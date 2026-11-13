Η θεαματική βελτίωση του Πήλιου στη νέα εκδοχή της ΑΕΚ

Ο Σταύρος Πήλιος έχει εξελιχθεί σε βασικό και αναντικατάστατο παίκτη για την ΑΕΚ, ενώ πλέον έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Αλβανίας. Η αγωνιστική του άνοδος φέτος, τόσο στο Champions League όσο και στη Stoiximan Super League, έχει προκαλέσει εντύπωση, μετατρέποντας την αρχική αμφισβήτηση σε αποθέωση. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος προέρχεται από τον ΠΑΣ Γιάννινα και τις μικρότερες κατηγορίες, έχει πλέον σκοράρει ακόμα και στο Champions League.

Από την αμφισβήτηση στην εδραίωση

Η πορεία του Σταύρου Πήλιου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εξέλιξης στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από την περίοδο που αντιμετώπιζε αμφιβολίες και μουρμούρες, κατάφερε να εδραιωθεί πλήρως στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Η μετάβασή του από τον ΠΑΣ Γιάννινα και τις μικρές κατηγορίες τον οδήγησε να αγωνίζεται πλέον σε κορυφαίες διοργανώσεις, σημειώνοντας μάλιστα γκολ στο Champions League απέναντι σε ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετωπίζοντας τερματοφύλακες όπως ο Ντοναρούμα και ο Κουρτουά.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Πήλιος επέκτεινε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μέχρι το 2030, εξασφαλίζοντας αυξημένες αποδοχές. Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν επαναπαύτηκε στις επιτυχίες του, ούτε στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος τον περασμένο Μάιο, όπου αγωνίστηκε ως βασικός αριστερός μπακ. Αντιθέτως, συνέχισε να δουλεύει εντατικά, ακόμα και όταν υπήρχε η απαίτηση για βασικό αριστερό μπακ, με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς να επιμένει στην επιλογή του, καθιστώντας τον 100% βασικό δίχως αμφισβήτηση. Ο Σταύρος Πήλιος ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη αυτή με τις εμφανίσεις του.

Η νέα αγωνιστική του ταυτότητα

Ο Σταύρος Πήλιος παρουσιάζει φέτος μια σημαντικά βελτιωμένη εκδοχή του ως αριστερός μπακ. Η εικόνα του στο γήπεδο είναι πλέον πιο εντυπωσιακή και αποτελεσματική, χαρακτηριζόμενη από έντονες επιθετικές τάσεις. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής ανεβαίνει συνεχώς στην επίθεση, συμμετέχοντας ενεργά είτε με overlap είτε με underlap, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο στις προσωπικές ενέργειες και στις μονομαχίες ένας εναντίον ενός. Η βελτίωση αυτή είναι εμφανής στον τρόπο που πατάει περισσότερο στην περιοχή του αντιπάλου, δείχνοντας μεγαλύτερη συμμετοχή στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας. Η γενική του εικόνα έχει αλλάξει προς το καλύτερο, με τον νέο Πήλιο να προσεγγίζει πλέον το προφίλ του αριστερού μπακ που επιθυμεί ο Μάρκο Νίκολιτς για το αγωνιστικό του σχέδιο.

Τα νούμερα της βελτίωσης

Η αγωνιστική άνοδος του Σταύρου Πήλιου επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία της φετινής σεζόν. Στις ντρίμπλες, ο 24χρονος μπακ έχει επιτυχία 72,7%, σε αντίθεση με το 52,2% που κατέγραφε πέρυσι. Αντίστοιχα, στις μονομαχίες του στο επιθετικό κομμάτι, το ποσοστό επιτυχίας του ανέβηκε στο 64,1% φέτος, από 46,1% την περσινή περίοδο.

Παράλληλα, ο διεθνής μπακ πατάει πιο συχνά στην περιοχή του αντιπάλου, έχοντας μέσο όρο 2,07 επαφές, έναντι 1,72 που μετρούσε πέρυσι. Στις μεταβιβάσεις, η ακρίβειά του έφτασε το 79,6%, βελτιωμένη από το 76,7% της περσινής σεζόν. Επίσης, στις πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, το ποσοστό του αυξήθηκε από 63,4% σε 69,8%, ενώ στις προωθητικές μπαλιές με ακρίβεια ανέβηκε από 66,2% σε 68,3%. Στις σέντρες, η ακρίβεια φέτος είναι 32,2%, ενώ πέρυσι ήταν 38,4% σύμφωνα με το Wyscout. Όλα αυτά τα νούμερα, παρά τη μικρή μείωση στις σέντρες, δείχνουν μια συνολική βελτίωση της γενικής του εικόνας.

Ο ρόλος του στο σύστημα του Νίκολιτς

Η παρουσία του Σταύρου Πήλιου στο επιθετικό κομμάτι, με τις συνεχείς προωθήσεις του και τη συμμετοχή του από το άκρο, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νέα ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Η ομάδα έχει ανέβει μέτρα προς την αντίπαλη περιοχή, απαιτώντας από τους περισσότερους παίκτες να συμμετέχουν ενεργά στην επιθετική λειτουργία, είτε για δημιουργία είτε για εκτέλεση.

Για τον λόγο αυτό, ο προπονητής Νίκολιτς έχει αποφασίσει να διατηρεί σταθερή την αμυντική του γραμμή και να «πειράζει» ολοένα και λιγότερο την παρουσία του Σταύρου Πήλιου στην ενδεκάδα. Η επιμονή του προπονητή στην επιλογή του Πήλιου έχει δικαιωθεί πλήρως, καθώς ο παίκτης έχει ανταποδώσει την εμπιστοσύνη με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις και την αγωνιστική του εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Athletiko