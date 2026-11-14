Η ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα: 13 λόγοι για τον «εφιάλτη»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μια απροσδόκητη, όσο και δίκαιη, ήττα από την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens», με τον Γιώργο Κούβαρη να παραθέτει 13 λόγους για το τελικό αποτέλεσμα. Ο συγκεκριμένος αριθμός χαρακτηρίστηκε εξόχως σημαδιακός για τη βραδιά του αγώνα. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την κυριαρχία ενός παίκτη της Μπαρτσελόνα και την αδυναμία του «τριφυλλιού» να επιβάλει τον ρυθμό του.

Η «Παρασκευή και 13» στο «Telekom Center Athens»

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, και με αφορμή την «Παρασκευή και 13», στο cube του «Telekom Center Athens» υπήρχε η μορφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο παίκτης φορούσε τη γνωστή λευκή μάσκα του Τζέισον Βόρχις, εμπνευσμένη από τη σειρά ταινιών τρόμου «Friday the 13th».

Ωστόσο, μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, τη μάσκα αυτή φόρεσε ένας άλλος παίκτης, και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν με τα πράσινα χρώματα. Αυτή η αναφορά υπογράμμισε την ατμόσφαιρα και την τροπή που πήρε το παιχνίδι για τους «πράσινους».

Η κυριαρχία του Τζάστιν Ρόμπινσον

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον της Μπαρτσελόνα αναβίωσε ανήμερα της σημαδιακής ημερομηνίας τον… Βόρχις, φροντίζοντας να «εκτελέσει» σχεδόν εν ψυχρώ το «τριφύλλι». Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα για να τον σταματήσει, καθώς ήταν η βραδιά του.

Ο Ρόμπινσον είχε μπει στη ζώνη του λυκόφωτος, με οτιδήποτε κι αν έκανε να του έβγαινε. Ακόμα και όταν ο Μπόνγκα του έκρυψε τον ουρανό στο σουτ των 4.4 δευτερολέπτων για το τέλος, εκείνος ήξερε ότι θα ευστοχήσει. Πράγματι, η μπάλα ευστόχησε, ακόμα και με τη βοήθεια της τύχης, καθώς γκέλαρε στο πίσω μέρος της στεφάνης.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στον αγώνα

Η Μπαρτσελόνα, μόλις μυρίστηκε «αίμα», δεν είχε καμία διάθεση να πετάξει στα σκουπίδια τη μεγάλη ευκαιρία που της είχε παρουσιαστεί. Το γεγονός ότι δεν έπαιζε ο Πάντερ δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην αποφασιστικότητα των Καταλανών. Άλλωστε, από το ξεκίνημα ενός αγώνα φαίνεται προς τα… πού μπορεί να πάει η δουλειά.

Ο Παναθηναϊκός ουδέποτε έκανε «δήλωση νίκης» στο συγκεκριμένο ματς, ούτε και όταν προηγήθηκε με 14 και 13 πόντους διαφορά. Ναι μεν ένιωσε λίγο πιο άνετα εκείνη τη στιγμή, αλλά βάσει της συνολικής εικόνας, δεν υπήρξε η πεποίθηση ότι είχαν πέσει οι τίτλοι τέλους του αγώνα.

Τα σκαμπανεβάσματα και η χημεία της ομάδας

Τα σκαμπανεβάσματα του Παναθηναϊκού συνεχίζονται, κάτι που έως ένα σημείο κρίνεται λογικό. Το μεγάλο και άκρως ποιοτικό ρόστερ, μερικές φορές, μπορεί να βγάζει και αρκετά αρνητικά στοιχεία. Αυτό έχει να κάνει με την χημεία, τους αυτοματισμούς, τους χρόνους συμμετοχής, το rotation, τους ρόλους και το πώς μπορούν να ταιριάξουν όλοι αυτοί οι παίκτες μεταξύ τους.

Τίθεται το ερώτημα αν μπορούν να συνυπάρξουν όλοι αυτοί μαζί. Η απάντηση είναι πως φυσικά και μπορούν, όμως χρειάζεται χρόνος για να επιτευχθεί αυτό. Η προσαρμογή και η εύρεση ισορροπιών είναι μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή.

Η ανάγκη για υπομονή και η δουλειά του προπονητή

Η λέξη «υπομονή» στην Ελλάδα είναι σχεδόν… άγνωστη λέξη για τους φιλάθλους, όμως αποτελεί μια πραγματικότητα που πρέπει να γίνει αποδεκτή. Όταν ένας τεχνικός της κλάσης και του πρεστίζ, όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χρειάζεται προπονήσεις για να δουλέψει και να βάλει κάποια πράγματα, αυτό δείχνει την αναγκαιότητα του χρόνου.

Θα υπάρξει και τίμημα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό θα εκδηλωθεί με άσχημες βραδιές, όπως αυτή με την Μπαρτσελόνα, ήττες, και ίσως και κακό μπάσκετ. Ωστόσο, η αποδοχή αυτής της πραγματικότητας είναι απαραίτητη για την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta