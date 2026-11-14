Εθνική Ελλάδος: «Ψηλά το κεφάλι» το μήνυμα της ΕΠΟ μετά την 7άρα από την Ολλανδία

Τον γύρο της Ευρώπης κάνει η βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής. Η συντριβή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα ξένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για «ταπείνωση» και «ντροπή». Παράλληλα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) επιχειρεί να ανυψώσει το ηθικό των διεθνών, ενόψει της επερχόμενης κρίσιμης αναμέτρησης για το Nations League.

Οι αντιδράσεις του ευρωπαϊκού Τύπου

Η συντριβή της «γαλανόλευκης» από τους «οράνιε» σχολιάστηκε εκτενώς από τον ευρωπαϊκό Τύπο, με τις περιγραφές να είναι ιδιαίτερα σκληρές. Η βελγική HLN περιέγραψε την ήττα ως ένα «γερό χαστούκι», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αν δεν ήξερες ότι στο γήπεδο βρίσκονταν έντεκα Έλληνες, θα νόμιζες ότι στο Άμστερνταμ είχε ταξιδέψει το Σαν Μαρίνο».

Ανάλογα επικριτικά ήταν και τα σχόλια από άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ήττας. Το γαλλικό Eurosport έκανε λόγο για «ταπείνωση», ενώ η σερβική Mozzart Sport χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ντροπή», ασκώντας σκληρή κριτική στην αμυντική λειτουργία της ελληνικής ομάδας και την απόδοσή της.

Στην Ολλανδία, η εφημερίδα De Telegraaf αποθέωσε την εθνική τους ομάδα, τονίζοντας ότι οι «οράνιε» δεν άφησαν τίποτα όρθιο απέναντι στην Ελλάδα. Τέλος, η ισπανική Marca χαρακτήρισε την εμφάνιση των Ολλανδών ως «αφιέρωμα στον Κρόιφισμό του Τσάβι», αναδεικνύοντας την κυριαρχική τους παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Το μήνυμα ανασύνταξης της ΕΠΟ

Μέσα σε αυτό το κλίμα των αρνητικών σχολίων και της κριτικής, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έστειλε ένα μήνυμα ανασύνταξης προς τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Η ΕΠΟ αναγνώρισε τη «πολύ βαριά ήττα» που γνώρισε η Εθνική ομάδα, ωστόσο υπενθύμισε ότι η ομάδα παραμένει σε τροχιά πρόκρισης για την επόμενη φάση του Nations League, διατηρώντας τις ελπίδες της.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τόνισε τη σημασία της επόμενης αναμέτρησης ως το μοναδικό «φάρμακο» για την παρούσα δύσκολη κατάσταση. «Η νίκη επί της Σερβίας τη Δευτέρα 16/11 είναι αυτή τη δύσκολη στιγμή το μοναδικό “φάρμακο”», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα του αγώνα που ακολουθεί.

Οι προϋποθέσεις για την πρόκριση

Για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, η Εθνική Ελλάδας χρειάζεται οπωσδήποτε να επικρατήσει της Σερβίας στον αγώνα που θα διεξαχθεί στον Βόλο. Αυτή η νίκη αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για τη συνέχεια της πορείας της ομάδας στη διοργάνωση.

Παράλληλα με τη νίκη της Ελλάδας, απαιτείται να μην επικρατήσει η Γερμανία της Ολλανδίας στην αντίστοιχη αναμέτρηση. Αυτοί οι δύο παράγοντες, δηλαδή η νίκη της Ελλάδας και η μη νίκη της Γερμανίας, θα καθορίσουν την πρόκριση της ελληνικής ομάδας στα προημιτελικά.

«Ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε»

Το μήνυμα της ΕΠΟ ολοκληρώθηκε με μια παρότρυνση για ψυχραιμία και συνέχιση της προσπάθειας, τονίζοντας τη φιλοσοφία που πρέπει να διέπει την ομάδα. «Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν και άσχημες στιγμές», ανέφερε η Ομοσπονδία, προσπαθώντας να δώσει μια ευρύτερη προοπτική στην ήττα.

«Τις αφήνουμε πίσω και προχωρούμε. Ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε…», κατέληξε το μήνυμα, προσπαθώντας να τονώσει το ηθικό των παικτών και του φίλαθλου κοινού, ενθαρρύνοντας την ομάδα να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr