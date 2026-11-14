Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την κυκλοφορία εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό H HOTELS COLLECTION. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 13:00, στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά για τη φετινή αγωνιστική περίοδο που οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν το φίλαθλο κοινό τους σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η επιστροφή του κόσμου στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού

Μετά από καιρό, οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο πλευρό του Παναθηναϊκού AKTOR για έναν αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ΚΑΕ κάλεσε τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν άμεσα τα εισιτήριά τους, ώστε να ζήσουν όλοι μαζί μια ξεχωριστή «πράσινη» μπασκετική Κυριακή.

Οικογένειες, μικροί και μεγάλοι φίλοι του «τριφυλλιού», καλούνται να δώσουν ξανά ραντεβού στο «σπίτι» της ομάδας, το Telekom Center Athens, με στόχο να γεμίσουν τις εξέδρες με χαμόγελα, ενθουσιασμό και την αγάπη τους για τον Παναθηναϊκό.

Ημέρα και ώρα της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και του Κολοσσού H HOTELS COLLECTION έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 13:00. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Το Telekom Center Athens, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το «σπίτι» της ομάδας, θα φιλοξενήσει αυτή την εντός έδρας αναμέτρηση, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί όλο το φίλαθλο κοινό του για αγώνα της GBL τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Μια Κυριακή γεμάτη μπάσκετ για όλη την οικογένεια

Πέρα από τον ίδιο τον αγώνα, οι φίλαθλοι αναμένεται να απολαύσουν μια Κυριακή γεμάτη μπάσκετ και ψυχαγωγία, σχεδιασμένη για όλη την οικογένεια. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει προγραμματίσει δράσεις και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου γηπέδου.

Επιπλέον, ειδικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν και εντός του glass floor, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους παρευρισκόμενους και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας για τους φίλους του «τριφυλλιού».

Προϋποθέσεις για την αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων

Για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες τόσο της EuroLeague όσο και της GBL της αγωνιστικής περιόδου 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση του Membership της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. Με την εξασφάλιση του Membership, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR αποκτούν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων.

Επιπλέον, το Membership προσφέρει μοναδικά προνόμια στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης (Loyalty Program) του CLUB 1908. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να επιστρέψει σύντομα, έπειτα από τη διαδικασία αναβάθμισής του, προσφέροντας επιπλέον οφέλη στους κατόχους.

Λεπτομέρειες και διαδικασία απόκτησης Membership

Το Membership συνδέεται αποκλειστικά μέσω του εγγράφου ταυτοποίησης του κατόχου. Συγκεκριμένα, απαιτείται ΑΜΚΑ για τους Έλληνες φιλάθλους ή αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου για αλλοδαπούς φιλάθλους ή Έλληνες του εξωτερικού που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ. Η αγορά των μεμονωμένων εισιτηρίων πραγματοποιείται προσωρινά αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com.

Διευκρινίζεται ότι είναι εφικτή η αγορά του Membership για κάποιον άλλον, συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων, αρκεί να συμπληρωθούν στα αντίστοιχα πεδία τα μοναδικά στοιχεία του εκάστοτε κατόχου. Αυτά περιλαμβάνουν το Ονοματεπώνυμο, την Εθνικότητα, το ΑΜΚΑ, το Έγγραφο Ταυτοποίησης, τον Αριθμό Ταυτοποίησης και το Email. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις παροχές του CLUB1908 και δεν μπορούν να προμηθευτούν μεμονωμένα εισιτήρια χρησιμοποιώντας το Membership που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας τους. Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως και πέντε (5) εισιτήρια ανά αγώνα, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαθέτουν το απαραίτητο Membership.

Με πληροφορίες από: Gazzetta