Σκάουτ του Ολυμπιακού παρακολούθησε τον Κώστα Γκρόζο της ΑΕΛ

Σκάουτ του Ολυμπιακού παρακολούθησε τον 19χρονο αριστερό μπακ της ΑΕΛ, Κώστα Γκρόζο, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον Νέστο Χρυσούπολης. Η παρουσία του εκπροσώπου των «ερυθρόλευκων» στις εξέδρες του AEL FC Arena υποδηλώνει το ενδιαφέρον για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Η παρακολούθηση του Γκρόζου έρχεται σε μια περίοδο όπου η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του, καθώς και του 17χρονου Νίκου Ζτούπη, γεγονός που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι τυχαίο.

Η παρακολούθηση του Γκρόζου από τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκάουτ του Ολυμπιακού βρέθηκε στις εξέδρες του AEL FC Arena το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Ο εκπρόσωπος των «ερυθρόλευκων» παρακολούθησε τον Κώστα Γκρόζο στην αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Νέστο Χρυσούπολης, η οποία έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0).

Ο Γκρόζος αγωνίστηκε ως βασικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δίνοντας την ευκαιρία στον σκάουτ να αξιολογήσει την απόδοσή του. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά την πορεία του νεαρού αμυντικού.

Η επέκταση συμβολαίου και η πορεία του στην ΑΕΛ

Μόλις την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η ΠΑΕ ΑΕΛ επικοινώνησε την επέκταση του συμβολαίου του Κώστα Γκρόζου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η επέκταση του συμβολαίου του 17χρονου Νίκου Ζτούπη, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της ομάδας στους νεαρούς παίκτες.

Ο Κώστας Γκρόζος, ένας από τους μικρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει φέτος στους «βυσσινί», έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 10 συμμετοχές. Από αυτές, οι 7 είναι στη Superbet League 2 και οι 3 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Έχει ξεκινήσει ως βασικός σε 7 αγώνες και έχει στο ενεργητικό του 2 ασίστ.

Η ΑΕΛ, η οποία «χτίστηκε» φέτος με μεγάλη καθυστέρηση λόγω διοικητικών εξελίξεων και της μεταβίβασης της ΠΑΕ, έχει καταφέρει να βρίσκεται εντός στόχου. Η ομάδα διεκδικεί ένα από τα εισιτήρια της ανόδου, ενώ παράλληλα δίνει σημαντικό χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από τη Λάρισα.

Το παρελθόν του Γκρόζου στους «ερυθρόλευκους»

Ο Κώστας Γκρόζος δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για τον Ολυμπιακό. Ο 19χρονος αριστερός μπακ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΠΑΟΛ Αβέρωφ. Το 2021, σε ηλικία μόλις 14 ετών, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, εντασσόμενος στις ακαδημίες του συλλόγου.

Ο Γκρόζος έχει γεννηθεί στις 4 Μαρτίου 2007. Το καλοκαίρι του 2022, μετακινήθηκε από την Κ17 των «ερυθρόλευκων» στην αντίστοιχη ομάδα της ΑΕΛ, όπου μάλιστα διετέλεσε και αρχηγός. Αυτή η πορεία δείχνει μια διαρκή εξέλιξη και εμπειρία σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Το ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα και οι συμμετοχές

Η προώθηση του Κώστα Γκρόζου στην πρώτη ομάδα των «βυσσινί» έγινε το καλοκαίρι του 2024. Το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα της ΑΕΛ πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου 2025, σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας εναντίον της Καλαμάτας, όπου η ΑΕΛ επικράτησε με σκορ 1-2. Τότε, προπονητής της ομάδας ήταν ο Γιώργος Πετράκης.

Στη Stoiximan Super League, ο Γκρόζος κατέγραψε μία συμμετοχή. Αυτή ήταν στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στις 21 Μαΐου 2026, όπου η ΑΕΛ γνώρισε την ήττα με σκορ 3-2. Οι συμμετοχές του σε επίσημους αγώνες υποδηλώνουν την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου στις δυνατότητές του.

Το ενδιαφέρον και η πιθανή επιστροφή

Η παρουσία σκάουτ του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Νέστο Χρυσούπολης είναι σαφής ένδειξη ότι οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν την εξέλιξη του Κώστα Γκρόζου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πορεία του νεαρού ποδοσφαιριστή, καθώς ο Ολυμπιακός εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει κίνηση για την επιστροφή του στον Ρέντη.

Η προηγούμενη θητεία του Γκρόζου στις ακαδημίες του Ολυμπιακού καθιστά την περίπτωση του ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τον πειραϊκό σύλλογο, ο οποίος φαίνεται να παρακολουθεί τους παίκτες που έχουν περάσει από τις τάξεις του.

Με πληροφορίες από: Athletiko