Η εθνική Ελλάδας δέχθηκε πέντε γκολ σε ένα ημίχρονο μετά από 88 χρόνια

Ένα βράδυ που θα μείνει στη μνήμη για τους λάθος λόγους έζησε η εθνική Ελλάδας το βράδυ της Παρασκευής (13/11) στο Άμστερνταμ. Αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία για την πέμπτη αγωνιστική της League Α του Nations League, η «γαλανόλευκη» βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, δεχόμενη πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή η αρνητική επίδοση αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός για την εθνική μας ομάδα, καθώς είχε να συμβεί 88 χρόνια.

Το εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο στο Άμστερνταμ

Η αναμέτρηση της Παρασκευής (13/11) στο Άμστερνταμ εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη για την εθνική Ελλάδας. Οι «οράνιε», δηλαδή η ομάδα της Ολλανδίας, ήταν καταιγιστικοί από την αρχή του αγώνα, ασκώντας ασφυκτική πίεση στην ελληνική άμυνα. Το αποτέλεσμα αυτής της πίεσης ήταν η κατάρρευση της «γαλανόλευκης» στο πρώτο μέρος του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σημειώσουν πέντε τέρματα πριν την ανάπαυλα, στέλνοντας την εθνική Ελλάδας στα αποδυτήρια με το φωτεινό πίνακα να γράφει 5-0 υπέρ τους. Αυτό το σκορ διαμόρφωσε μια πολύ δυσάρεστη εικόνα για την ελληνική ομάδα, η οποία θα ήθελε να ξεχάσει αυτό το συγκεκριμένο βράδυ.

Μια αρνητική επίδοση μετά από 88 χρόνια

Η επίδοση της εθνικής Ελλάδας να δεχθεί πέντε γκολ σε ένα μόνο ημίχρονο είναι εξαιρετικά σπάνια και αρνητική. Για να βρεθεί κανείς μια αντίστοιχη περίπτωση στην ιστορία της ομάδας, θα πρέπει να ανατρέξει 88 ολόκληρα χρόνια πίσω. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει το μέγεθος της δυσκολίας που αντιμετώπισε η «γαλανόλευκη» στο γήπεδο του Άμστερνταμ.

Η τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι παρόμοιο ήταν σε μια αναμέτρηση που χρονολογείται από το 1938, γεγονός που καθιστά την πρόσφατη εμπειρία ιδιαίτερα αξιοσημείωτη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ιστορική αναδρομή: Ελλάδα – Ουγγαρία το 1938

Η προηγούμενη φορά που η εθνική Ελλάδας δέχθηκε πέντε γκολ σε ένα ημίχρονο ήταν στις 25 Μαρτίου του 1938. Τότε, η ελληνική ομάδα είχε ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1938. Εκείνη η αναμέτρηση είχε καταλήξει στη βαρύτερη ήττα στην ιστορία της εθνικής Ελλάδας.

Το τελικό σκορ του αγώνα ήταν 11-1 υπέρ της Ουγγαρίας, μια ήττα που παραμένει μέχρι σήμερα η πιο βαριά που έχει γνωρίσει η «γαλανόλευκη». Η ιστορική αυτή αναμέτρηση αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τις δύσκολες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το «βαρύ» ημίχρονο της Βουδαπέστης

Στην αναμέτρηση του 1938 κατά της Ουγγαρίας, οι γηπεδούχοι είχαν επιδείξει εξαιρετική επιθετική αποτελεσματικότητα από τα πρώτα λεπτά. Είχαν καταφέρει να προηγηθούν με 5-0 μόλις στο 26ο λεπτό του αγώνα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι Ούγγροι είχαν προσθέσει άλλα δύο τέρματα στο ενεργητικό τους, σημειώνοντας γκολ στο 34ο και στο 40ο λεπτό. Έτσι, είχαν πάει στα αποδυτήρια με ένα εντυπωσιακό προβάδισμα 7-0, διαμορφώνοντας ένα σκορ που άφησε εποχή στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με πληροφορίες από: Athletiko