Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη Νίκαιας και ακολουθεί τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της Handball Premier

Μία ακόμα νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 38-26 του Άρη Νίκαιας εκτός έδρας, στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της Handball Premier. Η αναμέτρηση, αν και ξεκίνησε με δυσκολίες για την «Ένωση», βρήκε τελικά την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας να ανατρέπει το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων και να διατηρεί τη δεύτερη θέση στην κατάταξη, συνεχίζοντας την καταδίωξη του πρωτοπόρου Ολυμπιακού.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Νίκαια

Οι γηπεδούχοι του Άρη Νίκαιας μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, αιφνιδιάζοντας την ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά. Κατάφεραν να προηγηθούν με 6-3 στο 11ο λεπτό του αγώνα, ενώ λίγο πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου, το σκορ ήταν 7-5 υπέρ τους. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού αντιμετώπισε αρχικά δυσκολίες, ιδιαίτερα στην επίθεση, προσπαθώντας να βρει ρυθμό.

Ωστόσο, σταδιακά η ΑΕΚ βρήκε λύσεις και άρχισε να ισορροπεί την αναμέτρηση. Στο 16ο λεπτό, οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες με 7-7, δείχνοντας πως η «Ένωση» είχε αρχίσει να ξεπερνά το αρχικό σοκ. Το παιχνίδι παρέμενε αμφίρροπο για αρκετά λεπτά, με το σκορ να φτάνει στο 10-10 μέχρι το 21ο λεπτό.

Η αντεπίθεση της «Ένωσης» στο πρώτο ημίχρονο

Από το σημείο του 10-10 και μετά, η ΑΕΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, επιβάλλοντας τον ρυθμό της στον αγωνιστικό χώρο. Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 9-3 στα τελευταία εννέα λεπτά του πρώτου μέρους, η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα έξι τερμάτων, καθώς το σκορ διαμορφώθηκε σε 13-19. Η «Ένωση» είχε πετύχει 19 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, δείχνοντας την επιθετική της δυναμική μετά το αρχικό μουδιασμένο ξεκίνημα.

Διατήρηση του προβαδίσματος στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, μην επιτρέποντας στον Άρη Νίκαιας να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκας. Η διαφορά των τερμάτων άρχισε να αυξάνεται σταθερά, φτάνοντας στα οκτώ τέρματα στο 37ο λεπτό, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 15-23 υπέρ της ΑΕΚ. Λίγο αργότερα, το προβάδισμα της «Ένωσης» διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο, φτάνοντας στο 18-27.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με την απόδοσή τους να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η διαφορά έφτασε τις δέκα μονάδες στο 53ο λεπτό, με το σκορ να είναι 23-33. Τελικά, η ΑΕΚ έφτασε στην άνετη επικράτηση με τελικό σκορ 26-38, έχοντας πετύχει εκ νέου 19 τέρματα και στο δεύτερο ημίχρονο, ολοκληρώνοντας μία εμφατική νίκη εκτός έδρας.

Η βαθμολογική θέση της ΑΕΚ

Με αυτή την επιτυχία, η ΑΕΚ πρόσθεσε ακόμα δύο βαθμούς στο ενεργητικό της, φτάνοντας τους 14 συνολικά. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έχει πλέον στο ρεκόρ της επτά νίκες και μόλις μία ήττα, η οποία προήλθε από τον Ολυμπιακό. Η «Ένωση» παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Handball Premier, διατηρώντας την πίεση στον πρωτοπόρο.

Η πορεία του Ολυμπιακού

Στην κορυφή της βαθμολογίας της Handball Premier παραμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει την αήττητη πορεία του. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει το απόλυτο των 16 βαθμών, με οκτώ νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η τελευταία τους νίκη σημειώθηκε εκτός έδρας στη Νάουσα, όπου επικράτησαν του Ζαφειράκη, διατηρώντας έτσι τη διαφορά των δύο βαθμών από τη δεύτερη ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko