Η δεύτερη ήττα του Εθνικού στους ομίλους του Champions League Γυναικών

Ο Εθνικός ΟΦΠΦ δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στην πρόσφατη αναμέτρησή του για τη φάση των ομίλων του Champions League Γυναικών, γνωρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική του ήττα. Η ελληνική ομάδα πάλεψε σκληρά απέναντι στην Τεράσα, όμως το τελικό σκορ 13-12 την βρήκε στην πλευρά των ηττημένων. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη ήττα από τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας μια δύσκολη αρχή για τον Εθνικό στη διοργάνωση.

Η μάχη με την Τεράσα και η οριακή ήττα

Στον δεύτερο αγώνα του στη φάση των ομίλων του Champions League Γυναικών, ο Εθνικός ΟΦΠΦ βρέθηκε αντιμέτωπος με την ομάδα της Τεράσα. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη για κάθε κατοχή και κάθε γκολ. Οι παίκτριες του Εθνικού έδειξαν μεγάλη αγωνιστικότητα και πάλεψαν με διαδοχικές ισοπαλίες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, προσπαθώντας να διατηρήσουν την επαφή τους με το σκορ και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Παρά την αξιόλογη προσπάθεια και την επιμονή τους, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Το τελικό σφύριγμα βρήκε την Τεράσα να επικρατεί με οριακό σκορ 13-12. Αυτή η ήττα ήταν η δεύτερη συνεχόμενη για τον Εθνικό ΟΦΠΦ σε ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για θετικά αποτελέσματα στις επόμενες αναμετρήσεις.

Η πρώτη αναμέτρηση και η ήττα από τον πρωταθλητή

Πριν από την αναμέτρηση με την Τεράσα, ο Εθνικός ΟΦΠΦ είχε δώσει το πρώτο του παιχνίδι στους ομίλους του Champions League Γυναικών. Σε εκείνη την πρεμιέρα, η ελληνική ομάδα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο, τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό ήταν μια πρόκληση για τον Εθνικό, καθώς αντιμετώπιζε την ομάδα που κατέχει τον τίτλο της κορυφαίας στην Ευρώπη.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Εθνικός ΟΦΠΦ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα απέναντι στον Πρωταθλητή Ευρώπης. Ηττήθηκε με ένα ευρύ σκορ 19-10. Αυτή η πρώτη ήττα στους ομίλους έθεσε τις βάσεις για μια δύσκολη πορεία, η οποία συνεχίστηκε με το αποτέλεσμα κόντρα στην Τεράσα.

Ευρωπαϊκή συνέχεια με την Εκίπε Οριζόντε

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Εθνικού ΟΦΠΦ στην Ευρώπη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Η επόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Εθνικός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Εκίπε Οριζόντε, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το αρνητικό σερί και να διεκδικήσει τους πρώτους του βαθμούς στη διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκίπε Οριζόντε είναι ένας αντίπαλος με τον οποίο αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, γεγονός που υποδηλώνει το επίπεδο ανταγωνισμού που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Εθνικός. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να δείξει την αντίδρασή της και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Προτεραιότητα και το εγχώριο πρωτάθλημα

Πριν από την επόμενη ευρωπαϊκή του υποχρέωση, ο Εθνικός ΟΦΠΦ έχει να αντιμετωπίσει και μια σημαντική αγωνιστική πρόκληση στο εγχώριο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, προηγείται η αναμέτρηση για την Water Polo League Γυναικών, όπου η ομάδα θα αγωνιστεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Σε αυτό το παιχνίδι, ο Εθνικός θα αντιμετωπίσει τον ΓΣ Ηλιούπολης. Η εγχώρια διοργάνωση αποτελεί πάντα μια σημαντική προτεραιότητα για την ομάδα, καθώς προσφέρει την ευκαιρία για διατήρηση του αγωνιστικού ρυθμού και συλλογή βαθμών, παράλληλα με τις απαιτητικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Η προσοχή στρέφεται πλέον και στα δύο μέτωπα, με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία.

Με πληροφορίες από: Athletiko