Ο Παναθηναϊκός έχασε από την Μπαρτσελόνα σε ένα δραματικό φινάλε στο T-Center

Ο Παναθηναϊκός υπέστη μια οδυνηρή ήττα από την Μπαρτσελόνα με σκορ 74-76 στο T-Center, σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει στα χέρια του για τριάντα ολόκληρα λεπτά. Η ανατροπή των Καταλανών στο τελευταίο δεκάλεπτο, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον, οδήγησε τους «πράσινους» στη δεύτερη φετινή τους ήττα στην έδρα τους.

Η εξέλιξη του αγώνα και το πρώτο ημίχρονο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν χτυπήματα, θυμίζοντας πυγμάχους. Στην πρώτη περίοδο, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Μπαρτσελόνα σούταραν με εξαιρετικά ποσοστά, άνω του 45% στα δίποντα, και σημείωσαν από 17 πόντους στα πρώτα δέκα λεπτά, αναδεικνύοντας διάφορους πρωταγωνιστές.

Ο Ναν έφτασε τους οκτώ πόντους στο 12ο λεπτό, δείχνοντας ασταμάτητος και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ του «τριφυλλιού» στην EuroLeague. Ωστόσο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν ήταν ικανοποιημένος που οι Ισπανοί ακολουθούσαν με άνεση τον ρυθμό της ομάδας του και, με το σκορ στο 22-22, προχώρησε σε αλλαγές στον πάγκο.

Στη δεύτερη περίοδο, η άμυνα των γηπεδούχων «έσφιξε», αλλά στην επίθεση οι παίκτες ήταν νευρικοί και άστοχοι. Με 4/13 τρίποντα, επτά λάθη και τον Ναν ως τον μόνο έμπιστο πόλο σκοραρίσματος με 10 πόντους μετά από 20 λεπτά, ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με ένα «φτωχό» προβάδισμα ενός πόντου, 33-32.

Η «απογείωση» στο τρίτο δεκάλεπτο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, αποτέλεσμα του «ανακατέματος» που έκανε στην τράπουλα ο «Ζοτς». Οι «πράσινοι» «έτρεξαν» ένα επιμέρους σκορ 7-0, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 40-32.

Για τριάντα λεπτά, ο Παναθηναϊκός διατηρούσε τον έλεγχο του αγώνα, λειτουργώντας ως «οδηγός» στο παρκέ. Το προβάδισμα αυτό έδινε την αίσθηση ότι η ομάδα βρισκόταν κοντά σε μια σημαντική νίκη.

Το μοιραίο τελευταίο δεκάλεπτο και η «αυτοκτονία»

Στην τελευταία περίοδο, όμως, ο Παναθηναϊκός «αυτοκτόνησε», χάνοντας έναν αγώνα που έμοιαζε δικός του. Το «τριφύλλι» δέχτηκε 33 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο, ενώ κατάφερε να σημειώσει μόλις 17. Αμυντικά, οι «πράσινοι» ήταν ουσιαστικά «απόντες», επιτρέποντας στην Μπαρτσελόνα να ανατρέψει την κατάσταση.

Η «τιμωρία» του Ρόμπινσον και οι πρωταγωνιστές

Οι Καταλανοί, με ένα απίθανο επιθετικό τελευταίο δεκάλεπτο, κατάφεραν να κερδίσουν τον αγώνα. Ο Ρόμπινσον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Μπαρτσελόνα, πετώντας «φλόγες» με συνεχόμενα τρίποντα. Σημείωσε 24 πόντους και «καθάρισε» μόνος του τον Παναθηναϊκό, εκμεταλλευόμενος και την απουσία του Πάντερ για την ομάδα του.

Λίγο πριν το τέλος, ο Αμερικανός των φιλοξενούμενων πέτυχε ένα απίστευτα τυχερό τρίποντο, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Ναν με 19 πόντους και ο Φρανσίσκο με 17 προσπάθησαν να αλλάξουν τη μοίρα της ομάδας. Ο Χέιζ-Ντέιβις πρόσθεσε πέντε κρίσιμους πόντους στο τελευταίο ενάμισι λεπτό, όμως δεν ήταν αρκετοί. Η τελευταία επίθεση του αγώνα δόθηκε στον Φρανσίσκο, ο οποίος δεν πρόλαβε καν να εκτελέσει.

Οι συνέπειες και η συνέχεια των αγώνων

Με αυτή την ήττα, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το γήπεδό του με ένα οδυνηρό αποτέλεσμα. Η Μπαρτσελόνα «έπιασε» τους «πράσινους» στην κατάταξη, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον ρεκόρ 7-4. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά φέτος που ο Παναθηναϊκός υπέκυψε στο T-Center.

Τώρα, οι «πράσινοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη σειρά τεσσάρων σερί εκτός έδρας παιχνιδιών. Οι επόμενες αναμετρήσεις τους είναι με τη Βίρτους, τη Ζάλγκιρις, τη Βαλένθια και την Μπεσίκτας.

Με πληροφορίες από: Athletiko