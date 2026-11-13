Η 86χρονη viral γιαγιά του Παναθηναϊκού αποθεώθηκε στο T-Center

Η 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, η οποία έχει γίνει ευρέως γνωστή ως η «viral γιαγιά» του Παναθηναϊκού, έδωσε το παρών στο T-Center για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Η αγαπημένη φίλαθλος παρακολούθησε την αναμέτρηση της ομάδας της με την Μπαρτσελόνα, προσελκύοντας τα βλέμματα και τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων. Κατά την είσοδό της στο γήπεδο, η κυρία Θωμοπούλου αποθεώθηκε από τους «πράσινους» οπαδούς, οι οποίοι την υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα. Μαζί με τον εγγονό της, ανταπέδωσαν το χειροκρότημα, φορώντας τη φανέλα του Κέντρικ Ναν, με την οποία εμφανίζεται και στα περισσότερα βίντεό της στα social media.

Η παρουσία στο T-Center

Η παρουσία της 86χρονης Παναγιώτας Θωμοπούλου στο T-Center σηματοδότησε την πρώτη της εμφάνιση στο γήπεδο από τότε που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό, τουλάχιστον από τη μέρα που έγινε viral. Η κυρία Θωμοπούλου, μια εκλεκτή παρουσία, ταξίδεψε από το Κοπανάκι Μεσσηνίας, μια περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας, του Παναθηναϊκού, και να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα.

Η αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για το «τριφύλλι». Ο Παναθηναϊκός έψαχνε τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση για να διατηρηθεί στην κορυφή της διοργάνωσης. Η viral γιαγιά, με την ενθουσιώδη της παρουσία, έδωσε το δικό της ξεχωριστό χρώμα και ενέργεια στον αγώνα, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Η αποθέωση από τους φιλάθλους

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού υποδέχτηκαν την Παναγιώτα Θωμοπούλου με ιδιαίτερη θέρμη και ενθουσιασμό, αποθεώνοντάς την κατά την είσοδό της στο Telekom Center Athens. Η 86χρονη φίλαθλος, συνοδευόμενη από τους ανθρώπους της ομάδας, γνώρισε την αναγνώριση και την αγάπη του κόσμου, ο οποίος την χειροκρότησε θερμά, εκφράζοντας τον σεβασμό και τον θαυμασμό του για την αφοσίωσή της.

Η κυρία Θωμοπούλου, μαζί με τον εγγονό της, ανταπέδωσαν το χειροκρότημα στους φιλάθλους, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη τους για την υποδοχή και την θερμή ανταπόκριση. Η στιγμή αυτή ήταν μία από τις πιο συγκινητικές της βραδιάς, αναδεικνύοντας το πάθος και την αφοσίωση των φιλάθλων στην ομάδα, καθώς και τη μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει η κυρία Θωμοπούλου με την πράσινη κερκίδα.

Η φανέλα του Κέντρικ Ναν

Η viral γιαγιά εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας τη φανέλα του Κέντρικ Ναν, ενός από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτή η επιλογή δεν ήταν τυχαία, καθώς η ίδια φανέλα την έχει συνοδεύσει και στα περισσότερα βίντεό της που έχουν γίνει viral στα social media, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας της.

Η φανέλα του Ναν έχει γίνει ένα είδος σήματος κατατεθέντος για την Παναγιώτα Θωμοπούλου, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά της και τη σύνδεσή της με την ομάδα. Η εικόνα της με τη φανέλα αυτή έχει αγαπηθεί από τους φιλάθλους και έχει συμβάλει στην viral διάδοση της παρουσίας της, καθιστώντας την αναπόσπαστο κομμάτι της «πράσινης» οικογένειας.

Η viral παρουσία στα social media

Η Παναγιώτα Θωμοπούλου έχει γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, με την ονομασία "pannikgran". Μέσω αυτού του λογαριασμού, η 86χρονη φίλαθλος μοιράζεται τις εύστοχες ατάκες της σχετικά με τα τεκταινόμενα στο μπάσκετ και τις επιτυχίες του «τριφυλλιού», προσφέροντας μια μοναδική οπτική γωνία στα αθλητικά δρώμενα.

Οι αναρτήσεις της έχουν γίνει viral, κερδίζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό χιλιάδων χρηστών του διαδικτύου. Η αυθεντικότητα και το πάθος της για τον Παναθηναϊκό την έχουν αναδείξει σε ένα αγαπημένο πρόσωπο για την αθλητική κοινότητα και όχι μόνο, καθιστώντας την μια ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη παρουσία στον κόσμο των social media, με τις δηλώσεις της να αναπαράγονται ευρέως.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit