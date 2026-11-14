Ο Απόστολος Σίσκος ξεκίνησε τη νέα σεζόν στα Ιωάννινα με τα χρώματα του Ολυμπιακού

Ο Απόστολος Σίσκος, μετά από μία γεμάτη και εποικοδομητική περσινή σεζόν, μπαίνει ξανά σιγά-σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας τον πρώτο του αγώνα για τη νέα περίοδο. Ο νεαρός κολυμβητής επέλεξε τα Ιωάννινα για το ντεμπούτο του, συμμετέχοντας στο δεύτερο Albatros Challenge. Η εμφάνισή του σηματοδότησε και την πρώτη του φορά με το σκουφάκι του Ολυμπιακού, του συλλόγου με τον οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του από φέτος.

Επιστροφή στους αγωνιστικούς ρυθμούς

Ο Απόστολος Σίσκος, έχοντας ολοκληρώσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη και εποικοδομητική περσινή αγωνιστική περίοδο, ξεκινά σταδιακά την προετοιμασία του για τις νέες προκλήσεις που φέρνει η επερχόμενη σεζόν. Η είσοδος σε αυτούς τους αγωνιστικούς ρυθμούς γίνεται με προσοχή και μεθοδικότητα, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πλάνο. Ο αθλητής του Στέφανου Ζαφειριάδη επιδιώκει να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστική δράση, θέτοντας τις βάσεις για τις μελλοντικές του επιδόσεις.

Η περσινή χρονιά είχε σημαντικές διακρίσεις για τον Σίσκο, γεγονός που δίνει ιδιαίτερο βάρος στην έναρξη της φετινής σεζόν. Η επιλογή του να ξεκινήσει τους αγώνες του στα Ιωάννινα αποτελεί το πρώτο βήμα στην αγωνιστική του προετοιμασία για τη νέα σεζόν, δίνοντάς του την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του από νωρίς.

Ο αγώνας στα Ιωάννινα και η επιλογή αγωνίσματος

Ο πρώτος αγώνας του Απόστολου Σίσκου για τη νέα σεζόν πραγματοποιήθηκε σε 50άρα πισίνα, δηλαδή σε πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων. Η διοργάνωση ήταν το δεύτερο Albatros Challenge, ένας αγώνας που διοργανώνεται στα Ιωάννινα από τον ομώνυμο σύλλογο. Ο Σίσκος επέλεξε να αγωνιστεί στο αγώνισμα των 100μ πεταλούδα, δείχνοντας την προτίμησή του σε αυτή την κατηγορία.

Η συμμετοχή του στα Ιωάννινα αποτελεί το επίσημο ντεμπούτο του για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, δίνοντάς του την ευκαιρία να αξιολογήσει την τρέχουσα φόρμα του. Η επιλογή του συγκεκριμένου αγωνίσματος, των 100μ πεταλούδα, του έδωσε τη δυνατότητα να μετρήσει τις δυνάμεις του και να διαπιστώσει την αγωνιστική του ετοιμότητα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Η επίδοση και η νέα αγωνιστική ταυτότητα

Στον αγώνα των 100μ πεταλούδα, ο Απόστολος Σίσκος σημείωσε χρόνο 54.88. Αυτή η επίδοση αποτελεί το πρώτο του χρονόμετρο για τη νέα σεζόν και παρέχει μια αρχική εικόνα της αγωνιστικής του κατάστασης. Το ντεμπούτο του δεν ήταν μόνο αγωνιστικό ως προς την επίδοση, αλλά και συμβολικό, καθώς ήταν ο πρώτος του αγώνας φορώντας το σκουφάκι του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός είναι ο σύλλογος με τον οποίο ο Σίσκος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του από φέτος, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην αθλητική του πορεία. Πλέον, ο νεαρός κολυμβητής θα αγωνίζεται με τα χρώματα της νέας του ομάδας. Η είδηση της συμμετοχής του και η αλλαγή συλλόγου κοινοποιήθηκε και από τον επίσημο λογαριασμό του Olympiacos Piraeus στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τη νέα του συνεργασία.

Προηγούμενες διακρίσεις και προετοιμασία

Ο Απόστολος Σίσκος έχει ήδη στο ενεργητικό του σημαντικές διακρίσεις, καθώς αναδείχθηκε δις «αργυρός» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού τον Ιούλιο της περασμένης σεζόν. Αυτή η επιτυχία υπογραμμίζει το ταλέντο, την αφοσίωση και την σκληρή δουλειά του αθλητή σε διεθνές επίπεδο. Πριν από τη συμμετοχή του στα Ιωάννινα, οι προπονήσεις του πραγματοποιούνταν συστηματικά στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης.

Για τον αγώνα στο δεύτερο Albatros Challenge, ο Σίσκος άφησε για λίγο τις εντατικές προπονήσεις του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχει στην πρώτη του αγωνιστική δοκιμασία της χρονιάς. Η μετάβαση από την προπόνηση στον αγώνα είναι ένα ουσιαστικό βήμα για κάθε αθλητή, ειδικά στην αρχή μιας νέας σεζόν, όπου τίθενται οι βάσεις για τις μελλοντικές επιδόσεις και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko