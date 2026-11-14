Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτιζάν με ανατροπή 3-1 σε φιλικό στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 την Παρτιζάν σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Τούμπα, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ νωρίς στο ματς. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του δικεφάλου, προσφέροντας νίκη και όμορφο ποδόσφαιρο στους φιλάθλους. Πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες και τα μέλη των δύο επιτελείων τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ σε μία συγκινητική στιγμή στην Τούμπα.

Η αρχή του αγώνα και το γρήγορο προβάδισμα της Παρτιζάν

Η φιλική αναμέτρηση ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και δύο γκολ στα πρώτα λεπτά. Μόλις στο 6ο λεπτό, η Παρτιζάν πήρε το προβάδισμα, όταν ο Σεκ επιχείρησε ένα συρτό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα κατευθύνθηκε στην κλειστή γωνία της εστίας, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Τσιφτσή, να μην αντιδράει καλά, διαμορφώνοντας το 0-1 για τους Σέρβους.

Οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν άμεσα μετά το γρήγορο γκολ της Παρτιζάν, προσπαθώντας να ισορροπήσουν το παιχνίδι και να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ έδειξε διάθεση να απαντήσει στο προβάδισμα των φιλοξενούμενων, πιέζοντας για την ισοφάριση.

Η άμεση απάντηση του ΠΑΟΚ και η ισοφάριση

Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήρθε στο 15ο λεπτό, όταν ο Κένι βρήκε δίχτυα από κοντινή απόσταση, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η φάση δημιουργήθηκε μετά από ωραία συνεργασία των παικτών του Αλέσιο Λίσι, με τον Σορετίρε να βγάζει την κατάλληλη πάσα στον συμπαίκτη του, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στην κενή εστία. Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στο 33ο λεπτό, ο δικέφαλος έφτασε κοντά στην ανατροπή του σκορ. Ο Καμαρά επιχείρησε ένα σκαστό σουτ, ωστόσο ο τερματοφύλακας της Παρτιζάν, Μιλόσεβιτς, αντέδραξε αποτελεσματικά, αποκρούοντας δύσκολα την προσπάθεια και διατηρώντας το 1-1 μέχρι την ανάπαυλα.

Η ανατροπή και το προβάδισμα του δικεφάλου

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης με την Παρτιζάν, δείχνοντας αποφασιστικότητα να ολοκληρώσει την ανατροπή. Στο 47ο ή 48ο λεπτό, ο δικέφαλος κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Κένι, ο Σανταμαρία πήρε την κεφαλιά και με γυριστή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Αυτό το γκολ έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ και άνοιξε τον δρόμο προς τη φιλική νίκη, καθώς οι Θεσσαλονικείς είχαν πλέον το μομέντουμ με το μέρος τους. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι συνέχισε να πιέζει, επιδιώκοντας να διευρύνει το προβάδισμα της.

Το τελικό σκορ και η επιστροφή του Ντεσπόντοφ

Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν και τρίτο γκολ στο 78ο ή 79ο λεπτό, «καθαρίζοντας» τη φιλική νίκη. Ο Καμαρά σκόραρε με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπόντοφ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1. Ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, έγινε αποδέκτης της αποθέωσης των οπαδών του ΠΑΟΚ κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός για την ομάδα.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός είχε μάλιστα την ασίστ στο τρίτο γκολ του δικεφάλου. Λίγο αργότερα, στο 83ο λεπτό, ο Ντεσπόντοφ δημιούργησε νέα επικίνδυνη στιγμή, όταν έβγαλε την πάσα στον Καμαρά, ο οποίος επιχείρησε να σκοράρει, αλλά είδε την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον ΠΑΟΚ, με προπονητή τον Αλέσιο Λίσι, αγωνίστηκαν οι: Τσιφτσής (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Μπαλωμένο και αργότερα στο 65′ από τον Μπελέρη, ή στο 87′ από τον Τσιότα), Κένι (που αντικαταστάθηκε στο 62′ από τον Κόστα), Ελουστόντο (αντικαταστάθηκε στο 62′ από τον Ντιέγκο Κόστα ή στο 87′ από τον Τσιότα), Μπαταούλας (αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Σανταμαρία), Μπάμπα, Ούγκρεσιτς (αντικαταστάθηκε στο 87′ από τον Παπαδόπουλο), Τέιλορ (αντικαταστάθηκε στο 71′ από τον Ντεσπόντοφ), Χατσίδης (αντικαταστάθηκε στο 87′ από τον Κακάλη), Σορετίρε (αντικαταστάθηκε στο 78′ από τον Λιάκο), Καμαρά (αντικαταστάθηκε στο 87′ από τον Νικηφόρο), Λουσέ (αντικαταστάθηκε στο 32′ από τον Ντιαγέ).

Για την Παρτιζάν, με προπονητή τον Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς, αγωνίστηκαν οι: Μιλόσεβιτς (αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Κρούνιτς), Λίμα (αντικαταστάθηκε στο 58′ από τον Μίλιτς), Μιλοβάνοβιτς, Νούλου (αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Τζούρτζεβιτς), Τζούρσεβιτς, Μιλαντίνοβιτς Μπάμπα, Σεκ (αντικαταστάθηκε στο 41′ από τον Ιμπραΐμ), Άλεξιτς (αντικαταστάθηκε στο 58′ από τον Αλίλοβιτς), Κούμιτς (αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Κόστιτς), Τζε (ή Σαμσόν, Γιούρτσεβιτς, Τσούμιτς, Αλέκασιτς Γεχ).

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis