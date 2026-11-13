Ο Ελμίν Ραστόντερ σκόραρε και με την εθνική Βορείου Μακεδονίας

Ο Ελμίν Ραστόντερ, ο 25χρονος σέντερ φορ που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, μετέφερε την πολύ καλή του αγωνιστική παρουσία και στην εθνική του ομάδα. Μετά τα τέσσερα γκολ που έχει σημειώσει τη φετινή σεζόν με το «τριφύλλι», βρήκε δίχτυα και με τη φανέλα της Βορείου Μακεδονίας. Το τέρμα του ήρθε στην αναμέτρηση με τη Σκωτία, στο πλαίσιο του Nations League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Η εντυπωσιακή πορεία με τον Παναθηναϊκό

Ο θηριώδης επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία με τον Παναθηναϊκό κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η συμβολή του στην ομάδα είναι εμφανής και σημαντική, καθώς έχει καταφέρει να πετύχει τέσσερα τέρματα μέχρι στιγμής, προσφέροντας πολύτιμες και αναγκαίες λύσεις στην επιθετική γραμμή του συλλόγου. Η παρουσία του στο γήπεδο χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και αποτελεσματικότητα.

Παρόλο που ο 25χρονος σέντερ φορ συχνά ξεκινάει τους αγώνες από τον πάγκο, η είσοδός του στις αναμετρήσεις έχει αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη πολλών παιχνιδιών. Οι βοήθειες που έχει προσφέρει, ενισχύοντας την επιθετική δύναμη του «τριφυλλιού», έχουν αναδείξει την ικανότητά του να επηρεάζει θετικά το αποτέλεσμα. Αυτή η συνέπεια στην απόδοσή του με τον Παναθηναϊκό αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ανάλογη εμφάνιση και με την εθνική του ομάδα.

Το γκολ της ισοφάρισης για τη Βόρεια Μακεδονία

Ο Ελμίν Ραστόντερ κλήθηκε να επιδείξει τις εκτελεστικές του ικανότητες και με την εθνική ομάδα της Βορείου Μακεδονίας, σε μια σημαντική αναμέτρηση για το Nations League, όπου αντιμετώπιζε την ισχυρή Σκωτία. Το παιχνίδι βρισκόταν σε ένα κρίσιμο σημείο, με τους Σκωτσέζους να προηγούνται στο σκορ με 1-0, δημιουργώντας πίεση στην ομάδα του Ραστόντερ.

Συγκεκριμένα, στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, η Βόρεια Μακεδονία κέρδισε ένα κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε ο Μπαρντί. Ο Ραστόντερ, με την εμπειρία και τη σωματική του δύναμη, πραγματοποίησε μια επιβλητική κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Με αυτή την ενέργεια, κατάφερε να «πάρει παραμάζωμα» την άμυνα της Σκωτίας, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζοντας το σκορ σε 1-1, δίνοντας νέα πνοή και ψυχολογία στην εθνική του ομάδα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα

Παρά την ισοφάριση που έφερε ο Ελμίν Ραστόντερ, η χαρά για την εθνική ομάδα της Βορείου Μακεδονίας κράτησε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η αναμέτρηση συνέχισε να είναι έντονη και με εναλλαγές στην κατοχή και τις ευκαιρίες, καθώς οι Σκωτσέζοι κατάφεραν να ανακτήσουν το προβάδισμα λίγα λεπτά αργότερα, εκμεταλλευόμενοι μια νέα ευκαιρία.

Στο 74ο λεπτό του αγώνα, η Σκωτία κέρδισε ένα πέναλτι, μια καθοριστική στιγμή για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο ΜακΓκιν ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών και κατάφερε να στείλει εύστοχα την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 2-1 υπέρ της Σκωτίας. Έτσι, παρά την προσωπική επιτυχία του Ραστόντερ, η ομάδα του δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα από την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko