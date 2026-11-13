Ο Παναθηναϊκός στρέφει το βλέμμα στην Μπολόνια για τη συνέχεια της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός, έχοντας ηττηθεί πρόσφατα από την Μπαρτσελόνα στο T-Center, στρέφει πλέον την προσοχή του σε μία νέα «διαβολοβδομάδα» στο πλαίσιο της EuroLeague. Αυτή η αγωνιστική περίοδος βρίσκει τους «πράσινους» μακριά από την έδρα τους, ξεκινώντας μια μίνι περιοδεία. Πρώτος σταθμός αυτής της σειράς αγώνων είναι η «Basket City», όπου η ομάδα θα επιδιώξει να πάρει ένα σημαντικό «διπλό» απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Η πρόσφατη αναμέτρηση και η επόμενη πρόκληση

Η ομάδα του Παναθηναϊκού προέρχεται από μία ήττα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο T-Center. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη για άμεση επανεκκίνηση και συγκέντρωση, καθώς το πρόγραμμα της EuroLeague είναι απαιτητικό.

Μετά το παιχνίδι στην έδρα της Μπαρτσελόνα, οι «πράσινοι» καλούνται να διαχειριστούν μία ακόμη «διαβολοβδομάδα». Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν εκτός έδρας, ξεκινώντας μία σειρά εκτός των τειχών αναμετρήσεων για τον Παναθηναϊκό.

Πρώτος σταθμός η «Basket City»

Στο πλαίσιο αυτής της «μίνι περιοδείας», ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Ιταλία. Ο πρώτος προορισμός είναι η πόλη της Μπολόνια, γνωστή και ως «Basket City» λόγω της πλούσιας μπασκετικής της παράδοσης και των ομάδων της. Εκεί, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο στόχος του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση αυτή είναι ξεκάθαρος: να κατακτήσει το «διπλό», δηλαδή τη νίκη εκτός έδρας. Μία τέτοια επιτυχία θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα επιτρέψει στην ομάδα να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague, ενισχύοντας τη θέση της στον πίνακα.

Η επικινδυνότητα της Βίρτους Μπολόνια

Παρά το γεγονός ότι η Βίρτους Μπολόνια μπορεί να χαρακτηριστεί ως «σαφώς πιο αδύναμη ομάδα» σε σχέση με άλλους αντιπάλους, η έδρα της στην Μπολόνια την καθιστά «πάρα πολύ επικίνδυνη». Η ατμόσφαιρα και η δυναμική που αναπτύσσει εντός του γηπέδου απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους αντιπάλους.

Για τον λόγο αυτό, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς οφείλουν να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο στόχος είναι να αποφύγουν ένα ακόμα «στραβοπάτημα» και να διασφαλίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρά την αναγνωρισμένη επικινδυνότητα της ιταλικής ομάδας στην έδρα της.

Το φετινό ρεκόρ της αντιπάλου

Η Βίρτους Μπολόνια έχει καταγράψει ένα συγκεκριμένο ρεκόρ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο της EuroLeague. Συγκεκριμένα, η ιταλική ομάδα έχει κερδίσει φέτος μόλις τέσσερις φορές. Αντίθετα, έχει υποστεί έξι ήττες στους αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη για τον Παναθηναϊκό να προσεγγίσει τον αγώνα με σοβαρότητα, παρά την αριθμητική υπεροχή που μπορεί να υποδηλώνει η βαθμολογική θέση. Η προσοχή και η αφοσίωση στο πλάνο του Ομπράντοβιτς θα είναι καθοριστικές για την έκβαση της αναμέτρησης στην «Basket City».

Με πληροφορίες από: Athletiko