Η συντριβή της εθνικής Ελλάδας από την Ολλανδία: Η τέταρτη βαρύτερη ήττα στην ιστορία της

Η εθνική Ελλάδας γνώρισε μία εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ, καθώς συνετρίβη με το βαρύ σκορ 7-0 από την Ολλανδία. Η συγκεκριμένη ήττα καταγράφεται ως μία από τις πιο βαριές στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε επίσημο αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, η συντριβή αυτή αποτελεί την τέταρτη βαρύτερη ήττα της Γαλανόλευκης και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη που έχει υποστεί η ομάδα στη μεταπολεμική της ιστορία.

Η εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ

Το παιχνίδι που διεξήχθη στο Άμστερνταμ σημαδεύτηκε από την ευρεία επικράτηση της Ολλανδίας με σκορ 7-0 επί της εθνικής Ελλάδας. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε ένα βαρύ αποτύπωμα στην πορεία της ομάδας, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον δυσμενείς επιδόσεις που έχει καταγράψει σε επίσημη αναμέτρηση.

Η διαφορά των επτά τερμάτων, με την εθνική Ελλάδας να μην καταφέρνει να σκοράρει, καθιστά την αναμέτρηση αυτή ως μία από τις πλέον αρνητικές στιγμές για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τον επίσημο χαρακτήρα του αγώνα.

Η τέταρτη βαρύτερη ήττα στην ιστορία

Η συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία κατατάσσει αυτή την αναμέτρηση στην τέταρτη θέση των πιο βαριών ηττών που έχει γνωρίσει η εθνική Ελλάδας σε επίσημα παιχνίδια. Είναι ένα αποτέλεσμα που προστίθεται στις σελίδες της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα αρνητικά ρεκόρ.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη ήττα ξεχωρίζει καθώς είναι η μεγαλύτερη που έχει υποστεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και έπειτα. Αυτό την καθιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας.

Ιστορικό πλαίσιο: Οι προηγούμενες βαριές ήττες

Στην κορυφή της λίστας των πιο βαριών ηττών της εθνικής Ελλάδας βρίσκεται το παιχνίδι του 1938, όταν η ομάδα είχε χάσει με 11-1 από την Ουγγαρία. Αυτή η αναμέτρηση είχε διεξαχθεί στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το 9-0 από τη Σουηδία, σε αγώνα που είχε διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1920. Η τρίτη βαρύτερη ήττα σημειώθηκε το 1930, όταν η εθνική Ελλάδας είχε χάσει με 8-1 από τη Ρουμανία, σε αναμέτρηση για το Βαλκανικό Κύπελλο.

Η τελευταία ήττα με επτά γκολ διαφορά

Πριν από την πρόσφατη αναμέτρηση με την Ολλανδία, η εθνική Ελλάδας είχε γνωρίσει ήττα με επτά γκολ διαφορά το 1989. Τότε, η ομάδα είχε χάσει με 7-1 από τη Δανία, σε ένα παιχνίδι που αφορούσε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ήττα εκείνη, αν και με παρόμοια διαφορά τερμάτων, ήταν η τελευταία φορά που η Γαλανόλευκη είχε υποστεί ένα τόσο βαρύ αποτέλεσμα, πριν από την εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ. Το 7-1 από τη Δανία αποτελεί ένα ακόμα ιστορικό σημείο αναφοράς στις βαριές ήττες της εθνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta