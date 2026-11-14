Οδυσσέας Δήμας: Η πρώτη δήλωση μετά τη σύλληψη για ντόπινγκ και η συγγνώμη στον Πύρρο

Ο Οδυσσέας Δήμας προέβη στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών. Ο 58χρονος πρώην προπονητής ζήτησε συγγνώμη από τον αδελφό του, Πύρρο Δήμα, και την οικογένειά του για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι χορήγησε εν γνώσει του αναβολικές ουσίες στον ανήλικο γιο του, υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοικία του είναι νόμιμα.

Η δημόσια δήλωση και η συγγνώμη

Η δήλωση του Οδυσσέα Δήμα προβλήθηκε το Σάββατο (14/11) στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του MEGA. Σε αυτήν, ο ίδιος έκανε λόγο για «παραπληροφόρηση» σε βάρος του και αναφέρθηκε εκτενώς στον αδελφό του, Πύρρο Δήμα.

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, ζήτησε συγγνώμη «από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα».

Οι κατηγορίες για τον ανήλικο γιο του

Απαντώντας στις αναφορές ότι φέρεται να χορήγησε αναβολικά ακόμη και στον ανήλικο γιο του, ο 58χρονος δήλωσε ότι έχει σταματήσει να προπονεί αθλητές εδώ και δύο χρόνια. «Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου», σημείωσε.

Ο Οδυσσέας Δήμας απέδωσε την υπόθεση που αφορά τον γιο του στη χρήση ενός συμπληρώματος διατροφής. Ισχυρίστηκε ότι αυτό το συμπλήρωμα δεν ανέγραφε την αναβολική ουσία που περιείχε. Επικαλέστηκε δε απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), υποστηρίζοντας ότι του καταλογίστηκε αμέλεια και όχι σκόπιμη χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο.

Η εκδοχή του για τα ευρήματα

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλήθεια που προκύπτει από τη δικαστική απόφαση είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό, όπως υποστηρίζει, το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και του καταλόγισε αμέλεια.

Για τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοικία του κατά την αστυνομική έρευνα, ο Οδυσσέας Δήμας δήλωσε ότι είναι νόμιμα, «πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους».

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς του ίδιου του Οδυσσέα Δήμα. Η νομιμότητα των κατασχεθέντων σκευασμάτων, καθώς και η ευθύνη του για τις πράξεις που του αποδίδονται, παραμένουν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr