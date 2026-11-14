Ο ΠΑΟΚ τίμησε τον 80χρονο οπαδό της Παρτιζάν, Στέβα Κόσκα, στην Τούμπα

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Τούμπας, λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν. Οι άνθρωποι των γηπεδούχων τίμησαν μία εμβληματική φυσιογνωμία της σερβικής εξέδρας, τον 80χρονο οπαδό της Παρτιζάν, Στέβα Κόσκα. Ο κ. Κόσκα ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός Σερβίας, με μοναδικό σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά τον φιλικό αγώνα των δύο αδελφοποιημένων σωματείων.

Ο εμβληματικός Στέβα Κόσκα

Ο λόγος για τον Στέβα Κόσκα, έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και αφοσιωμένους φίλους του συλλόγου του Βελιγραδίου. Η μορφή του έχει αποτυπωθεί ακόμη και σε κορεό των οργανωμένων οπαδών της Παρτιζάν, γεγονός που αναδεικνύει την ιδιαίτερη αναγνώριση που χαίρει ανάμεσα στους υποστηρικτές της ομάδας. Σε ηλικία 80 ετών, ο κ. Κόσκα αποτελεί έναν πραγματικά εμβληματικό υποστηρικτή των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, με την αφοσίωσή του να είναι παροιμιώδης.

Η παρουσία του στους αγώνες και η διαχρονική του στήριξη στην Παρτιζάν τον έχουν καταστήσει σύμβολο για τους οπαδούς, εκφράζοντας το πάθος και την αγάπη για την ομάδα. Η ιστορία του Στέβα Κόσκα είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Παρτιζάν, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα αφοσίωσης και πίστης.

Το πρώτο ταξίδι εκτός Σερβίας

Ο 80χρονος εμβληματικός οπαδός πήρε τη μεγάλη απόφαση να ταξιδέψει για πρώτη φορά στη ζωή του εκτός των συνόρων της Σερβίας. Αυτή η πρωτοβουλία του υπογραμμίζει το μέγεθος της επιθυμίας του να βρεθεί κοντά στην ομάδα του σε ένα σημαντικό γεγονός.

Ο μοναδικός σκοπός αυτού του ταξιδιού ήταν να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσει από κοντά τη φιλική αναμέτρηση των δύο αδελφοποιημένων σωματείων, του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν. Η επίσκεψή του στην Ελλάδα αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην προσωπική του ιστορία, καθώς και στην ιστορία της σχέσης των δύο συλλόγων.

Η παρουσία του στην Τούμπα σηματοδότησε μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο Στέβα Κόσκα βρισκόταν σε ξένο έδαφος, δείχνοντας το μέγεθος της αγάπης του για την ομάδα του και τη σημασία της σχέσης μεταξύ των δύο αδελφοποιημένων σωματείων.

Η θερμή υποδοχή και η βράβευση από τον ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επεφύλαξε θερμή υποδοχή στον 80χρονο Στέβα Κόσκα, αναγνωρίζοντας την προσφορά και την αφοσίωσή του στην Παρτιζάν. Οι άνθρωποι των γηπεδούχων προχώρησαν στη βράβευσή του πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, σε μία κίνηση που συγκίνησε τους παρευρισκόμενους.

Ως αναμνηστικό δώρο, ο ΠΑΟΚ προσέφερε στον Στέβα Κόσκα μία συλλεκτική «ασπρόμαυρη» φανέλα, η οποία αποτελεί σύμβολο της κοινής τους ταυτότητας. Η φανέλα έφερε τον αριθμό «80» στην πλάτη, τιμώντας έτσι την ηλικία του εμβληματικού οπαδού και την μακρόχρονη πορεία του δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα, καθώς και την ηλικία του.

Στιγμές συγκίνησης στην Τούμπα

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με συναισθήματα σεβασμού και εκτίμησης. Η τιμή που αποδόθηκε στον Στέβα Κόσκα από τον ΠΑΟΚ, μπροστά στο φίλαθλο κοινό, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα αναγνώρισης και αδελφοσύνης.

Η παρουσία του 80χρονου οπαδού και η βράβευσή του από τον ΠΑΟΚ, λίγα λεπτά πριν τη σέντρα του φιλικού αγώνα, αποτέλεσαν ένα σημείο αναφοράς για την αδελφοποίηση των δύο συλλόγων και την κοινή τους ιστορία. Αυτή η κίνηση ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ των δύο ομάδων και των φιλάθλων τους, αναδεικνύοντας τις αξίες του αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Athletiko