Ροναλντίνιο: Επιστρέφει στα γήπεδα στα 46 του με τη Ραβέννα

Έντεκα χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο θρυλικός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γήπεδα. Σε ηλικία 46 ετών, ο «Ρόνι» θα αγωνιστεί βασικός με τη φανέλα της Ραβέννα την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του μεγάλου ντέρμπι της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου απέναντι στη Φορλί.

Η επιστροφή του αποτελεί ένα γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς ο Βραζιλιάνος σταρ έχει έναν προσωπικό στόχο να εκπληρώσει: να φτάσει τα 300 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός του ανέρχεται στα 299 τέρματα, και φιλοδοξεί να συμπληρώσει αυτό το εντυπωσιακό ορόσημο με την επανεμφάνισή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Η επιστροφή και ο προσωπικός στόχος

Ο Ροναλντίνιο, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την ενεργό δράση πριν από έντεκα χρόνια, θα φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια για λογαριασμό της Ραβέννα. Η αναμέτρηση της Κυριακής 15 Νοεμβρίου θα τον βρει βασικό στην αναμέτρηση με τη Φορλί, ένα παιχνίδι που ανήκει στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Ο Βραζιλιάνος άσος έχει θέσει ως προσωπικό του στοίχημα να πετύχει το 300ό γκολ της καριέρας του. Αυτός ο στόχος παραμένει ανεκπλήρωτος εδώ και χρόνια, με τον ίδιο να βρίσκεται ένα μόλις τέρμα μακριά από αυτό το σημαντικό ορόσημο, έχοντας σημειώσει 299 γκολ μέχρι σήμερα.

Ο νέος ρόλος στη Ραβέννα και οι δηλώσεις

Πέρα από την αγωνιστική του παρουσία, ο Ροναλντίνιο έχει πλέον ενεργό ρόλο εντός του συλλόγου της Ραβέννα. Αποτελεί μέλος του επενδυτικού σχήματος που βρίσκεται πίσω από την ομάδα, με επικεφαλής τον Ινιάσιο Τσιπριάνι. Αυτή η νέα του ιδιότητα σηματοδοτεί μια ευρύτερη εμπλοκή του στα δρώμενα του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο Ροναλντίνιο παρέθεσε γεύμα στους νέους του συμπαίκτες, δείχνοντας την αφοσίωσή του στο νέο του εγχείρημα. Στη συνέχεια, παραχώρησε συνέντευξη στην «Gazzetta dello Sport», όπου επιβεβαίωσε τα σχέδιά του και εξέφρασε την ανυπομονησία του να βρεθεί ξανά στον αγωνιστικό χώρο.

Στις δηλώσεις του, ο «Ρόνι» τόνισε: «Είμαι χαρούμενος γιατί, μετά από τόσο καιρό, μπορώ να επιστρέψω στο γήπεδο. Μου αρέσει η ιδέα ότι μπορώ να προσφέρω χαρά σε αυτούς τους νέους θαυμαστές μου». Αναφέρθηκε επίσης στον στόχο του για το ντέρμπι: «Θα ήθελα να σκοράρω στο ντέρμπι με την Φορλί όπως έκανα με την Μίλαν στο πρώτο μου ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, ένα γκολ που είχα σημειώσει και ο κόσμος μού το θυμίζει ακόμη».

Η αναζήτηση διαδόχου και το ενδιαφέρον του κοινού

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής κλήθηκε να απαντήσει και σε ερώτηση σχετικά με τον ποιον βλέπει ως διάδοχό του. Ο Ροναλντίνιο δήλωσε: «Δεν μου αρέσει να κάνω συγκρίσεις, υπάρχουν πολλοί νεαροί παίκτες που μου αρέσουν και μπορούν να τα πάνε καλά, αρκεί να δείτε μόνο τους Βραζιλιάνους. Ο Έντρικ για παράδειγμα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, έχει παίξει σε αρκετά πρωταθλήματα και τα έχει πάει καλα: στην Γαλλία, στην Βραζιλία, στην Ισπανία».

Το ενδιαφέρον του κοινού για την επιστροφή του Βραζιλιάνου σταρ είναι τεράστιο. Τα εισιτήρια για το γήπεδο της Ραβέννα, το οποίο έχει χωρητικότητα 1.800 θεατών, έχουν εξαντληθεί εδώ και ημέρες, γεγονός που υπογραμμίζει την προσμονή των φιλάθλων να τον δουν ξανά να αγωνίζεται.

Με πληροφορίες από: Athletiko