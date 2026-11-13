Ο Αντώνης Νικοπολίδης για την εθνική ομάδα και την απόφαση Γιοβάνοβιτς

Ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή Gazzetta Magazino by Elabet. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Νικοπολίδης προέβη σε προβλέψεις για τον επικείμενο και κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία. Μαζί με τους Παναγιώτη Δαλαταριώφ και Αντώνη Πετρόπουλο, ανέλυσαν εκτενώς τα δεδομένα που διαμορφώνουν το σκηνικό πριν από το σημαντικό αυτό παιχνίδι.

Οι προβλέψεις για τον αγώνα της εθνικής

Η παρουσία του Αντώνη Νικοπολίδη στο Gazzetta Magazino by Elabet επικεντρώθηκε στην ανάλυση του μεγάλου αγώνα που καλείται να δώσει η εθνική μας ομάδα. Ο πρώην πορτιέρε, με την εμπειρία του από το υψηλότερο επίπεδο, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τις πιθανότητες και τις προοπτικές της «Γαλανόλευκης» απέναντι στην Ολλανδία. Η συζήτηση με τους Παναγιώτη Δαλαταριώφ και Αντώνη Πετρόπουλο κάλυψε διάφορες πτυχές του αγώνα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των δεδομένων πριν από τη σέντρα.

Οι τρεις τους εξέτασαν προσεκτικά τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του παιχνιδιού, από την αγωνιστική κατάσταση των παικτών μέχρι τις πιθανές τακτικές προσεγγίσεις των δύο ομάδων. Ο κ. Νικοπολίδης, ειδικότερα, μοιράστηκε τις προβλέψεις του, βασιζόμενος στην πολυετή του πορεία στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο, δίνοντας έμφαση στα σημεία που θεωρεί κομβικά για την έκβαση της αναμέτρησης.

Η απόφαση για τον Μπάμπη Κωστούλα

Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν επί τάπητος στην εκπομπή ήταν η απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να αφήσει εκτός αποστολής τον νεαρό επιθετικό Μπάμπη Κωστούλα. Ο Αντώνης Νικοπολίδης εξέφρασε την ξεκάθαρη διαφωνία του με αυτή την επιλογή, χαρακτηρίζοντάς την ως λανθασμένη. Η τοποθέτηση του κ. Νικοπολίδη προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ο Κωστούλας αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο πρώην τερματοφύλακας στάθηκε ιδιαίτερα στην αγωνιστική κατάσταση του νεαρού παίκτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας του σε μια τόσο κρίσιμη αναμέτρηση. Η άποψή του βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η απουσία ενός παίκτη σε τόσο καλή φόρμα, ειδικά σε έναν αγώνα τέτοιας σημασίας, μπορεί να στερήσει από την ομάδα μια σημαντική επιλογή.

Η εξαιρετική πορεία του Κωστούλα στην Μπράιτον

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει αναδειχθεί φέτος σε βασικό στέλεχος της Μπράιτον, μιας ομάδας που διανύει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν. Η Μπράιτον έχει σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στην Αγγλία όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεγονός που αναδεικνύει την ποιότητα και την αξία των παικτών της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ο Κωστούλας βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, αποτελώντας έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του.

Η σταθερά ανοδική του πορεία και η εντυπωσιακή του απόδοση έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον και έχουν δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με την απουσία του από την αποστολή της εθνικής ομάδας. Η συμμετοχή του σε μια ομάδα με τόσο υψηλές απαιτήσεις και η συνεισφορά του στην επιτυχημένη πορεία της Μπράιτον, ενισχύουν την άποψη ότι θα μπορούσε να προσφέρει πολλά και στη «Γαλανόλευκη».

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση του προπονητή

Παρά την άποψη του Αντώνη Νικοπολίδη και τα ερωτήματα που προκαλεί η απουσία του Μπάμπη Κωστούλα, το κείμενο αναφέρει και τους λόγους που καθιστούν την επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς λογική. Συγκεκριμένα, η «πανοπλία» της ομάδας στην επιθετική θέση, δηλαδή το βάθος και οι διαθέσιμες επιλογές, θεωρείται ένας παράγοντας που δικαιολογεί την απόφαση. Υπάρχουν δηλαδή άλλοι παίκτες που μπορούν να καλύψουν επάξια τη συγκεκριμένη θέση.

Επιπλέον, η νεαρή ηλικία του Κωστούλα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την εκτίμηση. Ο παίκτης θεωρείται ένα «τεράστιο project» για τη «Γαλανόλευκη» και υπάρχει η σκέψη ότι δεν πρέπει να «καεί». Αυτό σημαίνει ότι η προσεκτική διαχείριση της καριέρας του, ειδικά σε τόσο νεαρή ηλικία, είναι προτεραιότητα, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί πλήρως και να προσφέρει μακροπρόθεσμα στην εθνική ομάδα χωρίς να δεχθεί υπερβολική πίεση ή να βρεθεί σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν αρνητικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta