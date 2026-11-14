Η συντριβή της εθνικής Ελλάδας από την Ολλανδία και τα αγωνιστικά ζητήματα

Μια βαριά ήττα γνώρισε η εθνική Ελλάδας στο χθεσινό της ματς απέναντι στην Ολλανδία, με το σκορ να χαρακτηρίζεται από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στο blog του στο gazzetta ως «ασήκωτο και προσβλητικό» για το επίπεδο της ομάδας και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο αρθρογράφος αναφέρεται σε δύο σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά και σε ένα πιθανό όφελος που θα μπορούσε να προκύψει για την ομάδα.

Η βαριά ήττα και οι πρώτες αντιδράσεις

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης με την Ολλανδία ήταν βαρύ, ασήκωτο και προσβλητικό για το επίπεδο της εθνικής Ελλάδας και του ποδοσφαίρου της χώρας. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου τονίζει πως το κακό ήταν ότι δεν επρόκειτο για μία άδικη σε έκταση ήττα, υπογραμμίζοντας την ανωτερότητα του αντιπάλου.

Χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών αναλύσεων, κανείς δεν μπορούσε να προχωρήσει ψύχραιμα σε μια ανάλυση για το τι ακριβώς συνέβη στον αγωνιστικό χώρο. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους δεν μπορούσαν να μιλήσουν, άλλοι ένιωθαν ντροπή, ενώ κάποιοι αναζητούσαν λέξεις για να αλλάξουν θέμα συζήτησης. Υπήρξαν και εκείνοι που έψαχναν εξήγηση στην αδόκιμη αποτύπωση των xgoals.

Η κυριαρχία των Ολλανδών και τα αγωνιστικά ζητήματα

Οι Ολλανδοί, υπό την καθοδήγηση του Τσάβι, επέδειξαν εξαιρετική απόδοση, παίζοντας «ΜΠΑΛΑΡΑ», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Γέμισαν τα μεσοδιαστήματα του γηπέδου και δημιούργησαν συνεχώς υπεραριθμίες, φέρνοντας πέντε με έξι παίκτες στο όριο της ελληνικής περιοχής. Είχαν μονίμως επτά, οκτώ ή και εννέα παίκτες μπροστά από την μπάλα, με το συνδυαστικό τους παιχνίδι να φτάνει στο τέλειο.

Η ομάδα της Ολλανδίας απέκτησε τρελή αυτοπεποίθηση από το 12ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν το σκορ είχε ήδη διαμορφωθεί σε 2-0 υπέρ της. Από την πλευρά της, η εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να τους φοβίσει ποτέ, παρουσιάζοντας ένα πολύ, πολύ, πολύ αδύναμο κέντρο. Ο αρθρογράφος επισημαίνει τη σημασία των χαφ για μια ομάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πες μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις…».

Στο blog του, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αναφέρεται σε δύο σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα που προέκυψαν από την αναμέτρηση. Αυτά τα ζητήματα συνέβαλαν στην εικόνα της ελληνικής ομάδας και στην έκταση της ήττας, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Τα γκολ των Ολλανδών: Μία λεπτομερής καταγραφή

Η κυριαρχία των Ολλανδών μεταφράστηκε σε μία σειρά από τέρματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο blog του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, στο πλαίσιο της συζήτησης για τους συντελεστές των xgoals. Το πρώτο γκολ σημειώθηκε στο 6ο λεπτό, όταν μετά από διπλό λάθος της ελληνικής άμυνας, ο Σάμερβιλ βρέθηκε σε τετ α τετ και σκόραρε από τα έξι μέτρα.

Στο 12ο λεπτό, ο Ράιντερς εκμεταλλεύτηκε ένα ακόμα τετ α τετ, αυτή τη φορά από τα πέντε μέτρα, και διαμόρφωσε το σκορ σε 2-0. Η Ολλανδία συνέχισε την πίεση και στο 18ο λεπτό, ο Ράιντερς σκόραρε ξανά με πλασέ σε κενό τέρμα, έπειτα από ενέργεια του Μάλεν, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ.

Το 4-0 ήρθε στο 33ο λεπτό, όταν ο Ντάμφρις έβγαλε τον Ράιντερς μόνο με τα δίχτυα, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά προσωπικά. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 40ό λεπτό, ο Τίμπερ βρέθηκε και αυτός σε άδειο τέρμα, μετά από ενέργεια του Μάλεν, και σημείωσε ένα ακόμα γκολ για την Ολλανδία.

Η επιθετική δράση των Ολλανδών συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 61ο λεπτό, ο Μάλεν ήταν αυτός που έκανε το 6-0, σημειώνοντας το πιο δύσκολο γκολ της αναμέτρησης, από απόσταση 12 μέτρων, επισφραγίζοντας την απόλυτη κυριαρχία της ομάδας του.

Το πιθανό όφελος για την ομάδα

Παρά τη συντριπτική ήττα και την απογοήτευση που προκάλεσε, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αναφέρει στο blog του ότι υπάρχει και ένα πιθανό όφελος για την ομάδα της εθνικής Ελλάδας από αυτή την αναμέτρηση. Η φύση αυτού του οφέλους δεν προσδιορίζεται περαιτέρω στο κείμενο, ωστόσο η αναφορά υποδηλώνει ότι ακόμα και από μια τόσο αρνητική εμπειρία, μπορούν να εξαχθούν διδάγματα ή να προκύψουν θετικές εξελίξεις για το μέλλον της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta