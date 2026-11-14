Ο Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ υποστηρίζει ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα «έχει σκοτώσει το ποδόσφαιρο»

Ο Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ, μια προσωπικότητα με μεγάλη διαδρομή στον χώρο του ποδοσφαίρου, διατύπωσε μια έντονη άποψη σχετικά με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, δηλώνοντας ότι ο Καταλανός τεχνικός έχει «σκοτώσει το ποδόσφαιρο». Η δήλωση αυτή, που προκάλεσε αίσθηση, έγινε στην ιταλική εφημερίδα Corriere dello Sport, όπου ο Μπόνιεκ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν απολαμβάνει το αγωνιστικό στυλ που εφαρμόζει ο Γκουαρδιόλα στις ομάδες του.

Η πλούσια εμπειρία του Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ

Ο Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ διαθέτει μια τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ως ποδοσφαιριστής, φόρεσε τη φανέλα σημαντικών συλλόγων, όπως η Βίτζεβ Λοτζ, η Γιουβέντους και η Ρόμα, αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος.

Πέρα από την αγωνιστική του καριέρα, ο Μπόνιεκ είχε και διοικητική παρουσία σε υψηλό επίπεδο. Υπήρξε αντιπρόεδρος της UEFA για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2025, γεγονός που του προσδίδει μια ευρεία οπτική γωνία και γνώση των εξελίξεων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η κριτική στον Πεπ Γκουαρδιόλα και το στυλ παιχνιδιού του

Ο Μπόνιεκ, παρά τον μεγάλο σεβασμό που τρέφει για τον Γκουαρδιόλα, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τον τρόπο που ο Καταλανός προπονητής προσεγγίζει το παιχνίδι. «Το ποδόσφαιρό του είναι πάσα σε εσένα, πάσα σε εμένα, ξανά σε εσένα, ξανά σε εμένα. Πηγαίνουμε δεξιά, επιστρέφουμε αριστερά και στο τέλος του αγώνα έχεις κάνει 1.788 πάσες. Δεν το απολαμβάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Corriere dello Sport.

Η κριτική του εστιάζει στην υπερβολική έμφαση στις οριζόντιες πάσες και την αργή ανάπτυξη του παιχνιδιού, η οποία, κατά τη γνώμη του, αφαιρεί την ουσία και τον ενθουσιασμό από το ποδόσφαιρο. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον Μπόνιεκ, οδηγεί σε παιχνίδια με μεγάλο αριθμό μεταβιβάσεων, αλλά χωρίς την επιθυμητή κάθετη κίνηση προς την αντίπαλη εστία.

Το ποδόσφαιρο που προτιμά ο Μπόνιεκ

Αντιπαραβάλλοντας το στυλ του Γκουαρδιόλα, ο Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ περιέγραψε το είδος ποδοσφαίρου που ο ίδιος προτιμά και απολαμβάνει. «Μου αρέσει μια ομάδα που παίζει κάθετα, μια ομάδα που προσπαθεί να σκοράρει. Μου αρέσουν οι ομάδες που παίζουν επιθετικά και αναζητούν το γκολ», τόνισε.

Ο Πολωνός υποστηρίζει το ποδόσφαιρο στο οποίο οι ομάδες προσπαθούν να σκοράρουν με τον πιο απλό δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας λίγες αλλά γρήγορες πάσες. Για τον Μπόνιεκ, η αποτελεσματικότητα και η άμεση επίθεση είναι στοιχεία που καθιστούν το παιχνίδι πιο ελκυστικό και συναρπαστικό για τον θεατή.

Παραδείγματα ομάδων που τον ενθουσιάζουν

Για να υποστηρίξει την άποψή του, ο Μπόνιεκ ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα ομάδων από το φετινό πρωτάθλημα που παίζουν με τρόπο που τον ενθουσιάζει. «Φέτος, για παράδειγμα, μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η Λάτσιο, ακριβώς επειδή αγωνίζεται κάθετα και παίρνει ρίσκα», δήλωσε.

Επίσης, αναφέρθηκε στη Φροζινόνε, λέγοντας ότι «ρισκάρει να δεχθεί τρία γκολ, αλλά μπορεί να πετύχει τέσσερα ή πέντε». Τέλος, έκανε λόγο και για τη Ρόμα, επισημαίνοντας πως «συχνά βλέπεις τον Μαντσίνι, που είναι κεντρικός αμυντικός, ή τον Ερμόσο μέσα στην αντίπαλη περιοχή», υπογραμμίζοντας την επιθετική διάθεση ακόμα και των αμυντικών παικτών.

Οι επιπτώσεις της «αργής ανάπτυξης» στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Ο Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ πιστεύει ότι η αργή ανάπτυξη του παιχνιδιού έχει πλέον εκλείψει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αργοί παίκτες δεν έχουν θέση στο σημερινό ποδόσφαιρο, το οποίο απαιτεί ταχύτητα και άμεση σκέψη.

Επιπλέον, ο Πολωνός πρώην ποδοσφαιριστής υπογράμμισε ότι το να παίζεις την μπάλα προς τα πίσω είναι μια τακτική που «σε καταστρέφει», καθώς δεν οδηγεί σε δημιουργία ευκαιριών και καθιστά το παιχνίδι προβλέψιμο και λιγότερο αποτελεσματικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta