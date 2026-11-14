Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα μετά από κακό τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μπαρτσελόνα, γνωρίζοντας την ήττα εντός έδρας με σκορ 74-76. Οι «πράσινοι» απώλεσαν διαφορά 14 πόντων που είχαν δημιουργήσει, με το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται πλέον στο 8-3. Ο Στέφανος Μακρής, με τη βοήθεια του Hudl Instat, προχώρησε σε ανάλυση της αναμέτρησης.

Το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και η κατάρρευση της άμυνας

Μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε καταιγιστικός στην τρίτη περίοδο του αγώνα, καταφέρνοντας να ξεφύγει στο σκορ με 14 πόντους, φτάνοντας στο 57-43. Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο, η «πράσινη» άμυνα κατέρρευσε, δεχόμενη συνολικά 33 πόντους, γεγονός που οδήγησε στην τελική ήττα.

Πέρα από το αμυντικό πρόβλημα που ήταν εμφανές στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε επιθετικά ζητήματα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ομάδα είχε τη χειρότερη φετινή της επιθετική συγκομιδή, σημειώνοντας μόλις 74 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε τη χειρότερη βραδιά της βάσει των πόντων ανά κατοχή, με 0.89.

Η αντεπίθεση της Μπαρτσελόνα με πρωταγωνιστή τον Ταϊρίς Μάρτιν

Την αντεπίθεση της Μπαρτσελόνα σάλπισε ο Ταϊρίς Μάρτιν. Ο άλλοτε ΝΒΑερ γκαρντ είχε μόλις 1 πόντο στις τρεις πρώτες περιόδους του παιχνιδιού. Ωστόσο, το τέλος του αγώνα τον βρήκε με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, οι οποίες οδήγησαν σε άλλους 8 πόντους για την Μπαρτσελόνα, σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Ο Αμερικανός γκαρντ «κουβάλησε» την ομάδα του για περίπου ένα πεντάλεπτο στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο. Ήταν υπεύθυνος, άμεσα ή έμμεσα, για τους 17 από τους πρώτους 20 πόντους της Μπαρτσελόνα σε αυτό το διάστημα, σημειώνοντας 12 πόντους και μοιράζοντας 2 ασίστ. Κατάφερε σχεδόν μόνος του να μειώσει το σκορ σε 66-63, βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι.

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ολοκλήρωσε την ανατροπή

Αφού ο Ταϊρίς Μάρτιν έφερε την Μπαρτσελόνα κοντά στο σκορ, ανέλαβε δράση ο Τζάστιν Ρόμπινσον. Έπειτα από τρεις ήσυχες περιόδους, ο Αμερικανός γκαρντ «πήρε φωτιά» στο τέλος του αγώνα, σημειώνοντας τους 13 τελευταίους πόντους της ομάδας του. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 πόντους, έχοντας 1/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 7/8 βολές σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, ο Τζάστιν Ρόμπινσον ήταν αυτός που σημείωσε το νικητήριο τρίποντο για την Μπαρτσελόνα, επισφραγίζοντας την ανατροπή και δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Η κυριαρχία των δύο Αμερικανών

Οι δύο Αμερικανοί γκαρντ, Ταϊρίς Μάρτιν και Τζάστιν Ρόμπινσον, αναδείχθηκαν σε «δήμιους» του Παναθηναϊκού. Ήταν υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για όλους τους 33 πόντους που σημείωσε η Μπαρτσελόνα στην τέταρτη περίοδο του αγώνα. Οι δυο τους σημείωσαν παρέα 28 πόντους.

Οι υπόλοιποι 5 πόντοι της Μπαρτσελόνα στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο προήλθαν από ασίστ του Μάρτιν. Συγκεκριμένα, ένα δίποντο του Νκαμούα και ένα καλάθι και φάουλ του Μπαλτσερόφσκι ήταν αποτέλεσμα των δημιουργικών του ενεργειών.

Επιθετικά προβλήματα και η αξία του Χέιζ-Ντέιβις

Οι «πράσινοι» ήταν γενικά στατικοί στην επίθεσή τους, στηριζόμενοι κυρίως στις εμπνεύσεις των Κέντρικ Ναν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 19 πόντους και 7/14 σουτ, και Σίλβεν Φρανσίσκο, που είχε 17 πόντους με 5/13 σουτ. Η ομάδα δεν κατάφερε να τρέξει στο γήπεδο, με την άμυνά της να είναι αυτή που της χάρισε το μεγάλο προβάδισμα νωρίτερα στον αγώνα, ενώ στην επίθεση υπήρχε πρόβλημα.

Μέσα από την ήττα αυτή, ωστόσο, ήρθε η υπενθύμιση της αξίας του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9 πόντους, έχοντας 1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/4 βολές, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta