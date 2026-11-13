Η Ολλανδία προηγήθηκε με 3-0 πριν το πρώτο δεκαπεντάλεπτο απέναντι στην Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, η οποία διεξήχθη στην ιστορική «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα». Ο αγώνας αυτός αποτελούσε μέρος της πέμπτης αγωνιστικής της League A του Nations League, μιας διοργάνωσης που φέρνει αντιμέτωπες τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Το ξεκίνημα της ελληνικής ομάδας στον αγώνα αποδείχθηκε καταστροφικό, καθώς οι Ολλανδοί κατάφεραν να βρεθούν μπροστά στο σκορ με ένα εντυπωσιακό 3-0 πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της αναμέτρησης.

Το γρήγορο προβάδισμα των «οράνιε»

Οι γηπεδούχοι, γνωστοί και ως «οράνιε», έδειξαν από τα πρώτα λεπτά την πρόθεσή τους να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Η πίεση που άσκησαν στην ελληνική άμυνα απέδωσε καρπούς πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Η ταχύτητα με την οποία σημειώθηκαν τα τέρματα έδωσε στους Ολλανδούς τον έλεγχο του παιχνιδιού, θέτοντας την Εθνική Ελλάδας σε μια δύσκολη θέση από πολύ νωρίς.

Το Άμστερνταμ, όπου διεξήχθη η αναμέτρηση, είδε την Ολλανδία να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν. Το γεγονός ότι το 3-0 διαμορφώθηκε πριν το 15ο λεπτό υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των Ολλανδών στο επιθετικό κομμάτι και την αδυναμία της ελληνικής ομάδας να αντιδράσει άμεσα στις επιθέσεις τους.

Το πρώτο γκολ: Σάμερβιλ και αμυντικά λάθη

Το πρώτο τέρμα για την Ολλανδία σημειώθηκε μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας το έναυσμα για το σερί των γκολ. Ο παίκτης που κατάφερε να ανοίξει το σκορ ήταν ο Σάμερβιλ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Η φάση που οδήγησε στο γκολ ξεκίνησε από ένα λάθος του Έλληνα αμυντικού, Μαυροπάνου, ο οποίος δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα.

Πέρα από το λάθος του Μαυροπάνου, η ελληνική άμυνα χαρακτηρίστηκε από μια «ολιγωρία» κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης. Αυτή η έλλειψη άμεσης αντίδρασης και συντονισμού επέτρεψε στον Σάμερβιλ να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το γρήγορο αυτό γκολ έδωσε ψυχολογικό αβαντάζ στους γηπεδούχους και τους επέτρεψε να συνεχίσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Διπλασιασμός του προβαδίσματος από τον Ράιντερς

Μόλις έξι λεπτά μετά το πρώτο γκολ, οι Ολλανδοί κατάφεραν να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους, δείχνοντας την κυριαρχία τους στον αγωνιστικό χώρο. Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ράιντερς ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ σε 2-0 υπέρ της Ολλανδίας. Η επίτευξη δύο τερμάτων μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα σε ένα εξάλεπτο, υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα της ολλανδικής επίθεσης.

Η φάση του δεύτερου τέρματος ήταν αποτέλεσμα μιας καλοδουλεμένης συνεργασίας. Ο Ντε Γιονγκ, με μια υπέροχη κάθετη πάσα από τον άξονα του γηπέδου, κατάφερε να βρει τον Ράιντερς στην πλάτη της ελληνικής άμυνας. Αυτή η κίνηση δημιούργησε μια ιδανική ευκαιρία για τον Ολλανδό μέσο να απειλήσει την εστία του Τζολάκη.

Η εκτέλεση του Ράιντερς απέναντι στον Τζολάκη

Ο Ράιντερς, αφού δέχτηκε την πάσα του Ντε Γιονγκ, βρέθηκε σε θέση τετ α τετ με τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδας, Τζολάκη. Παρόλο που η θέση του παίκτη ήταν διαγώνια και φαινόταν αρκετά δύσκολη, ο Ράιντερς δεν δίστασε να δοκιμάσει το σουτ. Με το αριστερό του πόδι, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, στοχεύοντας την εστία.

Η δύναμη και η ακρίβεια του σουτ του Ράιντερς ήταν τέτοιες που δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον Τζολάκη. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 για την Ολλανδία. Αυτό το γκολ ενίσχυσε σημαντικά το προβάδισμα των γηπεδούχων και έθεσε την ελληνική ομάδα μπροστά σε ένα μεγάλο αγωνιστικό πρόβλημα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο πλαίσιο του Nations League.

Με πληροφορίες από: Athletiko