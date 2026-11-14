Ο Μοχάμεντ Σαλάχ κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Αιγύπτου

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόσθεσε ένα ακόμα κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του, καθώς αναδείχθηκε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου. Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε δύο τέρματα στην αναμέτρηση των «Φαραώ» με το Μαλάουι, οδηγώντας την ομάδα του σε μια εμφατική νίκη με 5-0. Το επίτευγμα αυτό τον έφερε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ, ξεπερνώντας ένα ιστορικό ρεκόρ που κρατούσε για πολλά χρόνια.

Ιστορικό ρεκόρ για τον «Φαραώ»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος είναι 34 ετών, κατέρριψε το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ της εθνικής Αιγύπτου, φτάνοντας τα 70 γκολ με τη φανέλα της χώρας του. Η επίδοση αυτή τον τοποθετεί πάνω από τον θρυλικό Χοσάμ Χασάν, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε την πρώτη θέση. Ο Χασάν είχε σημειώσει 69 τέρματα με την εθνική Αιγύπτου κατά τη διάρκεια της καριέρας του, από το 1985 έως το 2006.

Το επίτευγμα του Σαλάχ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς προστίθεται στα πολλά επιτεύγματα που έχει καταγράψει στην πορεία του. Ο Αιγύπτιος επιθετικός συνεχίζει να γράφει ιστορία, αφήνοντας το στίγμα του στο αφρικανικό ποδόσφαιρο και ειδικότερα στην εθνική του ομάδα.

Η αναμέτρηση με το Μαλάουι

Το ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Αιγύπτου με το Μαλάουι, στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Οι «Φαραώ» επικράτησαν με το εντυπωσιακό σκορ 5-0, δείχνοντας την ανωτερότητά τους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

Η νίκη αυτή είναι σημαντική για την πορεία της Αιγύπτου στα προκριματικά, καθώς την φέρνει πιο κοντά στην πρόκριση για την τελική φάση της διοργάνωσης. Η εμφάνιση της ομάδας, σε συνδυασμό με το προσωπικό ρεκόρ του Σαλάχ, δημιούργησε ένα κλίμα ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων.

Οι λεπτομέρειες των τερμάτων

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ άνοιξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν με μια κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μαλάουι. Αυτό ήταν το πρώτο του τέρμα στον αγώνα, το οποίο τον έφερε ένα βήμα πιο κοντά στην κατάρριψη του ρεκόρ.

Το δεύτερο και ιστορικό του γκολ ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν εκτέλεσε εύστοχα ένα πέναλτι «αλά Πανένκα», διαμορφώνοντας το τελικό 5-0. Αυτό το τέρμα ήταν το 70ό του με το εθνόσημο, επισφραγίζοντας την κατάκτηση του τίτλου του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της Αιγύπτου.

Ο πανηγυρισμός και η χαρά του Σαλάχ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν έκρυψε τη χαρά του για το ιστορικό επίτευγμα που σημείωσε με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου. Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης με το Μαλάουι, ο επιθετικός θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στους προσωπικούς του λογαριασμούς, στην οποία κρατούσε ένα χαρτί που έγραφε τον αριθμό «70». Με αυτόν τον τρόπο, αποτύπωσε συμβολικά τα γκολ που έχει πλέον πετύχει με το εθνόσημο, επιβεβαιώνοντας το νέο του ρεκόρ και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επίδοση.

Η συνεισφορά του στην εθνική ομάδα

Πέρα από το ρεκόρ των γκολ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει οδηγήσει την πατρίδα του σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα. Αυτή η επίδοση είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν αναλογιστεί κανείς ότι η αφρικανική χώρα είχε καταφέρει να προκριθεί σε μόλις δύο Μουντιάλ από το 1930 έως το 2011, πριν ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ κάνει το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα.

Η παρουσία του Σαλάχ έχει αναβαθμίσει σημαντικά την εθνική Αιγύπτου, προσφέροντας όχι μόνο πολλά γκολ, αλλά και ηγετικές ικανότητες που έχουν συμβάλει στην επιτυχία της ομάδας σε διεθνές επίπεδο. Η επίδρασή του είναι εμφανής τόσο στα στατιστικά όσο και στην πορεία της Αιγύπτου στις μεγάλες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko