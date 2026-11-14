Η Ελλάς Σύρου νίκησε τον Πανθρακικό με 2-0, φτάνοντας στην τρίτη σερί νίκη και την τετράδα

Η Ελλάς Σύρου πανηγύρισε μια σημαντική νίκη επί του Πανθρακικού με 2-0, σε αγώνα που διεξήχθη στην Ερμούπολη για την 11η αγωνιστική της Superbet League 2. Οι Κυκλαδίτες εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και την καλή αγωνιστική τους κατάσταση, κατακτώντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Σύρου ανέβηκε στην τετράδα της βαθμολογίας, ενώ ο Πανθρακικός γνώρισε τη δεύτερη σερί ήττα του.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν τον αγώνα πατώντας καλύτερα στο γήπεδο και δημιούργησαν τις πρώτες τους ευκαιρίες. Στο 27ο λεπτό, η Ελλάς Σύρου κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Μπάμπη μέσα στην περιοχή. Ο Τσιαντούλας ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού, Παϊτέρης, απέκρουσε την μπάλα με τις γροθιές του, κρατώντας προσωρινά το μηδέν στην εστία του.

Ωστόσο, στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, ο Φελίσιο ανατράπηκε εκ νέου εντός της περιοχής, με αποτέλεσμα οι Συριανοί να κερδίσουν ένα νέο πέναλτι. Αυτή τη φορά, την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπουλλάρι, ο οποίος στο 31ο λεπτό ευστόχησε, ανοίγοντας το σκορ για την Ελλάς Σύρου και διαμορφώνοντας το 1-0.

Ευκαιρίες και χαμένες φάσεις

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάς Σύρου συνέχισε να πιέζει για ένα δεύτερο γκολ. Στο 51ο λεπτό, οι γηπεδούχοι είχαν μια μεγάλη φάση για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, αλλά ο Ζαχι αστόχησε εξ επαφής. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από αυτή την ευκαιρία, ο τερματοφύλακας της Ελλάς Σύρου, Καραργύρης, είχε πραγματοποιήσει μια σπουδαία επέμβαση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλευράς του Πανθρακικού.

Οι ευκαιρίες συνεχίστηκαν και για τις δύο ομάδες. Στο 77ο λεπτό, ο Οτσοβέτσι της Ελλάς Σύρου δεν κατάφερε να σκοράρει με σουτ εντός περιοχής, καθώς ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 80ό λεπτό, η ομάδα της Κομοτηνής άγγιξε την ισοφάριση, όταν το σουτ του Αθανασακόπουλου τράνταξε το δοκάρι της εστίας του Καραργύρη, κρατώντας το 1-0.

Το τελικό αποτέλεσμα και η βαθμολογική σημασία

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πρεβεζιάνος με κοντινό πλασέ διπλασίασε τα τέρματα των νησιωτών, κλειδώνοντας τη νίκη για την Ελλάς Σύρου με 2-0.

Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Θανάση Στάικου, η οποία βρίσκεται πλέον σε απόσταση βολής από τις θέσεις ανόδου. Με τους 19 βαθμούς που συγκέντρωσε, η Ελλάς Σύρου έπιασε την τετράδα στην Superbet League 2. Αντίθετα, ο Πανθρακικός, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Αποστολίδη, γνώρισε τη δεύτερη σερί ήττα του, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας της Κομοτηνής.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ελλάς Σύρου (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Βλάχος, Γώγος, Ζαφείρης, Ζάχι, Μπάμπης (90' Παπασάββας), Πρεβεζιάνος, Τσιαντούλας (90' Κρέτση), Οτσοβέτσι (90' Νίνο), Φελίσιο (67' Φαϊζάλ), Μπουλλάρι (78' Γεμιστός).

Πανθρακικός (Γιάννης Αποστολίδης): Παϊτέρης, Λαρρέα, Κολλαράς, Γιανναράκης (76' Πεχλιβανόπουλος), Ντουμάνης (88' Τσάικα), Αναστασόπουλος (88' Σαπνάρας), Αθανασακόπουλος, Χρ. Παχούμης (61' Σαραντίδης), Τσίλεμ (61' Ζωνιός), Νότας, Γκορντεζιάνι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko