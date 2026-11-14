Δέσποινα Γεωργιάδου: Χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο ξιφασκίας στο Κάιρο

Η Δέσποινα Γεωργιάδου σημείωσε μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου ξιφασκίας που φιλοξενήθηκε στο Κάιρο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αγωνιζόμενη στη σπάθη γυναικών, κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας έτσι το χάλκινο μετάλλιο.

Η πορεία της προς το βάθρο χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακές εμφανίσεις και νίκες επί ισχυρών αντιπάλων, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της ελληνικής ξιφασκίας σε διεθνές επίπεδο.

Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Κάιρο

Η Δέσποινα Γεωργιάδου πραγματοποίησε μία εξαιρετική παρουσία στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, όπου διεξήχθη ο αγώνας του παγκοσμίου κυπέλλου ξιφασκίας. Η αθλήτρια έδειξε από την αρχή της διοργάνωσης την αποφασιστικότητά της, φτάνοντας μέχρι την τετράδα των κορυφαίων ξιφομάχων.

Η πορεία της στη σπάθη γυναικών σταμάτησε στα ημιτελικά, ένα αποτέλεσμα που της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την αξία της και την σκληρή δουλειά της.

Οι πρώτες νίκες και η πρόκριση στους «16»

Η 35χρονη πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού ξεκίνησε δυναμικά τις υποχρεώσεις της στον αγώνα. Στην φάση των «64», η Γεωργιάδου αντιμετώπισε τη Ζαϊνέμπ Νταϊμπέκοβα από το Ουζμπεκιστάν, καταφέρνοντας να επικρατήσει με σκορ 15-13 μετά από έναν αμφίρροπο αγώνα.

Στη συνέχεια, η Ελληνίδα ξιφομάχος συνέχισε τις νικηφόρες εμφανίσεις της. Επικράτησε της Κορεάτισσας Χαϊόνγκ Τζεόν με το ευρύ 15-9, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στον γύρο των «16» της διοργάνωσης, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της για διάκριση.

Η συνέχεια της πορείας και η εξασφάλιση του βάθρου

Στον γύρο των «16», η Δέσποινα Γεωργιάδου κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Βουλγάρα Γιοάνα Ιλίεβα. Με μια ακόμα πειστική εμφάνιση, η Ελληνίδα αθλήτρια νίκησε την αντίπαλό της με 15-12, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου.

Στη φάση των προημιτελικών, η Γεωργιάδου βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Ρωσίδα Μαλίνα Βονγκσάβαντι. Με ένα εντυπωσιακό σκορ 15-9, η πρωταθλήτρια εξασφάλισε τη νίκη, γεγονός που της εγγυήθηκε την παρουσία της στα ημιτελικά και ταυτόχρονα μια θέση στο βάθρο των νικητών.

Ο αγώνας των ημιτελικών και η τελική κατάταξη

Στον κρίσιμο αγώνα για την πρόκριση στον τελικό, η Δέσποινα Γεωργιάδου αντιμετώπισε τη Γερμανίδα Λαρίσα Έιφλερ. Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα σκληρή και κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Ελληνίδα ξιφομάχο να ηττάται οριακά με σκορ 15-13.

Παρά την ήττα στα ημιτελικά, η Δέσποινα Γεωργιάδου κατέκτησε τελικά το χάλκινο μετάλλιο, επισφραγίζοντας μια εξαιρετική πορεία στο παγκόσμιο κύπελλο του Καΐρου και προσθέτοντας μια ακόμα σημαντική διάκριση στην καριέρα της.

Η πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού

Η Δέσποινα Γεωργιάδου, ως 35χρονη πρωταθλήτρια που αγωνίζεται με τα χρώματα του Παναθηναϊκού, απέδειξε για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Η σταθερή της απόδοση και η ικανότητά της να φτάνει σε διεθνείς διακρίσεις αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για τον ελληνικό αθλητισμό.

Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Κάιρο αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών της και αναδεικνύει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της ξιφασκίας, μέσα από τις επιδόσεις της συγκεκριμένης αθλήτριας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta