Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην εθνική Ελλάδας: Εκτός ο Κουρμπέλης, στην ενδεκάδα ο Τριαντής

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής ανέκυψε για την εθνική Ελλάδας λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Ολλανδία. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν κατάφερε να ξεπεράσει ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε εκτός της αρχικής ενδεκάδας. Τη θέση του στο βασικό σχήμα πήρε ο Νεκτάριος Τριαντής, αναπροσαρμόζοντας τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Απρόοπτο λίγο πριν τη σέντρα στο Άμστερνταμ

Η εθνική Ελλάδας αντιμετώπισε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς βρισκόταν λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με την Ολλανδία. Ο αγώνας αυτός διεξάγεται στο Άμστερνταμ και εντάσσεται στην πέμπτη αγωνιστική της League A του Nations League. Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε το τεχνικό επιτελείο να προβεί σε άμεσες αλλαγές, καθώς ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αν και αρχικά συμπεριλαμβανόταν στην ενδεκάδα, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.

Οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια του ζεστάματος ήταν καθοριστικές. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην απόφαση να μην ξεκινήσει στο παιχνίδι, προκαλώντας την ανάγκη για αναπροσαρμογή του αρχικού σχήματος. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κλήθηκε να λάβει άμεσα αποφάσεις για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε στην ενδεκάδα της «γαλανόλευκης».

Το πρόβλημα τραυματισμού του Δημήτρη Κουρμπέλη

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν μπόρεσε τελικώς να ξεπεράσει το πρόβλημά του, καθώς εμφάνισε νέα ενόχληση. Ο 33χρονος κεντρικός χαφ ταλαιπωρούταν από πρόβλημα τραυματισμού καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε του αγώνα. Για αυτόν τον λόγο, ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, σε μια προσπάθεια να είναι έτοιμος για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Παρά τις προσπάθειες και την αρχική του συμπερίληψη στην ενδεκάδα, οι ενοχλήσεις που ένιωσε στο ζέσταμα ήταν τέτοιες που τον απέτρεψαν από το να ξεκινήσει βασικός. Ο αρχηγός του Αστέρα AKTOR, Δημήτρης Κουρμπέλης, θα καθίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Προς το παρόν, παραμένει αβέβαιο αν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή.

Η είσοδος του Νεκτάριου Τριαντή και η αναπροσαρμογή

Με την απουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη, τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Νεκτάριος Τριαντής. Η επιλογή αυτή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε ως στόχο να διατηρηθεί η ισορροπία στο κέντρο της ομάδας. Ο Νεκτάριος Τριαντής τοποθετήθηκε στο αρχικό σχήμα, δίπλα στον Θανάση Ανδρούτσο, αναλαμβάνοντας σημαντικό ρόλο στη μεσαία γραμμή της «γαλανόλευκης».

Η αναπροσαρμογή αυτή στα πλάνα του προπονητή ήταν αναγκαία λόγω του απρόοπτου. Ο Τριαντής κλήθηκε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην κρίσιμη αναμέτρηση. Η αλλαγή αυτή της τελευταίας στιγμής διαμόρφωσε εκ νέου τη διάταξη της ομάδας, όπως αυτή παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Η τελική σύνθεση της ενδεκάδας της Ελλάδας

Μετά την αλλαγή της τελευταίας στιγμής, ο σχηματισμός της εθνικής Ελλάδας διαμορφώθηκε ως εξής: Στο τέρμα, τη θέση του βασικού τερματοφύλακα ανέλαβε ο Τζολάκης. Η αμυντική τετράδα αποτελείται από τους Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Ρότα, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την αναχαίτιση των επιθέσεων της Ολλανδίας και την οργάνωση του παιχνιδιού από πίσω.

Στο κέντρο της ομάδας, το δίδυμο των μέσων αποτελείται από τον Ανδρούτσο και τον Νεκτάριο Τριαντή, ο οποίος ενσωματώθηκε στην ενδεκάδα. Στα δύο άκρα της επίθεσης, θα αγωνιστούν οι Τζόλης και Καρέτσας, προσδίδοντας ταχύτητα και πλάτος στο παιχνίδι της Ελλάδας. Τέλος, το δίδυμο των επιθετικών μπροστά αποτελείται από τους Ιωαννίδη και Παυλίδη, οι οποίοι θα έχουν ως κύριο στόχο την επίτευξη τερμάτων στην αναμέτρηση του Άμστερνταμ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko