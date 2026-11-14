Χατζηδάκης: «Να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα και κόντρα στη Μύκονο»

Ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου με τη Μύκονο, που είναι προγραμματισμένη για τις 15 Νοεμβρίου στις 13:00, ο Μάνος Χατζηδάκης προέβη σε δηλώσεις για τον αγώνα. Ο διεθνής σέντερ της ομάδας των Δυτικών Προαστίων τόνισε την ανάγκη για συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την καθοριστική σημασία της παρουσίας των φιλάθλων στο γήπεδο. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL και αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για το Περιστέρι.

Η επικείμενη αναμέτρηση και οι δηλώσεις Χατζηδάκη

Ο Μάνος Χατζηδάκης, ένας από τους διεθνείς σέντερ που αγωνίζονται με τα χρώματα του Περιστερίου, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας του. Η συνάντηση αυτή θα διεξαχθεί την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 13:00, και θα φέρει αντιμέτωπες τις ομάδες του Περιστερίου και της Μυκόνου. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που ανήκει στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL, ένα σημείο-κλειδί για την πορεία των δύο συλλόγων στη διοργάνωση.

Στις δηλώσεις του, ο Χατζηδάκης έδωσε έμφαση σε διάφορα σημεία που αφορούν τόσο τον αντίπαλο όσο και την κατάσταση της δικής του ομάδας. Ο βασικός του στόχος, όπως ανέφερε, είναι η συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων, κάτι που επιδιώκει το Περιστέρι σε κάθε αγώνα. Η τοποθέτηση του παίκτη υπογραμμίζει την προσήλωση της ομάδας στους στόχους της και την επιθυμία για διατήρηση της καλής αγωνιστικής της εικόνας.

Η δυναμική του αντιπάλου: Μύκονος

Ο Μάνος Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη Μύκονο ως μία πολύ καλή ομάδα, τονίζοντας ότι το ρεκόρ της στην GBL δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική της δυναμική. Ο διεθνής σέντερ υπογράμμισε πως η αντίπαλη ομάδα διαθέτει πολύ καλούς παίκτες, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα απαιτητική για το Περιστέρι. Η αναγνώριση της ποιότητας του αντιπάλου δείχνει τον σεβασμό με τον οποίο προσεγγίζει η ομάδα των Δυτικών Προαστίων το επερχόμενο παιχνίδι.

Επιπλέον, ο Χατζηδάκης περιέγραψε τη Μύκονο ως μία ομάδα με ταλέντο και φυσική δύναμη, χαρακτηρίζοντάς την "physical". Αυτά τα στοιχεία, όπως σημείωσε, είναι σημαντικά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από το Περιστέρι. Η προσοχή στα χαρακτηριστικά του αντιπάλου αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της ομάδας, με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο δυνατή.

Το μομέντουμ του Περιστερίου και οι στόχοι

Από την πλευρά του Περιστερίου, ο Μάνος Χατζηδάκης εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί το καλό μομέντουμ που έχει η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η ομάδα βρίσκεται σε μια θετική αγωνιστική κατάσταση, την οποία επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει. Ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για αυτή την πορεία είναι η μεγάλη νίκη που πέτυχε πρόσφατα το Περιστέρι κόντρα στη Βαρέζε, ένα αποτέλεσμα που δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση στους παίκτες.

Ο σέντερ του Περιστερίου τόνισε ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να πατήσει πάνω σε αυτή τη νίκη για να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και στην αναμέτρηση με τη Μύκονο. Αναγνώρισε ότι και το Περιστέρι διαθέτει στοιχεία όπως το ταλέντο και η φυσική δύναμη, παρόμοια με αυτά της Μυκόνου. Η πρόθεση είναι να "ματσάρουν" αυτά τα στοιχεία, ώστε η ομάδα να εμφανιστεί ακόμα πιο δυνατή στο γήπεδο και να διεκδικήσει τη νίκη.

Ο ρόλος του κόσμου: Σημαντική ώθηση

Ένα κομβικό σημείο στις δηλώσεις του Μάνου Χατζηδάκη ήταν η αναφορά στην παρουσία και τη στήριξη του κόσμου. Ο διεθνής σέντερ υπογράμμισε ότι οι φίλαθλοι του Περιστερίου έδειξαν για άλλη μία φορά ότι είναι μαζί με την ομάδα στον αγώνα εναντίον της Βαρέζε. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο γήπεδο περιγράφηκε ως "εκπληκτική", αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η υποστήριξη των φιλάθλων.

Ο Χατζηδάκης κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα με τον ίδιο τρόπο και την Κυριακή, στην αναμέτρηση με τη Μύκονο. Η παρουσία των οπαδών στο γήπεδο θεωρείται κρίσιμη για να δώσει την απαραίτητη ώθηση στους παίκτες για τη νίκη. Η ομάδα αναγνωρίζει την αξία της έδρας και της δυναμικής που προσδίδει ο κόσμος, ζητώντας την αδιάκοπη συμπαράσταση για την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων.

Η δέσμευση της ομάδας

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μάνος Χατζηδάκης επανέλαβε τη δέσμευση της ομάδας να συνεχίσει να προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι. Όπως ανέφερε, αυτό έχει αποδειχθεί από την αρχή της σεζόν, με τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε αναμέτρηση. Η συνεχής προσπάθεια έχει ως απώτερο σκοπό να κάνει τους φιλάθλους χαρούμενους, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το ήθος και την αφοσίωση των παικτών του Περιστερίου, οι οποίοι επιδιώκουν όχι μόνο τις νίκες, αλλά και την ικανοποίηση του κοινού που τους ακολουθεί. Η υπόσχεση για συνεχή προσπάθεια αποτελεί μήνυμα προς τους φιλάθλους ότι η ομάδα θα δίνει πάντα το 100% των δυνατοτήτων της, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο ή τις συνθήκες του αγώνα, με στόχο την επιτυχία και τη χαρά των οπαδών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta