Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ φόρεσε μάσκα Τζέισον Βόρχις στην «Παρασκευή και 13» της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε, 13 Νοεμβρίου, την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens, σε μια αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Λίγο πριν την έναρξη του κρίσιμου αγώνα, ο Ισπανός φόργουορντ των «πρασίνων», Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, φρόντισε να δώσει έναν ιδιαίτερο και ανατρεπτικό τόνο στην καθιερωμένη pre-game παρουσίαση της ομάδας. Ο αθλητής έκανε την εμφάνισή του φορώντας τη χαρακτηριστική λευκή μάσκα του Τζέισον Βόρχις, του εμβληματικού πρωταγωνιστή της γνωστής κινηματογραφικής σειράς τρόμου «Παρασκευή και 13».

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε ρόλο Τζέισον Βόρχις

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με μια κίνηση που τράβηξε τα βλέμματα, ενσάρκωσε τον διάσημο χαρακτήρα τρόμου, φορώντας τη μάσκα του Τζέισον Βόρχις. Η εμφάνισή του έγινε στο cube του γηπέδου, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους φιλάθλους και δίνοντας μια διαφορετική νότα στην ατμόσφαιρα πριν από το τζάμπολ.

Η πρωτότυπη αυτή ιδέα του Ισπανού φόργουορντ είχε ως στόχο να προσδώσει μια χιουμοριστική και ταυτόχρονα συμβολική διάσταση στην παρουσίαση της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, ο άσος του Παναθηναϊκού αξιοποίησε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της ημέρας, προσφέροντας ένα στιγμιότυπο που συζητήθηκε.

Η σημασία της Παρασκευής και 13

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας, 13 Νοεμβρίου, για την εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η Παρασκευή και 13 έχει συνδεθεί διαχρονικά στη λαϊκή παράδοση και σε διάφορους πολιτισμούς με προλήψεις και την έννοια της κακοτυχίας, καθιστώντας την μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για πολλούς.

Πέρα από τις προλήψεις, η ημερομηνία αυτή αποτελεί και το όνομα ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα horror franchises στην ιστορία του κινηματογράφου. Η σύνδεση με την κινηματογραφική σειρά «Παρασκευή και 13» ενίσχυσε περαιτέρω το νόημα πίσω από την επιλογή της μάσκας του Τζέισον Βόρχις, δημιουργώντας μια άμεση αναφορά στο γνωστό φιλμ.

Η κρίσιμη αναμέτρηση της Euroleague

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπαρτσελόνα διεξάγεται απόψε, 13 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:15. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, μιας από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο χώρο του μπάσκετ.

Το Telekom Center Athens είναι ο χώρος που φιλοξενεί αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, όπου ο Παναθηναϊκός επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ισχυρή ομάδα της Μπαρτσελόνα. Η ατμόσφαιρα αναμένεται ηλεκτρισμένη, με τους φιλάθλους να προσδοκούν έναν συναρπαστικό αγώνα.

Η ιστορία πίσω από την εμβληματική μάσκα

Η εμβληματική λευκή μάσκα που φόρεσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, η οποία έχει καθιερωθεί ως σήμα κατατεθέν του Τζέισον Βόρχις, έχει τη δική της ενδιαφέρουσα ιστορία στην κινηματογραφική σειρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μάσκα δεν υπήρχε στις δύο πρώτες ταινίες του franchise «Παρασκευή και 13».

Ο χαρακτήρας του Τζέισον Βόρχις φόρεσε τη διάσημη μάσκα του χόκεϊ για πρώτη φορά στην τρίτη ταινία της σειράς, η οποία κυκλοφόρησε το έτος 1982. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η μάσκα καθιερώθηκε ως το αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό του, συμβάλλοντας στην παγκόσμια αναγνώριση του χαρακτήρα και του franchise.

Με πληροφορίες από: Athletiko