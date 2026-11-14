Νέα ατυχία για τον ΠΑΟΚ: Τραυματίστηκε ο Γκρεγκ Τέιλορ στο φιλικό με την Παρτιζάν

Νέα ατυχία σημειώθηκε για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γκρεγκ Τέιλορ αποχώρησε με τραυματισμό κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Παρτιζάν. Ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής ένιωσε ενοχλήσεις και χρειάστηκε να γίνει αναγκαστική αλλαγή, προσθέτοντας ένα ακόμα πρόβλημα στην προετοιμασία της ομάδας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Τούμπα, όπου διεξαγόταν ο αγώνας.

Προβλήματα και στα φιλικά για τον ΠΑΟΚ

Τα προβλήματα δεν σταματούν για τον ΠΑΟΚ, ακόμα και κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων προετοιμασίας. Η φιλική αναμέτρηση με την Παρτιζάν, η οποία διεξήχθη στην έδρα του Δικεφάλου του Βορρά, την Τούμπα, σημαδεύτηκε από την αναγκαστική αποχώρηση ενός εκ των ποδοσφαιριστών του. Η ομάδα βλέπει να προκύπτουν συνεχώς νέα ζητήματα, ακόμα και σε παιχνίδια που έχουν ως στόχο την αγωνιστική ετοιμότητα και όχι το αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη ατυχία με τον Γκρεγκ Τέιλορ έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι σημαντικό μέλος του ρόστερ, βρέθηκε εκτός αγώνα πριν την ολοκλήρωσή του, δημιουργώντας προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο σχετικά με την κατάσταση της ομάδας ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Ο τραυματισμός του Γκρεγκ Τέιλορ

Ο Γκρεγκ Τέιλορ, ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ένιωσε έντονες ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με την Παρτιζάν. Οι ενοχλήσεις αυτές ήταν τέτοιες που τον ανάγκασαν να μην μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, ο Τέιλορ αισθάνθηκε τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο, έναν μυ που είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε τραυματισμούς στους αθλητές.

Ο ποδοσφαιριστής κατευθύνθηκε άμεσα προς τον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά, καθώς δεν ήταν σε θέση να προσφέρει περαιτέρω τις υπηρεσίες του στον αγωνιστικό χώρο. Η αναγκαστική αυτή αλλαγή διατάραξε τα πλάνα του προπονητή και δημιούργησε την ανάγκη για άμεση αντικατάσταση, επηρεάζοντας την εικόνα της ομάδας στο φιλικό παιχνίδι.

Η επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ

Τη θέση του τραυματία Γκρεγκ Τέιλορ στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Η είσοδος του Βούλγαρου ποδοσφαιριστή στο παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του στην ενεργό δράση μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας. Ο Ντεσπόντοφ είχε μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για 7,5 μήνες, και η επανεμφάνισή του στο φιλικό της Τούμπας ήταν ένα σημαντικό γεγονός.

Η επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για τον ΠΑΟΚ, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στην ομάδα, παρά την ατυχία του συμπαίκτη του. Η παρουσία του Ντεσπόντοφ στον αγωνιστικό χώρο, έστω και σε φιλική αναμέτρηση, δίνει ελπίδες για την πλήρη επανένταξή του και την ενίσχυση του ρόστερ του Δικεφάλου του Βορρά στις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Αναμένονται εξετάσεις για τον Σκωτσέζο

Μετά τον τραυματισμό του, ο Γκρεγκ Τέιλορ αναμένεται να υποβληθεί σε ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις είναι κρίσιμες για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος στον οπίσθιο μηριαίο μυ. Μόνο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα είναι δυνατή η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του Σκωτσέζου ποδοσφαιριστή και η διάγνωση του τραυματισμού.

Οι υπεύθυνοι της ομάδας αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να καθοριστεί το διάστημα απουσίας του Γκρεγκ Τέιλορ από τους αγωνιστικούς χώρους. Η ακριβής εκτίμηση του χρόνου αποκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό της ομάδας και την προσαρμογή του αγωνιστικού πλάνου, ειδικά ενόψει των επίσημων αγώνων που ακολουθούν.

Με πληροφορίες από: Athletiko