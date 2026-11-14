Η ΑΕΛ έμεινε στο μηδέν με τον Νέστο Χρυσούπολης

ΑΕΛ και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) στο AEL FC Arena, σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Superbet League 2. Οι Θεσσαλοί δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησαν, βρίσκοντας απέναντί τους έναν εντυπωσιακό τερματοφύλακα, τον Αστρά. Το αποτέλεσμα αυτό, αν και διεύρυνε το αήττητο σερί της ομάδας του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, την άφησε πίσω στην προσπάθεια να παραμείνει μόνη στη 2η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, ο Νέστος έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών ηττών, κατακτώντας έναν πολύτιμο βαθμό στο ντεμπούτο του Γιάννη Τάτση στην τεχνική ηγεσία.

Ο αγώνας στο AEL FC Arena

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο AEL FC Arena, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Από την αρχή του αγώνα, η ΑΕΛ είχε τον έλεγχο, προσπαθώντας να διασπάσει την άμυνα του Νέστου Χρυσούπολης. Ωστόσο, οι προσπάθειες των παικτών της ΑΕΛ δεν απέδωσαν καρπούς, κυρίως λόγω της εξαιρετικής απόδοσης του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος, προπονητής της ΑΕΛ, είδε την ομάδα του να διευρύνει το αήττητο σερί της, αλλά να χάνει την ευκαιρία να εδραιωθεί μόνη της στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Για τον Νέστο Χρυσούπολης, ο βαθμός αυτός ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς σταμάτησε ένα σερί τριών συνεχόμενων ηττών. Η ομάδα της Καβάλας αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του νέου της προπονητή, Γιάννη Τάτση, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο.

Οι χαμένες ευκαιρίες της ΑΕΛ

Οι Θεσσαλοί δημιούργησαν αρκετές επικίνδυνες στιγμές μπροστά στην εστία του Νέστου. Μόλις στο 8ο λεπτό, μετά από σέντρα του Τσελεπίδη, ο αφύλαχτος Καμπετσής έπιασε κεφαλιά, αλλά ο Αστράς απέκρουσε εντυπωσιακά, με τους αμυντικούς να απομακρύνουν στη συνέχεια την μπάλα. Στο 19ο λεπτό, ο Γκρόζος επιχείρησε σέντρα-σουτ, την οποία μπλόκαρε ο Αστράς, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, το διαγώνιο σουτ του Νοικοκυράκη πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήρθε στο 23ο λεπτό, όταν ο Νοικοκυράκης από τα δεξιά έκανε σέντρα-σουτ. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά, χτύπησε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού, αφού πρώτα την ακούμπησε ο Αστράς, καταλήγοντας σε κόρνερ. Στο 42ο λεπτό, ο Νέστος είχε την πρώτη του καλή στιγμή με σουτ του Τότσκα που πέρασε εκτός εστίας.

Η κυριαρχία του Αστρά και η πίεση της ΑΕΛ

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει. Ο Γκρόζος έκανε σέντρα και ο Νοικοκυράκης επιχείρησε σουτ στην κίνηση, αλλά ο Αστράς μπλόκαρε σταθερά. Στο 58ο λεπτό, το σουτ που επιχείρησε ο Παπαγεωργίου πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Η πίεση της ΑΕΛ ήταν συνεχής, αλλά σταδιακά την κυρίευε το άγχος, καθώς η ομάδα της Καβάλας διατηρούσε το μηδέν στην άμυνά της με μαζική διάταξη.

Ο τερματοφύλακας του Νέστου, Αστράς, συνέχισε τις εντυπωσιακές επεμβάσεις του. Στο 81ο λεπτό, απέκρουσε προσπάθεια του Καμπετσή, ενώ τρία λεπτά αργότερα μπλόκαρε ένα μακρινό συρτό σουτ του Αντράντα. Στο 93ο λεπτό, ο Αστράς πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική επέμβαση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λέλεκα, ενώ ένα σουτ του Αντράντα στο 95ο λεπτό πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ακυρωθέν γκολ στις καθυστερήσεις και συνθέσεις ομάδων

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, η ΑΕΛ είδε ένα γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ. Ο Πινακάς, μετά από σουτ του Αλμπάνη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τακουνάκι, αλλά η φάση υποδείχθηκε ως μη κανονική. Το αποτέλεσμα 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αφήνοντας την ΑΕΛ με την αίσθηση των χαμένων ευκαιριών.

Η σύνθεση της ΑΕΛ, υπό τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο, ήταν: Βενετικίδης, Σάκιτς, Μπούσης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Παρράς (αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Αλμπάνη), Παπαγεωργίου (αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Αντράντα), Σίλβα (αντικαταστάθηκε στο 80' από τον Λέλεκα), Νοικοκυράκης (αντικαταστάθηκε στο 88' από τον Πινακά), Καμπετσής, Μακρής (αντικαταστάθηκε στο 46' από τον Νίτσο).

Με πληροφορίες από: Athletiko