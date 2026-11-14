Ο Γκρεγκ Μπράουν δέχτηκε την αποθέωση του κόσμου της ΑΕΚ στη SUNEL Arena

Ο Γκρεγκ Μπράουν, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ, βρέθηκε το Σάββατο στη SUNEL Arena, λίγο καιρό μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο παίκτης, ο οποίος αναρρώνει από ρήξη αχιλλείου, παρακολούθησε την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Δόξα Λευκάδας ELABET. Η παρουσία του στο γήπεδο, αν και με πατερίτσες, συγκίνησε τους φιλάθλους της Ένωσης, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η σοβαρή ατυχία και η ρήξη αχιλλείου

Ο Γκρεγκ Μπράουν είχε σταθεί άτυχος σε προηγούμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ, όταν υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό που άλλαξε την πορεία του για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Το ατυχές περιστατικό συνέβη λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα της Ένωσης κόντρα στον Παναθηναϊκό, μια στιγμή που προκάλεσε άμεσα ανησυχία στις τάξεις της ομάδας και των φιλάθλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πόδι του Αμερικανού παίκτη κόλλησε στο παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Μετά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε πως ο Γκρεγκ Μπράουν είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου, μια από τις πιο σοβαρές κακώσεις που μπορεί να υποστεί ένας αθλητής του μπάσκετ.

Αυτή η διάγνωση σημαίνει ότι ο Γκρεγκ Μπράουν θα χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ της ΑΕΚ. Η συγκεκριμένη ατυχία αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος είναι γνωστός ως ένας «φοβερός dunker», αλλά και για τις αγωνιστικές φιλοδοξίες της ομάδας.

Η παρουσία του τραυματισμένου παίκτη στο γήπεδο

Παρά τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό του και την αναγκαστική του απουσία από τα παρκέ, ο Γκρεγκ Μπράουν επέδειξε την αφοσίωσή του στην ομάδα της ΑΕΚ. Ο παίκτης βρέθηκε στη SUNEL Arena, επιλέγοντας να είναι δίπλα στην «Ένωση» σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η παρουσία του στο γήπεδο έγινε με τη χρήση πατερίτσων, κάτι που υπογράμμιζε την κατάσταση της υγείας του και την περίοδο ανάρρωσης στην οποία βρίσκεται. Ο σκοπός της επίσκεψής του ήταν να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των συμπαικτών του.

Ο αγώνας που παρακολούθησε ο Γκρεγκ Μπράουν ήταν αυτός της ΑΕΚ με τη Δόξα Λευκάδας ELABET. Με την κίνησή του αυτή, ο Αμερικανός φόργουορντ έδειξε τη στήριξή του προς τους συμπαίκτες του και το σύνολο της ομάδας, παρά την προσωπική του ατυχία και την αδυναμία του να αγωνιστεί.

Η θερμή υποδοχή από τον κόσμο της Βασίλισσας

Η στιγμή της εμφάνισης του Γκρεγκ Μπράουν στη SUNEL Arena δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Ο κόσμος της «Βασίλισσας», μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του τραυματισμένου παίκτη, αντέδρασε άμεσα και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Οι φίλαθλοι της Ένωσης αποθέωσαν τον Γκρεγκ Μπράουν, χαρίζοντάς του ένα όμορφο και παρατεταμένο χειροκρότημα. Αυτή η αυθόρμητη εκδήλωση στήριξης και αναγνώρισης έδειξε την αγάπη του κόσμου προς τον παίκτη, ο οποίος έχει προσφέρει σημαντικές στιγμές στην ομάδα.

Το θερμό χειροκρότημα αποτέλεσε μια ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του Μπράουν, αλλά και συμπαράστασης στην ατυχία που τον βρήκε. Η στιγμή αυτή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς ο παίκτης, αν και εκτός αγωνιστικής δράσης, ένιωσε την αμέριστη στήριξη των φιλάθλων της ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta