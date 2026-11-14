Το ερώτημα του Κ. Νικολακόπουλου για τον Πουέρτα και την αξιοποίησή του στον Ολυμπιακό

Ο Κ. Νικολακόπουλος, μέσω του blog του στο gazzetta, διατύπωσε ένα ερώτημα σχετικά με την αξιοποίηση ενός από τους πιο χαρισματικούς παίκτες του Ολυμπιακού, του Πουέρτα. Η προβληματική αυτή τέθηκε μετά από ενδελεχή εξέταση των σχολίων του Τύπου της Κολομβίας για τις πρόσφατες εμφανίσεις του ποδοσφαιριστή με την εθνική του ομάδα. Τα σχόλια αυτά ακολούθησαν τη φιλική νίκη της Κολομβίας επί της Χιλής, ένα παιχνίδι που θεωρείται παραδοσιακά σημαντικό στη Νότια Αμερική.

Η φιλική νίκη και οι πρώτες εντυπώσεις

Η αφορμή για το ερώτημα του Κ. Νικολακόπουλου δόθηκε από τη φιλική αναμέτρηση της Κολομβίας με τη Χιλή, όπου η Κολομβία επικράτησε με σκορ 1-0. Αυτό το παιχνίδι, όπως επισημαίνεται, αποτελεί μια παραδοσιακά σημαντική αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων στη Νότια Αμερική.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τύπος της Κολομβίας αφιέρωσε εκτενή σχόλια στον Πουέρτα, με τον Κ. Νικολακόπουλο να παρατηρεί πως οι εντυπώσεις ήταν ανάλογες με αυτές που είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενες εμφανίσεις του άσου του Ολυμπιακού με την Εθνική του, κατά τη διάρκεια άλλης διακοπής του πρωταθλήματος.

Οι εγκωμιαστικές αναφορές του κολομβιανού Τύπου

Ένας έμπειρος δημοσιογράφος, ο Nelson Calceto Vargas, τόνισε πως ο Πουέρτα ήταν ένας από τους τρεις παίκτες της Κολομβίας που ξεχώρισαν, μαζί με τους Αρίας και Μουνιόθ. Αντίστοιχα, ένας από τους πιο δημοφιλείς δημοσιογράφους στην πατρίδα του, ο Samuel Vargas, χρησιμοποίησε την ατάκα: «Ο Πουέρτα είναι ο ποιμένας μου».

Ο λογαριασμός «Colombian Fútbol Report» σχολίασε την εντυπωσιακή σταθερότητα του παίκτη, αναφέροντας: «Φτάσαμε στο σημείο που σε κάθε, μα σε κάθε παιχνίδι της Κολομβίας, ο Πουέρτα θα αποδίδει ΜΙΝΙΜΟΥΜ 7 με άριστα το 7. Απίστευτη η σταθερότητα του».

Ένας δεύτερος λογαριασμός, ο «A Un Toque», χαρακτήρισε τον Πουέρτα ως μία από τις «μεγάλες σταθερές» για την ομάδα, δίπλα στους Ντάβιντσον Σάντσες της Γαλατασαράι και Λουκουμί της Γιουβέντους. Επιπλέον, ο ίδιος λογαριασμός ανέφερε πως ο Πουέρτα «ενορχηστρώνει τα πάντα», όχι μόνο μέσω των πασών του και του ελέγχου της μπάλας, αλλά και με τις κινήσεις του, ξεκινώντας συνεργασίες ένα-δύο ή επιτιθέμενος σε κενούς χώρους, καταλήγοντας στην ευχή «Ευλογημένη η μέρα που ήρθε στην εθνική ομάδα».

Ο λογαριασμός «Pizarra» υπογράμμισε την προσωπικότητα του παίκτη, γράφοντας: «Είναι ο παίκτης μας με τη μεγαλύτερη προσωπικότητα. Είναι ο μόνος που αγωνίζεται με την ένταση που απαιτείται σε επίπεδο εθνικών ομάδων».

Ο ρόλος του 24χρονου χαφ και η επιρροή του

Ο λογαριασμός «Fútbol Gráfico», ο οποίος διαθέτει χιλιάδες ακόλουθους, σχολίασε την «εξαιρετική εμφάνιση» του 24χρονου κεντρικού χαφ. Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Πουέρτα ανέλαβε τον ρόλο του οργανωτή από τα μετόπισθεν, καλύπτοντας ταυτόχρονα μεγάλες αποστάσεις στον χώρο του κέντρου.

Ο ίδιος λογαριασμός επεσήμανε πως ο ποδοσφαιριστής απέδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητά του να μοιράζει την μπάλα και να δίνει μορφή στο παιχνίδι της Κολομβίας. Φαίνεται ξεκάθαρα πως σκοπεύει να αναλάβει τα ηνία στη διαμόρφωση του αγωνιστικού στυλ της Εθνικής ομάδας.

Ο Πουέρτα επωμίζεται την ευθύνη της διανομής της μπάλας και της κάλυψης ολόκληρης της μεσαίας γραμμής, προσφέροντας διαρκώς λύσεις, συνδέοντας τις γραμμές της ομάδας και παίρνοντας τον έλεγχο της μπάλας στα πόδια του. Το σχόλιο ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Τι απίστευτος παίκτης που είναι!».

Το ερώτημα για τον Ολυμπιακό

Με βάση αυτά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, ο Κ. Νικολακόπουλος θέτει το ερώτημα αν ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύεται όσο θα έπρεπε έναν τόσο καλό κεντρικό παίκτη. Η αίσθηση που του δίνεται είναι ότι η ομάδα, τουλάχιστον ακόμη, δεν παίρνει από τον Πουέρτα αυτά που μπορεί να προσφέρει.

Ο δημοσιογράφος αναφέρει πως πιθανότατα υπάρχει και δική του ευθύνη σε αυτό, αλλά ίσως όχι μόνο δική του. Καταλήγοντας, εκφράζει την πεποίθηση ότι όποιος παρακολούθησε τον Πουέρτα να αγωνίζεται με την Κολομβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι, θα συμφωνούσε πως ο Ολυμπιακός έχει δει μέχρι στιγμής μόνο ένα κομμάτι των δυνατοτήτων του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta