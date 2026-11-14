Ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος στην Handball Premier μετά τη νίκη επί του Ζαφειράκη

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Handball Premier, καθώς επικράτησε με 37-22 του Ζαφειράκη Νάουσας. Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 8/8 στο πρωτάθλημα, διατηρώντας το απόλυτο των νικών τους μετά τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο δύσκολος ρυθμός του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ζαφειράκη να αιφνιδιάζει τους φιλοξενούμενους, μπαίνοντας καλύτερα στο παιχνίδι. Η ομάδα της Νάουσας προηγήθηκε με 4-1 στο 6ο λεπτό, δείχνοντας τις διαθέσεις της από νωρίς.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα στα αρχικά λεπτά του αγώνα. Οι Πειραιώτες κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 5-5 στο 11ο λεπτό και στη συνέχεια πέρασαν μπροστά στο σκορ με 8-5 στο 16ο λεπτό. Παρά την αντίδραση του Ολυμπιακού, οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν στους «ερυθρόλευκους» να δημιουργήσουν σημαντική διαφορά. Μείωσαν τη διαφορά και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 10-10 στο 26ο λεπτό.

Μάλιστα, ο Ζαφειράκης κατάφερε να προηγηθεί ξανά με 11-10 στο 29ο λεπτό, δείχνοντας την ανταγωνιστικότητά του. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με οριακή διαφορά, 13-12, έπειτα από ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από εναλλαγές στο προβάδισμα.

Η επιβλητική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε ολοκληρωτικά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με αποφασιστικότητα και πραγματοποίησαν ένα σερί 4-0. Αυτό το σερί τους επέτρεψε να μετατρέψουν το 13-12 σε 17-12 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, αποκτώντας για πρώτη φορά ένα σημαντικό προβάδισμα.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Οι Πειραιώτες αύξαναν σταδιακά τη διαφορά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους στο δεύτερο μέρος και δείχνοντας την αγωνιστική τους υπεροχή έναντι του αντιπάλου.

Η διαφορά διευρύνεται

Η πίεση του Ολυμπιακού συνεχίστηκε αμείωτη, με αποτέλεσμα η διαφορά στο σκορ να διευρύνεται συνεχώς. Στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, το σκορ είχε φτάσει στο 25-15, με τους φιλοξενούμενους να έχουν αποκτήσει διψήφιο προβάδισμα. Η ομάδα του Ζαφειράκη Νάουσας δυσκολευόταν να ακολουθήσει τον ρυθμό που επέβαλαν οι «ερυθρόλευκοι».

Δέκα λεπτά αργότερα, στο 50ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν με 29-18, έχοντας πλέον μια άνετη διαφορά ασφαλείας. Ο Ζαφειράκης δεν κατάφερε να αντιδράσει αποτελεσματικά στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί πλήρως.

Το αήττητο σερί συνεχίζεται

Η διαφορά στο σκορ συνέχισε να αυξάνεται μέχρι το τέλος του αγώνα, φτάνοντας τελικά στα 15 γκολ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με το τελικό σκορ 37-22, ολοκληρώνοντας μια επιβλητική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.

Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες διατήρησαν το απόλυτο των νικών τους στη Handball Premier, φτάνοντας τους 16 βαθμούς. Παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας επιβεβαιώσει την ανωτερότητά τους και συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί τους χωρίς να έχουν χάσει κανένα βαθμό από την έναρξη της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko