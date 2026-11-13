Φοιτητές: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις

Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές ή μετακινήσεις φοιτητών. Η διαδικασία αυτή αφορά τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και επιδιώκουν την απόκτηση του πρώτου τους πτυχίου. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, με καταληκτική ώρα τις 14:00.

Προθεσμίες και τρόπος υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσουν την υποβολή των αιτήσεών τους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις είναι ανοιχτή από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, και θα παραμείνει ενεργή έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026. Μετά τις 14:00 της συγκεκριμένης ημερομηνίας, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή περαιτέρω αιτήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr.

Διαδικασία σύνδεσης και απαιτούμενα διαπιστευτήρια

Για την πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους διαπιστευτήρια. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που τους έχουν ήδη χορηγηθεί για τη σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες.

Τα συγκεκριμένα διαπιστευτήρια είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες οι οποίες αξιοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών αποτελούν η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και η πλατφόρμα του Ευδόξου, διασφαλίζοντας έτσι την ταυτοποίηση και την ασφάλεια των χρηστών κατά τη διαδικασία υποβολής.

Προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση

Σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται αντίστοιχο Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, σε σύγκριση με το Τμήμα εισαγωγής ή φοίτησής του, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση. Η αίτηση αυτή μπορεί να γίνει σε Τμήμα που ανήκει στο ίδιο επιστημονικό πεδίο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι αιτήσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Η φύση των αιτήσεων καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή τεκμηρίωση των επικαλούμενων λόγων.

Νομικό πλαίσιο και διαθέσιμες οδηγίες

Η όλη διαδικασία των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών και μετακινήσεων βασίζεται σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Αυτό περιλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 79 του νόμου 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την υπουργική απόφαση με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β’ 4806).

Για τη διευκόλυνση των φοιτητών, στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών και μετακινήσεων είναι διαθέσιμες αναλυτικές οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες αυτές καλύπτουν τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και τον τρόπο επισύναψης των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ιδιαίτερα σοβαρών και εξαιρετικών περιπτώσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos