεσπόντοφ αναφέρθηκε και στην επέκταση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ. Η συμφωνία αυτή φαίνεται να τον έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο, ενισχύοντας την αίσθηση σταθερότητας και εμπιστοσύνης.

«Επίσης, είμαι πολύ ικανοποιημένος για την ανανέωση του συμβολαίου μου», δήλωσε ο ποδοσφαιριστής. Πρόσθεσε δε ότι νιώθει ευγνώμων, γνωρίζοντας πως «όποτε χρειάζεται η ομάδα και οι οπαδοί είναι πάντα εκεί», κάτι που, όπως υπογράμμισε, «βοήθησε την αυτοπεποίθησή μου».

Η ανάγκη του παιχνιδιού και οι ευχές για το μέλλον

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ εξέφρασε πόσο του έλειψε να αγωνίζεται κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Καθ' όλη αυτή την περίοδο, είχε την αίσθηση ότι η ομάδα τον χρειαζόταν, ένα συναίσθημα που επιβεβαιώθηκε και μέσα από τις επαφές του με όλους τους ανθρώπους του συλλόγου.

«Μου έλειψε πολύ να παίζω, είχα όλο αυτόν τον καιρό την αίσθηση ότι η ομάδα με χρειάζεται», σημείωσε. «Αυτό το κατάλαβα και στις επαφές με όλους εδώ και είναι κάτι που με αφήνει πολύ ευχαριστημένο». Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Βούλγαρος εξτρέμ διατύπωσε την ευχή του για μια συνέχεια χωρίς προβλήματα τραυματισμών: «Εύχομαι να έχουμε μία συνέχεια χωρίς τραυματισμούς».

Το φιλικό με την Παρτιζάν και οι εντυπώσεις

Το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν, το οποίο έληξε με νίκη 3-1 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην Τούμπα, αποτέλεσε την αφορμή για τις δηλώσεις του Ντεσπόντοφ. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον αντίπαλο, εκφράζοντας τον σεβασμό του.

«Ελπίζω να βρεθούμε ξανά με την Παρτιζάν», είπε, χαρακτηρίζοντας την ομάδα της Σερβίας ως «μια ομάδα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εκτίμηση». Ο Ντεσπόντοφ έκλεισε τις δηλώσεις του περιγράφοντας την ημέρα του φιλικού ως «μια πολύ όμορφη ημέρα εντός του γηπέδου αλλά και με όσα έγιναν έξω από το γήπεδο».

Με πληροφορίες από: Athletiko