Ο Παναιτωλικός συμφώνησε με τον Γιώργο Πετράκη για την τεχνική ηγεσία

Ο Παναιτωλικός κατέληξε στον προπονητή που θα αναλάβει την τεχνική του ηγεσία, με την περίπτωση του Γιώργου Πετράκη να προκρίνεται από τους ανθρώπους της ομάδας. Ο 38χρονος τεχνικός ήρθε σε συμφωνία με τον «Τίτορμο» για συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών. Ο Πετράκης αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο των Αγρινιωτών.

Η συμφωνία και η επιλογή του Παναιτωλικού

Η ομάδα του Αγρινίου, μετά την αποχώρηση του Γιάννη Αναστασίου, αναζητούσε τον διάδοχό του και κατέληξε στον Γιώργο Πετράκη. Ο νεαρός κόουτς είχε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Πανιώνιο, ωστόσο αποφάσισε να μην αποδεχτεί τελικά τη θέση. Έτσι, προέκυψε το ενδιαφέρον από τον Παναιτωλικό, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε οριστική συμφωνία για συνεργασία.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γιώργος Πετράκης με τον Παναιτωλικό έχει διάρκεια δυόμισι ετών. Η επιλογή του 38χρονου τεχνικού σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα, η οποία αναζητά σταθερότητα και ανάπτυξη στο αγωνιστικό της τμήμα. Η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας επιβεβαίωσε τη συμφωνία, καλωσορίζοντας τον νέο προπονητή.

Η πλούσια προπονητική διαδρομή του Γιώργου Πετράκη

Ο Γιώργος Πετράκης, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, φέρει μαζί του σημαντική προπονητική εμπειρία από διάφορες κατηγορίες και ομάδες. Στην Ελλάδα, έχει εργαστεί σε εθνικές κατηγορίες, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία σε ομάδες όπως ο Κισσαμικός, η ΑΕ Καραϊσκάκης, η Λαμία, η Κηφισιά, η ΑΕΛ και πέρσι στον Ηρακλή. Η θητεία του περιλαμβάνει δύο ανόδους από τη Super League 2, επιτεύγματα που σημείωσε με την Κηφισιά Tutu Deals και τον Ηρακλή.

Εκτός από τις επιτυχίες του στη Super League 2, ο 38χρονος τεχνικός έχει και εμπειρίες από τη Super League. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στην αρχή της περασμένης σεζόν στην ΑΕΛ Novibet, ενώ το 2020 είχε περάσει και από τον πάγκο της Λαμίας. Η πορεία του δείχνει μια σταθερή εξέλιξη και την ικανότητά του να εργάζεται σε διαφορετικά επίπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Εμπειρία στο εξωτερικό και οικογενειακή παράδοση

Η προπονητική του πορεία δεν περιορίζεται μόνο στα ελληνικά σύνορα. Ο Γιώργος Πετράκης έχει εργαστεί και στο εξωτερικό, προσθέτοντας διεθνή εμπειρία στο βιογραφικό του. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου, ενώ είχε θητεία και στην Κύπρο, όπου εργάστηκε για τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τη Δόξα Κατωκοπιάς και την Ομόνοια 29. Αυτές οι εμπειρίες του προσδίδουν μια ευρύτερη οπτική στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση της οικογένειας Πετράκη με τον Παναιτωλικό δεν είναι νέα. Ο πατέρας του Γιώργου Πετράκη, Γιάννης, είχε διατελέσει επίσης προπονητής των Αγρινιωτών. Η θητεία του Γιάννη Πετράκη στον κιτρινομπλέ πάγκο διήρκεσε από το 2023 έως το 2025, κατά την οποία πραγματοποίησε 80 παιχνίδια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα. Αυτή η οικογενειακή σύνδεση προσθέτει ένα ιδιαίτερο στοιχείο στην ανάληψη των καθηκόντων από τον Γιώργο Πετράκη.

Οι στόχοι της νέας συνεργασίας

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού για τη συνεργασία με τον Γιώργο Πετράκη περιέγραψε και τους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί. Η ομάδα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από διάρκεια και συνέπεια. Αυτό υποδηλώνει μια προσπάθεια για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι απλά βραχυπρόθεσμες λύσεις.

Επιπλέον, βασικός πυλώνας της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση και η εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Ο Παναιτωλικός επιδιώκει να αναδείξει τα ταλέντα που διαθέτει και να τα βοηθήσει να βελτιωθούν υπό την καθοδήγηση του νέου τεχνικού. Τέλος, στόχος είναι η δημιουργία ενός συνόλου που θα είναι ικανό να διεκδικήσει την άνοδό του σε ψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια, δείχνοντας τις φιλοδοξίες της διοίκησης και του προπονητή για την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta