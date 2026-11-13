Ο Ντεζούντε Μάρεϊ ζήτησε ανταλλαγή από τους Πέλικανς μετά από ένταση με τον προπονητή

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ, ο Αμερικανός γκαρντ των Πέλικανς, ζήτησε ανταλλαγή από την ομάδα του, εκφράζοντας την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Νέα Ορλεάνη. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός περιστατικού που σημειώθηκε στο τελευταίο παιχνίδι, όπου ο παίκτης φέρεται να χρησιμοποίησε προσβλητική έκφραση προς τον προπονητή του.

Το αίτημα ανταλλαγής και η επιθυμία αποχώρησης

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Σαμς Σαράνια, ο Ντεζούντε Μάρεϊ έχει υποβάλει αίτημα ανταλλαγής στους Πέλικανς. Ο παίκτης φέρεται να επιθυμεί διακαώς να φύγει από τη Νέα Ορλεάνη, σηματοδοτώντας μια πιθανή αλλαγή στην καριέρα του στο NBA. Η απόφασή του αυτή δείχνει ότι η παραμονή του στην ομάδα θεωρείται πλέον δύσκολη.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ντεζούντε Μάρεϊ δεν αναμένεται να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των Πέλικανς. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του παίκτη και της ομάδας, οδηγώντας σε αναζήτηση λύσης για το μέλλον του.

Το περιστατικό με τον προπονητή Μόξλεϊ

Η απόφαση του Μάρεϊ να ζητήσει ανταλλαγή συνδέεται άμεσα με ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα των Πέλικανς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός γκαρντ αποκάλεσε τον προπονητή του, Μόξλεϊ, χρησιμοποιώντας μια προσβλητική λέξη.

Αυτό το γεγονός φαίνεται να αποτελεί κομβικό σημείο στις σχέσεις του παίκτη με την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο. Η φραστική αυτή επίθεση στον προπονητή Μόξλεϊ φέρεται να επιτάχυνε τις εξελίξεις και την επιθυμία του Μάρεϊ να αναζητήσει νέα μπασκετική στέγη.

Εργασίες για την εξεύρεση λύσης

Μετά το αίτημα του Ντεζούντε Μάρεϊ, ο μάνατζερ του παίκτη, Ριτς Πολ, ο οποίος είναι και διευθύνων σύμβουλος της Klutch Sports, έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους αξιωματούχους των Πέλικανς. Στόχος των συζητήσεων αυτών είναι η εξεύρεση μιας λύσης που θα οδηγήσει στην αποχώρηση του παίκτη από την ομάδα.

Οι δύο πλευρές εργάζονται για να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος ώστε ο Μάρεϊ να αποτελέσει παρελθόν από τους «πελεκάνους» μέσω ανταλλαγής. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να καθορίσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του one-time All-Star παίκτη.

Η πορεία του Ντεζούντε Μάρεϊ στο NBA

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ έχει μια συγκεκριμένη πορεία στο NBA, έχοντας καταγράψει αξιόλογες επιδόσεις. Στην συνολική του καριέρα στο πρωτάθλημα, ο μέσος όρος του ανέρχεται σε 15.5 πόντους ανά παιχνίδι. Παράλληλα, συνεισφέρει με 5.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ ανά αγώνα, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Μάρεϊ έχει καταγράψει συγκεκριμένα στατιστικά με τη φανέλα των Πέλικανς. Συγκεκριμένα, έχει μέσο όρο 13.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά παιχνίδι. Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν μέρος της συνολικής του συνεισφοράς στην ομάδα πριν από τις πρόσφατες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta