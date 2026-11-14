Απολύθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου μετά από καυγά με τις δύο συζύγους του

Με νέο προπονητή θα ξεκινήσει η Αίγυπτος τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χοσάμ Χασάν απομακρύνθηκε από τη θέση του. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από μια έντονη προσωπική κρίση που αφορούσε τους δύο γάμους του και ένα περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Ο Χασάν ενημερώθηκε για την απόλυσή του την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με αφορμή ένα συμβάν που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Αύγουστο.

Η ανακοίνωση της αιγυπτιακής ομοσπονδίας

Η αιγυπτιακή ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Χοσάμ Χασάν, επικαλούμενη τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν αναφορικά με τον καυγά του με τις συζύγους του. Στην επίσημη ανακοίνωση, η ομοσπονδία ανέφερε ότι, «αφού αναλύθηκαν όλες οι περιστάσεις και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, καθώς και οι συνέπειές τους και ο αρνητικός αντίκτυπος που είχαν στην θετική εικόνα και τη σταθερότητα της εθνικής μας ομάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να ευχαριστήσει τον προπονητή Χοσάμ Χασάν και όλο το τεχνικό του επιτελείο και να τερματίσει τον κύκλο του».

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της θητείας του Χασάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, λίγους μήνες μετά το περιστατικό που τον έφερε στο προσκήνιο για εξωαγωνιστικούς λόγους. Η ομοσπονδία τόνισε την ανάγκη διατήρησης μιας θετικής εικόνας και σταθερότητας για την ομάδα, κάτι που επηρεάστηκε από τα πρόσφατα γεγονότα.

Το επεισόδιο στο πολυτελές θέρετρο Πόρτο Μαρίνα

Το περιστατικό που οδήγησε στην απομάκρυνση του προπονητή εκτυλίχθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Οι δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν, η πρώτη του σύζυγος Χοουάιντα Ελ-Γκαρμπάουι και η δεύτερη, Ντίνα «Νταν Άνταμ» Μουσταφά, ενεπλάκησαν σε έναν άγριο διαπληκτισμό. Ο καυγάς σημειώθηκε σε μπαρ ξενοδοχείου, μέσα στο πολυτελές θέρετρο Πόρτο Μαρίνα, το οποίο βρίσκεται στις βόρειες ακτές της Αιγύπτου.

Στιγμιότυπα του έντονου διαπληκτισμού καταγράφηκαν και στη συνέχεια κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εκτεταμένες αντιδράσεις. Οι δύο γυναίκες άρχισαν να φωνάζουν η μία στην άλλη, με τον Χασάν να προσπαθεί αρχικά να κατευνάσει τα πνεύματα και να αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης.

Η κλιμάκωση της έντασης και η συμπλοκή

Παρά τις προσπάθειες του προπονητή να επιβάλει την ηρεμία, η ένταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Οι δύο σύζυγοι πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας χτυπήματα και τραβώντας η μία τα μαλλιά της άλλης. Οι φωνές τους ακούγονταν σε όλο τον χώρο του μπαρ, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με αναφορές μαρτύρων, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, πετάχτηκαν αντικείμενα και υπήρξαν μπουνιές, γεγονός που επιδείνωσε την ήδη τεταμένη κατάσταση. Το επεισόδιο κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν στο διαπληκτισμό ενεπλάκησαν και συγγενικά πρόσωπα των τριών, καθιστώντας αναγκαία την παρέμβαση της ασφάλειας του ξενοδοχείου για να διαχωρίσει τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η λιποθυμία του Χοσάμ Χασάν και η μεταφορά του στο νοσοκομείο

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε φέρεται να προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση και στρες στον Αιγύπτιο προπονητή, Χοσάμ Χασάν, ώστε εκείνος να χάσει τις αισθήσεις του. Η λιποθυμία του συνέβη εν μέσω της προσπάθειάς του να χωρίσει τις δύο γυναίκες και να τερματίσει τον βίαιο καυγά.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν έντρομοι τη συμπλοκή και την κατάρρευση του προπονητή. Μετά τη λιποθυμία του, ο Χασάν μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα ιατρικό κέντρο της περιοχής για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ενόψει των προκριματικών

Η απομάκρυνση του Χοσάμ Χασάν σημαίνει ότι η εθνική ομάδα της Αιγύπτου θα πρέπει να προχωρήσει στην επιλογή νέου ομοσπονδιακού τεχνικού ενόψει των επερχόμενων αγώνων της. Οι υποχρεώσεις της ομάδας στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής είναι προ των πυλών, και η διοίκηση της ομοσπονδίας καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση για να διασφαλίσει την ομαλή προετοιμασία της ομάδας. Η αναζήτηση για τον διάδοχο του Χασάν αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με στόχο την αποκατάσταση της σταθερότητας και της συγκέντρωσης εντός του αγωνιστικού πλαισίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko