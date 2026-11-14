ΑΕΚ: Απαιτητική συνέχεια και τρία μεγάλα ζητούμενα ως το τέλος του 2026

Μία περίοδος με ιδιαίτερες προκλήσεις ξεκινά για την ΑΕΚ, καθώς το πρόγραμμα που εκτείνεται από τη διακοπή και φτάνει ως το τέλος του 2026 αναμένεται να καθορίσει σημαντικά τη συνέχεια της ομάδας. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις αφορούν τόσο τη μάχη της κορυφής στην Ελλάδα, όπου οι κιτρινόμαυροι καλούνται να διατηρηθούν σε κοντινή απόσταση, όσο και την Ευρώπη, με κρίσιμα παιχνίδια που θα δείξουν τις ευρωπαϊκές τους φιλοδοξίες.

Η κρίσιμη περίοδος και οι προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η τρέχουσα περίοδος, μετά την πρόσφατη διακοπή, και το πρόγραμμα που εκτείνεται μέχρι το τέλος του 2026, περιλαμβάνουν μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις για την ΑΕΚ. Αυτές οι αναμετρήσεις θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για την πορεία της ομάδας στο άμεσο μέλλον.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, η ΑΕΚ βρίσκεται στη μάχη της κορυφής και θα πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πρώτη θέση. Παράλληλα, στην Ευρώπη, τα επερχόμενα παιχνίδια με την Κόμο και τη Γαλατάσαραϊ θα είναι καθοριστικά. Τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων θα δείξουν τους στόχους των κιτρινόμαυρων για τα δύο τελευταία ματς της League Phase του Champions League, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τον Ιανουάριο απέναντι σε Ρόμα και Ντόρτμουντ, καθώς και κατά πόσον θα είναι εφικτό το πλασάρισμα στην 24άδα των κορυφαίων ομάδων.

Το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την πνευματική φρεσκάδα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έχει πλήρη επίγνωση του απαιτητικού χαρακτήρα της περιόδου που έρχεται, φτάνοντας ως τα Χριστούγεννα. Συνολικά, εννέα αγώνες ακολουθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, οι οποίοι είναι υψηλών απαιτήσεων για την ομάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει αναγνωρίσει ότι ένα από τα βασικά σημεία που θα πρέπει να βελτιωθούν είναι η πνευματική φρεσκάδα και η ενέργεια των παικτών. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να καταφέρουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο νέο σερί των αναμετρήσεων που έρχονται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Το άνοιγμα του ροτέισον και η αξιοποίηση του ρόστερ

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε ήδη εφαρμόσει ένα εκτεταμένο ροτέισον στην οκτάδα των αγώνων που προηγήθηκαν πριν από την τελευταία διακοπή. Οι αλλαγές που πραγματοποίησε στο αρχικό του σχήμα, από παιχνίδι σε παιχνίδι, ήταν περισσότερες από ό,τι συνήθως.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε προαναγγείλει αυτή την τακτική, επισημαίνοντας ότι όλοι οι παίκτες του ρόστερ θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτή η ανάγκη για αξιοποίηση του βάθους του ρόστερ είναι ακριβώς αυτό που απαιτούν και οι νέες προκλήσεις που έχει μπροστά της η ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να καλείται να πάρει ακόμα περισσότερα από όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές.

Οι επιλογές στην άμυνα και η ευελιξία στη μεσαία γραμμή

Στον αμυντικό τομέα, είναι εμφανές ότι ο Μάρκο Νίκολιτς εμπιστεύεται τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρόκειται για τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Αυτούς τους παίκτες θα εξακολουθεί να εμπιστεύεται σχεδόν σε κάθε ματς μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, οι Πήλιος και Ρότα τουλάχιστον θα χρειαστεί να πάρουν ανάσες, δεδομένου του απαιτητικού προγράμματος. Από τη μέση και μπροστά, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων, ο προπονητής θα πρέπει να αξιοποιήσει απόλυτα όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Ο παρτενέρ του Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής αλλάζει από ματς σε ματς, κάτι που, όπως τόνισε ο Νίκολιτς, συμβαίνει λόγω του γεμάτου προγράμματος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αντιπάλων.

Οι διαφορετικοί ρόλοι των χαφ και η ενίσχυση στις πλευρές

Στο χώρο του κέντρου, οι Βιτάλις, Κάιρινεν και Αριάγκα αποτελούν τρία χαφ με διαφορετικά δυνατά στοιχεία, προσφέροντας ποικιλία επιλογών. Ο Ούγγρος χαφ, Βιτάλις, έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο μέχρι τώρα, αν και προσαρμόζεται σε έναν νέο ρόλο συγκριτικά με εκείνον που είχε στην πρώην ομάδα του ή με αυτόν που έχει στην Εθνική του ομάδα.

Ταυτόχρονα, οι Κάιρινεν και Αριάγκα θεωρούνται πολύ σημαντικό να προσφέρουν τα μέγιστα από την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και έπειτα. Αντίστοιχα, στις πλευρές, ο Κουτέσα στα αριστερά αποτελεί μια επιπλέον λύση για την ομάδα, από τη στιγμή που παρέμεινε στο ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta