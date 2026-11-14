Ο Ματίας Γένσεν διαψεύδει φήμες για τον Παναθηναϊκό: «Δεν έχω μιλήσει με τον Νίστρουπ»

Τις φήμες που τον ήθελαν να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ για το ενδεχόμενο μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό διέψευσε κατηγορηματικά ο Ματίας Γένσεν. Ο 30χρονος μέσος της Μπρέντφορντ, μιλώντας στο περιθώριο των υποχρεώσεών του με την Εθνική Δανίας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία σχετική συζήτηση με τον συμπατριώτη του προπονητή του «τριφυλλιού» το περασμένο καλοκαίρι.

Η διάψευση των φημών για τον Παναθηναϊκό

Ο Ματίας Γένσεν, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος στην αγγλική ομάδα Μπρέντφορντ, διέψευσε με σαφήνεια ότι είχε οποιαδήποτε συνομιλία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ σχετικά με μια πιθανή μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Το όνομα του Δανού χαφ είχε συνδεθεί έντονα με το «τριφύλλι» για περίπου δύο μήνες, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον συμπατριώτη του, Νίστρουπ, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει στο παρελθόν στην Κοπεγχάγη.

Παρά τις εκτεταμένες φήμες, ο ίδιος ο παίκτης ήταν κατηγορηματικός στην απάντησή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Τζέικομπ». Αυτή η δήλωση έρχεται να βάλει τέλος στις εικασίες που κυκλοφορούσαν για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και την πιθανότητα συνεργασίας του με τον πρώην προπονητή του.

Το συμβόλαιο με την Μπρέντφορντ και οι συζητήσεις

Ο Γένσεν αναφέρθηκε επίσης στην τρέχουσα κατάσταση του συμβολαίου του με την Μπρέντφορντ. Το συμβόλαιο του 30χρονου Δανού ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που καθιστά το μέλλον του ανοιχτό σε διάφορα ενδεχόμενα. Ο παίκτης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει οψιόν για επέκταση του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο.

Σχετικά με τις συζητήσεις ανανέωσης με την αγγλική ομάδα, ο Γένσεν δήλωσε: «Υπήρξε διάλογος, αλλά δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε ανανέωση. Σίγουρα δεν απορρίπτω την ανανέωση, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε συμφωνήσει. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά ανοιχτά αυτή τη στιγμή». Αυτό υποδηλώνει ότι, αν και υπάρχει επικοινωνία, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για τη συνέχιση της συνεργασίας του με την Μπρέντφορντ.

Ο λόγος που δεν προχώρησε η μετακίνηση στην Αθήνα

Ο Ματίας Γένσεν κλήθηκε να εξηγήσει και γιατί δεν προχώρησε η μετακίνησή του στην Αθήνα, παρά τις φήμες που τον συνέδεαν με τον Παναθηναϊκό. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και απλή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ κάτι συγκεκριμένο για να εξετάσει. «Ποτέ δεν χρειάστηκε να εξετάσω κάτι συγκεκριμένο, οπότε δεν μπορώ πραγματικά να σας απαντήσω», δήλωσε ο Δανός μέσος.

Αυτή η τοποθέτηση υπογραμμίζει ότι οι φήμες δεν μετουσιώθηκαν σε επίσημη ή συγκεκριμένη πρόταση που να απαιτούσε την αξιολόγησή του, αφήνοντας έτσι αναπάντητο το ερώτημα για τους λόγους που δεν ευδοκίμησε μια τέτοια μεταγραφή, καθώς δεν υπήρξε καν η βάση για να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση.

Το δικαίωμα επαφών με άλλες ομάδες

Με το συμβόλαιό του να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, ο Ματίας Γένσεν αποκτά το δικαίωμα να έρθει σε επαφή με άλλους συλλόγους από την 1η Ιανουαρίου. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αυτό είναι κάτι που σκέφτεται, ωστόσο τόνισε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό το ενδεχόμενο.

«Ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω με άλλους συλλόγους από την 1η Ιανουαρίου, όμως ως ποδοσφαιριστής σκέφτομαι κυρίως το επόμενο παιχνίδι. Ενάμισης μήνας είναι μακρινό διάστημα», δήλωσε ο Γένσεν, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή του στις τρέχουσες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του και την προσοχή του στο παρόν.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον

Ο Δανός χαφ κράτησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το μέλλον της καριέρας του. Ερωτηθείς για τις επιλογές που έχει μπροστά του, απάντησε με αβεβαιότητα: «Ίσως. Ίσως και όχι. Δεν ξέρω ποιες επιλογές υπάρχουν». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την απουσία οριστικών αποφάσεων αυτή τη στιγμή.

Ο Γένσεν εξέπρασε την προθυμία του να παραμείνει στην Μπρέντφορντ, εφόσον βρεθεί κοινή λύση. «Είμαι σίγουρα ανοιχτός και στο να μείνω στη Μπρέντφορντ, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή και θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση. Αν όχι, θα πρέπει να βρω κάτι άλλο», κατέληξε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η παραμονή του στην αγγλική ομάδα είναι μια σοβαρή επιλογή, αλλά και ότι είναι έτοιμος να αναζητήσει νέο προορισμό αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Με πληροφορίες από: Athletiko