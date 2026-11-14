Η Βραζιλία ηττήθηκε από την Ιαπωνία σε φιλικό, παρά τις δύο γκολάρες του Βινίσιους

Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας γνώρισε νέα ήττα σε φιλική αναμέτρηση, αυτή τη φορά από την Ιαπωνία με σκορ 3-2, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Εθνικό Στάδιο της Σιγκαπούρης. Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος πέτυχε δύο εντυπωσιακά γκολ, η «Σελεσάο» δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα, εμφανίζοντας για ακόμη μία φορά σημαντικά προβλήματα στην ανασταλτική της λειτουργία. Η αναμέτρηση είχε δραματική εξέλιξη, με την Ιαπωνία να βρίσκει το νικητήριο τέρμα στις καθυστερήσεις, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά της Βραζιλίας.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γρήγορα γκολ των Ιαπώνων

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Ιάπωνες να μπαίνουν δυναμικά και να αιφνιδιάζουν τη Βραζιλία, καταφέρνοντας να προηγηθούν με δύο γκολ στο πρώτο εικοσάλεπτο. Συγκεκριμένα, ο Κούμπο άνοιξε το σκορ στο 14ο ή 15ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 18ο ή 19ο λεπτό, ο Νακαμούρα διπλασίασε τα τέρματα για την Ιαπωνία, διαμορφώνοντας το 2-0 και θέτοντας τη «Σελεσάο» σε δύσκολη θέση από νωρίς.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι δυσκολεύτηκε να αντιδράσει στα γρήγορα αυτά γκολ, με την ανασταλτική της λειτουργία να παρουσιάζει αδυναμίες, κάτι που επισημάνθηκε και από τις πηγές. Ωστόσο, ο Βινίσιους Τζούνιορ ανέλαβε δράση και κατάφερε να μειώσει το σκορ πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του για ανατροπή.

Η απάντηση του Βινίσιους και η προσπάθεια ανατροπής

Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, ήταν αυτός που έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης για τη Βραζιλία. Στο 32ο ή 33ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος επιθετικός με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο βρήκε το «παραθυράκι» της εστίας, μείωσε σε 2-1. Το γκολ αυτό αναπτέρωσε το ηθικό της «Σελεσάο» και έβαλε ξανά την ομάδα στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βινίσιους συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση. Στο 75ο λεπτό, πέτυχε ένα ακόμη εντυπωσιακό τέρμα, αυτή τη φορά με μακρινή προσπάθεια και τη βοήθεια του δοκαριού, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Η Βραζιλία έφτασε μάλιστα κοντά στην πλήρη ανατροπή του σκορ, όταν ο Έντρικ σημαδέψε το δοκάρι της ιαπωνικής εστίας, χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία να προηγηθεί.

Δραματικό φινάλε και αποβολές

Παρά την ισοφάριση και την πίεση της Βραζιλίας, η Ιαπωνία ήταν αυτή που είχε τον τελευταίο λόγο στην αναμέτρηση. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Σακαμότο βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 υπέρ της Ιαπωνίας. Το γκολ αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ανθρώπων της Βραζιλίας, καθώς υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη νομιμότητά του.

Οι διαμαρτυρίες ήταν τόσο έντονες που ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, καθώς και ο παίκτης Ραφίνια, αποβλήθηκαν δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Σακαμότο. Η Ιαπωνία πανηγύρισε έτσι μια σημαντική νίκη, επαναλαμβάνοντας το ίδιο σκορ με το προηγούμενο φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων, περίπου έναν χρόνο πριν, και σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στην ιστορία απέναντι στη Βραζιλία.

Η φετινή πορεία του Βινίσιους και η σύγκριση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η εμφάνιση του Βινίσιους Τζούνιορ με τη φανέλα της Βραζιλίας ήρθε σε μια περίοδο που ο παίκτης αντιμετωπίζει δριμεία κριτική για την απόδοσή του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το τελευταίο γκολ του Βραζιλιάνο με τη «Βασίλισσα» χρονολογείται στις 26 Αυγούστου 2026, σε μια νίκη με 4-1 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, όπου είχε επίσης δώσει και μία ασίστ.

Από τότε, έχουν περάσει 80 ημέρες και δέκα αγώνες χωρίς να σκοράρει με τη φανέλα της ομάδας του. Μέχρι τώρα, ο απολογισμός του με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη φετινή σεζόν είναι ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 12 αγώνες, έχοντας αγωνιστεί συνολικά 882 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της La Liga και του Champions League. Στον συγκεκριμένο φιλικό αγώνα με την Ιαπωνία, υπό την καθοδήγηση του Αντσελότι, ο Βινίσιους κατάφερε να πετύχει σε ένα μόνο ματς τα διπλάσια γκολ από όσα έχει σημειώσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ολόκληρη τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta