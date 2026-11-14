Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός H HOTELS COLLECTION

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει ότι τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό H HOTELS COLLECTION. Ο αγώνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 13:00.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά τη φετινή αγωνιστική περίοδο που ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί όλο το φίλαθλο κοινό του στο Telekom Center Athens, το «σπίτι» του, για εντός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος.

Η επιστροφή του κόσμου στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Παναθηναϊκός θα έχει για πρώτη φορά τον κόσμο στο πλευρό του στο T-Center, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα υποδεχτεί τον Κολοσσό Ρόδου και θέλει να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία της.

Το T-Center ανοίγει τις πύλες του για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η «πράσινη» ΚΑΕ έθεσε στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια του αγώνα, περιμένοντας τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση το μεσημέρι της Κυριακής.

Λεπτομέρειες αγώνα και προπώλησης

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στον Kolossos H HOTELS COLLECTION, που θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου, στις 13:00. Ο αγώνας εντάσσεται στην 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τη δράση του πρωταθλήματος να επιστρέφει στο «σπίτι» των «πρασίνων».

Οι φίλαθλοι καλούνται να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους άμεσα για να ζήσουν όλοι μαζί μία ξεχωριστή «πράσινη» μπασκετική Κυριακή. Οικογένειες, μικροί και μεγάλοι φίλοι του Παναθηναϊκού, δίνουν ξανά ραντεβού στο «σπίτι» της ομάδας, με στόχο να γεμίσουν τις εξέδρες με χαμόγελα, ενθουσιασμό και την αγάπη τους για το «τριφύλλι».

Μια μπασκετική Κυριακή για όλη την οικογένεια

Το Telekom Center Athens είναι έτοιμο να υποδεχτεί όλες τις πράσινες οικογένειες, καθώς οι Κυριακές είναι για όλους. Μία Κυριακή γεμάτη μπάσκετ για όλη την οικογένεια περιμένει τους φιλάθλους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Εκτός από τον αγώνα, έχουν προγραμματιστεί δράσεις και δραστηριότητες τόσο σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου γηπέδου, όσο και εντός του glass floor. Αυτό αποσκοπεί στο να προσφέρει ψυχαγωγία και να δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλους τους παρευρισκόμενους, μικρούς και μεγάλους.

Απαραίτητη η απόκτηση Membership για εισιτήρια

Για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague και της Stoiximan GBL της αγωνιστικής περιόδου 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση του Membership της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει για όλους τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις της ομάδας.

Με την εξασφάλιση του Membership, πέραν από τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα επωφεληθούν μοναδικών προνομίων. Τα προνόμια αυτά εντάσσονται στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης (Loyalty Program) του CLUB 1908, το οποίο θα επιστρέψει σύντομα έπειτα από τη διαδικασία αναβάθμισής του. Το Membership θα συνδέεται άμεσα με αυτά τα προνόμια.

Με πληροφορίες από: Athletiko