Ευάγγελος Κυριαζάκος: Χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων

Ο Ευάγγελος Κυριαζάκος αναδείχθηκε απόλυτος κυρίαρχος στην κατηγορία Techno 293, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους 4ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Η εντυπωσιακή του εμφάνιση στο Ντακάρ της Σενεγάλης χάρισε στην Ελλάδα το πέμπτο μετάλλιο στη διοργάνωση. Ο Έλληνας ιστιοπλόος επιβεβαίωσε την αγωνιστική του ανωτερότητα καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Η θριαμβευτική πορεία στο Ντακάρ

Ο Ευάγγελος Κυριαζάκος επέδειξε μια εξαιρετική πορεία από την αρχή μέχρι το τέλος των αγώνων. Η κυριαρχία του ήταν εμφανής σε όλες τις ιστιοδρομίες, καθιστώντας τον τον κορυφαίο αθλητή στην κατηγορία Techno 293.

Συνολικά, στις 14 ιστιοδρομίες που διεξήχθησαν με τη συμμετοχή 24 αθλητών, ο Κυριαζάκος κατέκτησε δέκα πρώτες θέσεις. Αυτή η επίδοση αποδεικνύει την απόλυτη υπεροχή του και την σταθερά υψηλή του απόδοση.

Η διαφορά από τους αντιπάλους

Στις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες, ο Έλληνας ιστιοπλόος τερμάτισε στην 1η και την 4η θέση αντίστοιχα. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν αρκετά για να εξασφαλίσει μια σημαντική διαφορά 16 βαθμών από τον δεύτερο της κατάταξης.

Ο Χόι Τικ από το Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 βαθμούς, ενώ ο Ευάγγελος Κυριαζάκος διατήρησε την πρωτιά του με άνεση, επισφραγίζοντας την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Οι δηλώσεις του χρυσού Ολυμπιονίκη

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης Νέων γνώρισε την αποθέωση από τα μέλη της Team Hellas. Μεταξύ αυτών ήταν ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς και ο Αρχηγός Αποστολής Νίκος Ξυλούρης, οι οποίοι τον σήκωσαν ψηλά μαζί με τη σανίδα του.

Σε δηλώσεις του, ο Κυριαζάκος εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά και ευγνωμοσύνη. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την πρώτη θέση και το μετάλλιο και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ», ανέφερε. Πρόσθεσε επίσης ότι «Ήταν μία εξαιρετική διοργάνωση και όλες οι κούρσες μου ήταν πάρα πολύ καλές, κέρδισα τις 10 κούρσες από τις 14 που αγωνιστήκαμε και είμαι πολύ υπερήφανος».

Η ελληνική παρουσία και τα συνολικά μετάλλια

Το χρυσό μετάλλιο του Ευάγγελου Κυριαζάκου αποτελεί το πέμπτο συνολικά για την ελληνική αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ 2026. Η ελληνική ομάδα έχει επιδείξει αξιοσημείωτες επιδόσεις σε διάφορα αθλήματα.

Προηγουμένως, ο Νικόλας Παπαθεοδώρου είχε κατακτήσει τρία μετάλλια στην κολύμβηση, ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Επίσης, η Ειρήνη Ζερβού είχε προσθέσει ένα ασημένιο μετάλλιο, επίσης στην κολύμβηση, εμπλουτίζοντας την ελληνική συγκομιδή.

Άλλες διακρίσεις και επιδόσεις

Πέρα από τις μεταλλιοφόρες επιδόσεις, η ελληνική αποστολή είχε και άλλες αξιόλογες παρουσίες. Η Κυριακή Ζέρβα, αγωνιζόμενη στην κατηγορία των κοριτσιών, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση.

Η προσπάθειά της ολοκληρώθηκε στην 4η θέση, μια επίδοση που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στους 4ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta