Η Δόξα Λευκάδας νίκησε την ΑΕΚ στη Sunel Arena με τη συνοχή ως μυστικό επιτυχίας

Μια σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Δόξα Λευκάδας απέναντι στην ΑΕΚ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα της, τη Sunel Arena. Ο προπονητής της ομάδας, Θοδωρής Τερζής, μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη Stoiximan GBL, στάθηκε στα σημεία που, όπως δήλωσε, έκριναν το αποτέλεσμα υπέρ της Δόξας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας και της συνοχής.

Η μεγάλη νίκη επί ενός σπουδαίου αντιπάλου

Η Δόξα Λευκάδας κατάφερε να αποσπάσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα, επικρατώντας της ΑΕΚ. Ο Θοδωρής Τερζής χαρακτήρισε τη νίκη αυτή ως «σπουδαία» και τόνισε πως επετεύχθη απέναντι σε έναν «σπουδαίο αντίπαλο». Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της Stoiximan GBL, βρήκε την ομάδα της Λευκάδας να δείχνει χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα.

Ο αγώνας έλαβε χώρα στη Sunel Arena, την έδρα της Δόξας Λευκάδας, προσφέροντας στην ομάδα την ευκαιρία να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας της. Η επικράτηση αυτή προσδίδει σημαντική ώθηση στην πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του προπονητή.

Τα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης

Ο Θοδωρής Τερζής, αναλύοντας την εξέλιξη του παιχνιδιού, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πτυχές που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Ένα από τα στοιχεία που υπογράμμισε ήταν η απουσία του Σαρμά από την αναμέτρηση, γεγονός που δεν εμπόδισε την ομάδα να φτάσει στη νίκη. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει τη βελτίωση στον τρόπο που προσεγγίζουν την καθημερινότητά τους ως ομάδα.

Επιπλέον, ο προπονητής εστίασε στην αποτελεσματικότητα της Δόξας στην επίθεση, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα. «Σημαδέψαμε κάποια πράγματα στην επίθεση όταν η ΑΕΚ πέρασε μπροστά, γυρίσαμε καλά τη μπάλα και βρήκαμε κρίσιμα καλάθια με τον Χάρμον στο τέλος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τερζής, υπογραμμίζοντας την ψυχραιμία και την ορθολογική διαχείριση της μπάλας υπό πίεση.

Η συνοχή ως το μυστικό της επιτυχίας

Στην ερώτηση για το μυστικό πίσω από την επιτυχία της Δόξας Λευκάδας, ο Θοδωρής Τερζής ήταν σαφής: η συνοχή. Ο προπονητής τόνισε πως το παιχνίδι της ομάδας είναι ομαδικό και πως αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις καλές ομαδικές άμυνες που πραγματοποίησαν οι παίκτες του. «Ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα και συνεχίσαμε να είμαστε μαζί», ανέφερε, περιγράφοντας το κλίμα ενότητας που επικρατεί.

Ο Τερζής επανέλαβε πως η κατάσταση ήταν αμιγώς ομαδική και πως όλοι οι παίκτες συνέβαλαν θετικά στο αποτέλεσμα. «Το μυστικό της νίκης ήταν η συνοχή», δήλωσε, προσθέτοντας πως η ομάδα έχει δουλέψει εντατικά πάνω σε αυτό το στοιχείο και πως πλέον διαθέτει αυτή τη συνοχή, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για την επικράτηση επί της ΑΕΚ.

Η βελτιωμένη προσέγγιση της καθημερινότητας

Πέρα από τη συνοχή στο παιχνίδι, ο Θοδωρής Τερζής αναφέρθηκε και στη γενικότερη βελτίωση της ομάδας σε καθημερινό επίπεδο. «Έχουμε ανέβει πολύ στον τρόπο που προσεγγίζουμε την καθημερινότητα», σημείωσε, υποδηλώνοντας μια συστηματική δουλειά και αφοσίωση από πλευράς των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Αυτή η αναβαθμισμένη προσέγγιση, σε συνδυασμό με την ομαδικότητα και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις, όπως η απουσία βασικών παικτών, συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας που μπορεί να διεκδικεί νίκες απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Η νίκη επί της ΑΕΚ αποτελεί απτή απόδειξη αυτής της προόδου και της σκληρής δουλειάς που έχει γίνει.

Με πληροφορίες από: Athletiko