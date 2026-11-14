Ο Αρτούρ Ντεσμάς αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο στα 32 του χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας

Ο Γάλλος τερματοφύλακας Αρτούρ Ντεσμάς αναγκάστηκε να βάλει τέλος στην καριέρα του σε ηλικία μόλις 32 ετών, ανακοινώνοντας τη δύσκολη αυτή απόφαση στις 28 Οκτωβρίου. Η απόσυρσή του οφείλεται σε χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία τον οδήγησαν να ακολουθήσει τη συμβουλή του νευροχειρουργού του και να κρεμάσει τα γάντια του.

Η αναγκαστική απόσυρση από την ενεργό δράση

Ο Αρτούρ Ντεσμάς, παρότι μόλις 32 ετών, δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του στον επαγγελματικό αθλητισμό. Η απόφαση για την αποχώρηση από την ενεργό δράση ανακοινώθηκε επίσημα στις 28 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας καριέρας που περιλάμβανε θητείες σε ομάδες όπως η Χάβρη, η Μπρεστ, η Ροντέζ και η Κλερμόν.

Πιο πρόσφατα, ο Γάλλος τερματοφύλακας εντάχθηκε στην Αλ Ντουχαΐλ το 2025, ωστόσο η παρουσία του εκεί ήταν σύντομη και περιορισμένη. Με τη φανέλα του συλλόγου μέτρησε μόλις δύο συμμετοχές, γεγονός που υποδηλώνει την επιδείνωση των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Τα προβλήματα υγείας και οι διασείσεις

Ο Ντεσμάς αντιμετώπιζε εδώ και καιρό μια σειρά από προβλήματα υγείας, τα οποία επηρέαζαν σημαντικά την καθημερινότητά του και την ικανότητά του να αγωνίζεται. Συγκεκριμένα, είχε συχνούς πονοκεφάλους, πόνους στον αυχένα και τα μάτια, ενώ παράλληλα εμφάνιζε θέματα με τη μνήμη του και τη συγκέντρωσή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει υποστεί τουλάχιστον δέκα διασείσεις. Αυτή η συσσωρευμένη επιβάρυνση οδήγησε τον νευροχειρουργό του να του συστήσει την άμεση διακοπή του ποδοσφαίρου, μια συμβουλή που ο παλαίμαχος πλέον ποδοσφαιριστής αναγκάστηκε να ακολουθήσει για την προστασία της υγείας του.

Η καθημερινότητα με τα συμπτώματα

Μιλώντας στην Equipe, ο Αρτούρ Ντεσμάς περιέγραψε αναλυτικά την κατάσταση της υγείας του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά. «Είμαι λίγο καλύτερα. Αλλά η κατάστασή μου δεν είναι καθόλου σταθερή. Υπάρχουν καλές και κακές ημέρες, καλές και κακές ώρες. Δεν ξέρεις ακριβώς τον λόγο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης: «Την Πέμπτη είχα ημικρανίες και πονούσαν τα μάτια μου. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Μερικές φορές είναι σαν να δυσλειτουργεί ο εγκέφαλός μου και να μπαίνει σε κατάσταση απενεργοποίησης. Πονάει ο αυχένας μου. Έχω προβλήματα και με τη μνήμη. Αυτή την εβδομάδα είχα πολλές ζαλάδες, ενώ σχεδόν είχαν υποχωρήσει. Νιώθω επίσης κόπωση χωρίς να κάνω τίποτα. Ακόμη και το παραμικρό απαιτεί από μένα πολλαπλάσια προσπάθεια. Δεν έχω πλέον ναυτίες, αλλά εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι ο εγκέφαλός μου πιέζεται».

Ο φόβος για το μέλλον και η ευχή για τον γιο του

Ο Γάλλος τερματοφύλακας εξέπρασε ανοιχτά τον φόβο του για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των τραυματισμών του. «Ναι, φοβάμαι. Όταν βλέπω τους τερματοφύλακες, αναρωτιέμαι πώς τα καταφέρνουν. Ακόμη και για το παραμικρό, όπως μια απλή βουτιά για να αποκρούσουν την μπάλα», ανέφερε.

Ο Ντεσμάς αναλογίστηκε τις στιγμές που έβαζε το κεφάλι του σε επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων. «Σκέφτομαι "ουάου, μα πώς κατάφερα να βάζω το κεφάλι μου εκεί όπου οι παίκτες έβαζαν τα πόδια τους;" Συνειδητοποιώ ότι ήμουν τρελός. Είναι μέρος της δουλειάς. Αλλά κάθε μέρα προσεύχομαι να μη γίνει τερματοφύλακας ο γιος μου», κατέληξε, υπογραμμίζοντας την ανησυχία του για τους κινδύνους που εγκυμονεί η θέση του τερματοφύλακα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta