Η Εφές άντεξε στην αντεπίθεση της Βίρτους και πήρε τη νίκη

Η Αναντολού Εφές κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με σκορ 103-91, σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «μπλε» της Κωνσταντινούπολης άντεξαν στην αντεπίθεση των Ιταλών, οι οποίοι επέστρεψαν από διαφορά 18 πόντων, και διατήρησαν το προβάδισμά τους στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Η νίκη αυτή ανέβασε την Εφές στο 5-6, ενώ παράλληλα έριξε τους αντιπάλους της στο 4-7.

Δυναμικό ξεκίνημα και προβάδισμα οκτώ πόντων

Η Αναντολού Εφές μπήκε στον αγώνα με το πόδι στο γκάζι από το τζάμπολ, δείχνοντας τις επιθετικές της διαθέσεις. Οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις τόσο μέσα στη ρακέτα, με την παρουσία του Μπρούνο Φερνάντο, όσο και από την περιφέρεια, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Βίρτους Μπολόνια. Παρά το γεγονός ότι η ιταλική ομάδα έδειξε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στα πρώτα λεπτά, καταφέρνοντας να κρατήσει το σκορ σε ισορροπία μέχρι τα μέσα της περιόδου, με το ταμπλό να δείχνει 11-11, η Εφές ανέβασε ρυθμό.

Το επιθετικό κρεσέντο του Κόλιν Μάλκολμ έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αρχική υπεροχή, δίνοντας στους γηπεδούχους τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Έτσι, η Εφές κατάφερε να δημιουργήσει ένα προβάδισμα οκτώ πόντων στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, κλείνοντας την περίοδο με σκορ 28-20.

Κυριαρχία στο πρώτο ημίχρονο και ο τραυματισμός του Φερνάντο

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και πάτησαν ακόμα περισσότερο γκάζι, διευρύνοντας τη διαφορά. Παίρνοντας σκορ από πολλούς πρωταγωνιστές, όπως οι Γιούστα, Σάριτς και Λόιντ, η Αναντολού Εφές κυριάρχησε πλήρως στο παρκέ και εκτόξευσε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Οι Ιταλοί προσπάθησαν να μείνουν ζωντανοί στη διεκδίκηση του αγώνα, επιχειρώντας μακρινά σουτ με τον Τρεντ Φρέιζιερ, αλλά η Εφές είχε απάντηση σε κάθε τους προσπάθεια.

Με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα στο τελευταίο λεπτό πριν την ανάπαυλα, η Εφές έκλεισε το ημίχρονο με ένα σημαντικό προβάδισμα 17 πόντων, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 60-43. Ωστόσο, στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο τραυματισμός του Μπρούνο Φερνάντο «πάγωσε» προσωρινά την Αναντολού Εφές, με τη Βίρτους Μπολόνια να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την απουσία του.

Η αντεπίθεση της Βίρτους Μπολόνια

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Αναντολού Εφές διατήρησε αρχικά τον έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και τους 18 πόντες, με το σκορ να γίνεται 71-53. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια, με τα τρίποντα του Κάμερον Πέιν να συμβάλλουν στην αύξηση της διαφοράς. Παρόλα αυτά, η Βίρτους Μπολόνια δεν παράτησε το παιχνίδι και έβγαλε μια δυναμική αντίδραση στα μισά της περιόδου.

Με πρωταγωνιστές τους Ρασίντ Μπέλο και Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ, οι Ιταλοί πραγματοποίησαν ένα επιμέρους 15-5 στα τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου. Αυτό το ξέσπασμα τους επέτρεψε να «ψαλιδίσουν» τη διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία του ματς με το σκορ στο 76-68, μειώνοντας το προβάδισμα της Εφές στους οκτώ πόντους.

Ψυχραιμία και νίκη για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η αναμέτρηση απέκτησε νέα διάσταση, με τη Βίρτους να πιέζει για την πλήρη ανατροπή. Ο Τζόρνταν Λόιντ πήρε την κατάσταση στα χέρια του για την Αναντολού Εφές, προσπαθώντας να διατηρήσει την ομάδα του σε τροχιά νίκης. Παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, το σύνολο του Πάμπλο Λάσο έδειξε χαρακτήρα και ψυχραιμία στα κρίσιμα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι παίκτες της Εφές κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προσπάθειες της Βίρτους. Έτσι, έφτασαν στην πολυπόθητη νίκη με τελικό σκορ 103-91, εξασφαλίζοντας δύο πολύτιμους βαθμούς στην EuroLeague και βελτιώνοντας τη θέση τους στην κατάταξη.

Με πληροφορίες από: Athletiko