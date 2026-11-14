ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας 73-77: Οι νησιώτες πέρασαν από τη Sunel Arena και έφεραν την 4η σερί ήττα της Ένωσης στη GBL

Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 73-77 στην Sunel Arena, σε μια αναμέτρηση που βύθισε ακόμα περισσότερο την Ένωση στη βαθμολογία της GBL. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα για την ΑΕΚ και η πέμπτη συνολικά στο πρωτάθλημα. Οι νησιώτες, με αυτό το ιστορικό διπλό που πέτυχαν στα Άνω Λιόσια, έφτασαν τις τρεις νίκες στη φετινή σεζόν, αποτελώντας μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ από την αρχή της αναμέτρησης, με τη Δόξα Λευκάδας να μπαίνει καλύτερα στο ματς και να προηγείται με 5-14 χάρη σε καλάθι του Χάρμον στα μέσα της πρώτης περιόδου. Το κάρφωμα του Τσαλμπούρη διαμόρφωσε το 9-16, τρία λεπτά πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Η Ένωση ξεκίνησε το ματς με 0/5 τρίποντα, επιτρέποντας στην ομάδα της Λευκάδας να πληγώσει την άμυνά της και να φτάσει στο 11-23 με τον Ρόμπινσον.

Στη συνέχεια, ο Τζόζεφ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 18-29, ενώ λίγο αργότερα βρήκε πάλι καλάθι στο ζωγραφιστό για το 20-31 στο 13ο λεπτό. Ο Χάρμον με σουτ μέσης απόστασης έγραψε το 24-38 στα μέσα της περιόδου, με τη Δόξα Λευκάδας να καταφέρνει να πάρει προβάδισμα 16 πόντων (24-40) λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπάρτλεϊ μείωσε σε 32-40 με κάρφωμα, και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 37-45 υπέρ των φιλοξενούμενων, αφού ο Νόλεϊ απέτυχε να καρφώσει στην τελευταία φάση της δεύτερης περιόδου.

Η προσπάθεια ανατροπής της ΑΕΚ

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Αρσενόπουλος με τρίποντο από τις 45 μοίρες έκανε το 39-52 στο 22ο λεπτό. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 14 πόντους, μειώνοντας σε 43-52, ενώ ο Τζόζεφ έκανε το 45-53, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Φλιώνης με τρίποντο έφερε το ματς στο 50-53, και ο Λαρεντζάκης ισοφάρισε στο 28ο λεπτό για το 55-55.

Η Ένωση έκανε μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσει το ματς και τα κατάφερε, καθώς στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου πέρασε μπροστά με τον Κατσίβελη να καρφώνει για το 63-60. Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της σκορ για πολύ.

Το φινάλε και η επικράτηση των φιλοξενούμενων

Ο Αρσενόπουλος ευστόχησε για τρεις από το τρίποντο, διαμορφώνοντας το 63-67 στο 34ο λεπτό. Στη συνέχεια, ο Μπάρτλεϊ και ο Πάρις έγραψαν το 68-72 στο 37ο λεπτό με τρίποντα, ενώ ο Λαρεντζάκης σκόραρε για το 71-72. Η Δόξα πήρε και πάλι το προβάδισμα, διατηρώντας την ψυχραιμία της στην αντεπίθεση της ΑΕΚ.

Ο Πάρις με καλάθι στα 27 δευτερόλεπτα έκανε το 72-76, ενώ ο Χάρμον με λέι απ στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς έκανε επίσης το 72-76, βάζοντας γερές βάσεις για το ροζ φύλλο αγώνα. Η ΑΕΚ είχε δύο airball τρίποντα των Κατσίβελη και Μπάρτλεϊ στο φινάλε, με τον Κατσίβελη να κάνει airball όταν το σκορ ήταν 73-76. Οι νησιώτες πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη, έχοντας υποχρεώσει την Ένωση να σουτάρει με 25/62.

Οι κορυφαίοι παίκτες και η βαθμολογική θέση

Για την ΑΕΚ, ο Μπάρτλεϊ αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 23 πόντους, προσθέτοντας και 5 ασίστ, όμως δεν είχε πολλούς υποστηρικτές για να έρθει η νίκη για την Ένωση. Ο Τζόζεφ έκανε double double με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τσαλμπούρης μέτρησε 10 πόντους.

Από την πλευρά των νικητών, ο Χάρμον ξεχώρισε με 17 πόντους, ενώ ο Αρσενόπουλος, ο οποίος πλήγωσε την πρώην ομάδα του, πρόσθεσε 15 πόντους. Ο Ρόμπινσον έκανε επίσης double double με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Αρσενόπουλος και ο Ρόμπινσον αναδείχθηκαν MVP της αναμέτρησης.

Μετά τις πρώτες επτά αγωνιστικές της GBL, η Δόξα Λευκάδας ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 3-4. Αντίθετα, η ΑΕΚ βρίσκεται στην 9η θέση με ρεκόρ 2-5, μετά την ήττα αυτή.

Προβλήματα τραυματισμών στην Ένωση

Η ΑΕΚ αγωνίστηκε με δύο ψηλούς στο ματς, καθώς αντιμετώπιζε σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών. Εκτός ήταν οι Μπράουν, Φίζελ, Σκορδίλης και Γουίλιαμς, ενώ δεν αγωνίστηκε ούτε ο Λεκαβίτσιους.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για την Ένωση από ομάδα που ανέβηκε φέτος στην κατηγορία. Μετά την ήττα από τον Βίκο Ιωαννίνων, η ΑΕΚ έχασε και από τη Δόξα Λευκάδας ELABET, γεγονός που επιτείνει την προβληματική της πορεία στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta