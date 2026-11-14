Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Καματερό και συνεχίζει αήττητος στην Α1 Γυναικών

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, επικρατώντας του ΓΑΣ Καματερού με σκορ 34-22. Η νίκη αυτή αποτελεί την έβδομη συνεχόμενη για την ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη σε ισάριθμους αγώνες, διατηρώντας την στην πρώτη θέση της Λίγκας. Παρά το θετικό αποτέλεσμα, ο Έλληνας προπονητής δεν έδειξε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτριών του.

Η εξέλιξη του αγώνα και το αήττητο σερί

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβλήθηκε του ΓΑΣ Καματερού με τελικό σκορ 34-22, προσθέτοντας ακόμα μία νίκη στο ενεργητικό του. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί το 7/7 για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, ένα σερί που τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας και αήττητο μέχρι στιγμής. Η ομάδα έχει επιδείξει σταθερότητα στα αποτελέσματά της, εξασφαλίζοντας την πρωτοπορία στη Λίγκα.

Παρά την αριθμητική υπεροχή στο σκορ, η εικόνα του αγώνα, όπως σχολιάστηκε από τον προπονητή, δεν αντικατόπτριζε πάντα την προσδοκώμενη απόδοση. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα διασφάλισε τους δύο βαθμούς της νίκης, ενισχύοντας τη θέση του ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση του τίτλου.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Πελεκίδη

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πελεκίδης, εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την εμφάνιση της ομάδας. Χαρακτήρισε τον αγώνα ως «το χειρότερο παιχνίδι φέτος», τονίζοντας ότι η εικόνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν αρμόζει σε μια ομάδα που φέρει το σήμα του ΠΑΟΚ. Ο κ. Πελεκίδης έδωσε συγχαρητήρια αποκλειστικά στην ομάδα του Καματερού για την προσπάθειά της.

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε την έλλειψη συγκέντρωσης των παικτριών του, αναφέροντας ότι «δεν γίνεται να δίνουμε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε ομάδα να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο, ενώ εμείς να χάνουμε συνεχώς τη συγκέντρωσή μας, ανεξάρτητα από τους λόγους». Πρόσθεσε ότι η ομάδα μπήκε στο παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη συγκέντρωση στα πρώτα είκοσι λεπτά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι που να δικαιολογεί αυτή την εικόνα.

Ο Δημήτρης Πελεκίδης ανέφερε ότι η ομάδα «απλώς έκανε τη δουλειά της» και ότι το παιχνίδι «αναμενόταν να εξελιχθεί έτσι». Ωστόσο, τόνισε ότι οι ίδιοι οι παίκτες βάζουν δύσκολα στον εαυτό τους και κάλεσε τον καθένα να προβληματιστεί και να σκεφτεί κάποια πράγματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση.

Προβληματισμός για την απόδοση

Από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι, παρότι υπήρξαν συγχαρητήρια και για τη δική τους ομάδα, η είσοδος στον αγώνα δεν έγινε με την απαιτούμενη συγκέντρωση. Τονίστηκε η υποχρέωση να αντιμετωπίζεται κάθε αγώνας με την ίδια σοβαρότητα, ενώ παρατηρήθηκε μια «ελαφρότητα» στην προσέγγιση της αναμέτρησης.

Αναφέρθηκε επίσης η συσσωρευμένη κούραση από την προετοιμασία ως ένας παράγοντας, αλλά αυτό δεν θεωρήθηκε δικαιολογία για την εμφάνιση. Η ομάδα καλείται να επιδείξει την απαιτούμενη σοβαρότητα στη συνέχεια της σεζόν. Το συγκεκριμένο παιχνίδι πρέπει να λειτουργήσει ως «καμπανάκι» για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Κοιτάζοντας μπροστά, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Πυλαία εκτός έδρας στην όγδοη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση αυτή θα αποτελέσει μια νέα πρόκληση για την αήττητη πορεία του «Δικεφάλου». Η ομάδα θα πρέπει να παρουσιαστεί με διαφορετικό πρόσωπο και την απαιτούμενη συγκέντρωση για να διατηρήσει το σερί της.

Από την πλευρά του, ο ΓΑΣ Καματερού θα φιλοξενήσει στην έδρα του τον Αθηναϊκό. Η ομάδα του Καματερού θα επιδιώξει να ανακάμψει από την ήττα και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της, συνεχίζοντας τις προσπάθειές της στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Με πληροφορίες από: Athletiko