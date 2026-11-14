Βαριά ήττα της εθνικής Ελλάδος από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ

Μια βαριά ήττα γνώρισε η εθνική Ελλάδος στο Άμστερνταμ, χάνοντας με 7-0 από την Ολλανδία. Το αποτέλεσμα αυτό περιγράφεται από τον Αντώνη Καρπετόπουλο στο blog του στο Gazzetta ως κάτι που μοιάζει με «νεκροψία», τονίζοντας τη σοκαριστική του φύση. Η ήττα αυτή δεν θεωρείται τρομακτική έκπληξη, δεδομένης της ανωτερότητας του αντιπάλου, αλλά παραμένει ένα αποκαρδιωτικό γεγονός που δεν πρέπει να περάσει χωρίς συνέπειες.

Η βαριά ήττα και η συνέχεια του προηγούμενου αγώνα

Το σκορ 7-0 είναι ιδιαίτερα βαρύ και σπάνιο, καθιστώντας δύσκολη την αναφορά στις αρετές του αντιπάλου. Κάθε αναφορά σε αυτό το αποτέλεσμα οδηγεί σε αυτόμαστίγωμα, καθώς η ευθύνη αποδίδεται στην εθνική ομάδα. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος δεν εξαιρεί κανέναν από αυτή τη διαδικασία ευθυνών, αναφέροντας την ομοσπονδία, τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με την ομάδα, ακόμα και τους οπαδούς της.

Για το αποκαρδιωτικό πρόσωπο της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους. Η ήττα αυτή, αν και μια πληγή που θα πονάει για καιρό, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν να μην συνέβη ποτέ. Οι πρώτοι υπεύθυνοι για όσα έγιναν είναι ο προπονητής και οι παίκτες του.

Το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και οι αλλαγές των Ολλανδών

Η χθεσινή ήττα στο Άμστερνταμ αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου αγώνα με την Ολλανδία, ο οποίος διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Σε εκείνο το ματς, η εθνική μας ομάδα βρέθηκε να προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο. Ωστόσο, η Ολλανδία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι στην επανάληψη, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 2-2.

Το αποτέλεσμα αυτό κρίθηκε μάλλον κολακευτικό για την εθνική Ελλάδος, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο είχε δεχτεί τέσσερα γκολ, εκ των οποίων τα δύο δεν μέτρησαν χάρη στη χρήση του VAR. Ο προπονητής των Ολλανδών, Τσάβι, είχε προβεί σε τρεις αλλαγές στο ημίχρονο του αγώνα της Θεσσαλονίκης, μια κίνηση που, όπως ο ίδιος δήλωσε στο τέλος του ματς, δεν είχε κάνει ποτέ στην καριέρα του. Αυτή η πληροφορία πέρασε στα ψιλά, παρόλο που αποτελούσε ένα σημαντικό σημάδι της σοβαρής προσέγγισης των Ολλανδών.

Η προετοιμασία των δύο ομάδων

Η διαφορετική εικόνα των δύο ημιχρόνων στον αγώνα της Θεσσαλονίκης δεν ήταν τυχαία. Οι Ολλανδοί φρόντισαν να ασχοληθούν επισταμένα με την εθνική μας ομάδα, καθώς έπαιζαν για μια πρόκριση. Αυτό έγινε φανερό από την αρχική τους ενδεκάδα στο Άμστερνταμ. Παρόλο που στην Τούμπα είχαν βρει δύο γκολ σε 45 λεπτά (συν δύο που δεν μέτρησαν), η ομάδα τους ήταν αλλαγμένη μεσοεπιθετικά.

Στην ενδεκάδα των Ολλανδών επέστρεψαν κάποιοι απόντες, όπως ο Χάπκο και ο Μάλεν, ενώ ο Τσάβι είχε φανερά αναλύσει την εθνική μας. Αντίθετα, η εθνική μας ομάδα δεν φάνηκε να έχει ασχοληθεί με τους Ολλανδούς. Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιβράβευσε τους παίκτες που ξεκίνησαν στο πρώτο ματς, σαν το εφιαλτικό δεύτερο ημίχρονο να μην υπήρξε ποτέ. Μόνο ο Σάλιακας έλειπε, με τον Ρότα να παίρνει τη θέση του, ενώ ο Κουρμπέλης επρόκειτο να ξεκινήσει, αλλά πόνεσε στο ζέσταμα.

Η ευθύνη για το αποτέλεσμα

Η ευθύνη για αυτό το βαρύ αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι της εθνικής ομάδας, δηλαδή συλλογική. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος τονίζει ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την ομάδα, από την ομοσπονδία και τους δημοσιογράφους μέχρι τους οπαδούς, έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης. Ωστόσο, οι πρωταρχικοί υπεύθυνοι για την εικόνα που παρουσιάστηκε είναι ο προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και οι παίκτες του.

Η πληγή που προκάλεσε αυτή η ήττα θα πονάει για καιρό, και είναι λάθος να προσποιούμαστε ότι δεν συνέβη τίποτα. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος εκφράζει την ελπίδα ότι αυτή η βαριά ήττα δεν θα περάσει χωρίς συνέπειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προβληματισμό και δράση μετά από ένα τόσο αποκαρδιωτικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta